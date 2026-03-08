Agarrón entre María José Pizarro y Vicky Dávila por los tarjetones de la consulta: “Los jurados no pueden equivocarse”

Vicky Dávila denunció que no les están ofreciendo el tarjetón de la consulta a los votantes y María José Pizarro le contestó - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Vicky Davila/Facebook

Durante la jornada electoral de este 8 de marzo de 2026, surgieron reportes en redes sociales sobre la ausencia de entrega automática del tarjetón de consultas en varios puestos de votación.

La periodista y candidata presidencial, Vicky Dávila, destacó en la red social X que “muchas personas me dicen que no les ofrecen el tarjetón de las consultas en el puesto de votación”.

El comentario rápidamente generó diversas reacciones y puso en foco el procedimiento dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ante el señalamiento, María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico, respondió desde su cuenta oficial que “porque es irregular hacerlo, el tarjetón de las consultas debe ser solicitado por el votante”. Agregó además que “los jurados no pueden equivocarse o estarían induciendo al voto”.

El intercambio refleja la importancia de la claridad en los protocolos electorales y la necesidad de que tanto autoridades como votantes conozcan los pasos para ejercer su derecho sin irregularidades.

Noticia en desarrollo...