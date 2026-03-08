Colombia

Agarrón entre María José Pizarro y Vicky Dávila por los tarjetones de la consulta: “Los jurados no pueden equivocarse”

El cruce de mensajes entre la candidata presidencial y la militante del Pacto Histórico evidenció la tensión en torno a la transparencia del proceso y la necesidad de evitar cualquier acción que pueda interpretarse como inducción al voto

Guardar
Vicky Dávila denunció que no
Vicky Dávila denunció que no les están ofreciendo el tarjetón de la consulta a los votantes y María José Pizarro le contestó - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Vicky Davila/Facebook

Durante la jornada electoral de este 8 de marzo de 2026, surgieron reportes en redes sociales sobre la ausencia de entrega automática del tarjetón de consultas en varios puestos de votación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La periodista y candidata presidencial, Vicky Dávila, destacó en la red social X que “muchas personas me dicen que no les ofrecen el tarjetón de las consultas en el puesto de votación”.

El comentario rápidamente generó diversas reacciones y puso en foco el procedimiento dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ante el señalamiento, María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico, respondió desde su cuenta oficial que “porque es irregular hacerlo, el tarjetón de las consultas debe ser solicitado por el votante”. Agregó además que “los jurados no pueden equivocarse o estarían induciendo al voto”.

El intercambio refleja la importancia de la claridad en los protocolos electorales y la necesidad de que tanto autoridades como votantes conozcan los pasos para ejercer su derecho sin irregularidades.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

María José PizarroVicky DávilaElecciones 8 de marzo 2026Elecciones presidencialesCuando son las elecciones 2026Jurado de votación ColombiaPuesto de votación 2026Encuestas presidenciales Colombia 2026Elecciones marzo 2026Candidatos elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: el país elige su Legislativo y define las consultas interpartidistas este 8 de marzo

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

Golpe a red ilegal en plena jornada electoral: capturan a cuatro hombres con $58 millones que serían para grupo armado en Tumaco

Las autoridades informaron que el dinero era transportado en una embarcación y que, según las investigaciones preliminares, habría sido enviado para fortalecer las actividades de la estructura criminal

Golpe a red ilegal en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Desde impulsar deportes colectivos hasta alcanzar la gloria en los Juegos Olímpicos, estas atletas marcaron a fuego la historia del deporte nacional

Ocho mujeres que pusieron en

Petro denunció al CNE de sabotear consultas: señaló restricciones y advirtió propaganda oficial de la Registraduría

Petro cuestionó la restricción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a la participación en las consultas populares

Petro denunció al CNE de

Centro Democrático suspendió temporalmente al representante capturado en Amazonas con 20 millones: “Debe atender requerimientos judiciales”

La colectividad anunció la suspensión temporal de su militancia hasta que las autoridades judiciales logren establecer el origen y destino del dinero encontrado en su poder

Centro Democrático suspendió temporalmente al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

Ocho mujeres que pusieron en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas