Adulta mayor fue despojada de sus joyas de oro por dos falsos pastores que la querían “bendecir” en una calle de El Banco, Magdalena

El operativo permitió la localización del vehículo en San Fernando (Bolívar), donde los uniformados hallaron los objetos robados y detuvieron a los dos sospechosos

La anciana fue despojada de sus elementos de valor estimados en $5.500.000 - crédito HugoRivera Mejía/Facebook

Dos hombres que se hacían pasar por pastores fueron capturados en el departamento de Bolívar tras ser señalados de robar a una mujer de 68 años en el municipio de El Banco (Magdalena).

El operativo se realizó mediante un plan candado de las autoridades, luego de que la víctima denunciara que los sujetos la abordaron en la vía pública y, bajo la promesa de una oración de prosperidad, la convencieron de entregar su cadena y un anillo de oro.

Según relató la afectada, los individuos le pidieron sus objetos personales con el argumento de bendecirlos en un ritual religioso.

Tras la supuesta ceremonia, la mujer advirtió que las joyas, valoradas en $5.500.000, no le habían sido devueltas. El hecho fue reportado hacia las 10:00 a. m., momento en el que la Policía activó la búsqueda de los sospechosos, que huían en un vehículo Nissan gris plata hacia Bolívar.

La reacción inmediata de los uniformados permitió interceptar el vehículo señalado en el municipio de San Fernando, Bolívar.

Según informó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante de la Policía en Bolívar, los agentes realizaron una inspección exhaustiva en el vehículo y encontraron las joyas hurtadas, que habían sido ocultadas en compartimentos internos. Los dos ciudadanos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Evite ser víctima de estafa en la calle

Las autoridades asvierten que esta modalidad de engaño, conocida como el “cambiazo” religioso, combina manipulación psicológica y destreza manual para despojar principalmente a adultos mayores de sus pertenencias.

La Policía investiga si los capturados estarían relacionados con otros robos perpetrados bajo el mismo método en municipios del Caribe, donde se han reportado casos similares.

El coronel Pinzón instó a la comunidad a desconfiar de extraños que ofrezcan rituales o bendiciones en la vía pública. “Invitamos a la comunidad, especialmente a nuestros adultos mayores, a no entregar sus pertenencias a desconocidos bajo ninguna promesa de ritual o bendición”, destacó el oficial.

El operativo y la investigación se desarrollan en un contexto de alerta institucional, mientras la fuerza pública mantienen operativos de seguridad en vísperas del proceso electoral del domingo.

Nueva modalidad de estafa usa el nombre de Bre-B para engañar por SMS

La Secretaría Distrital de Seguridad emitió una alerta sobre una nueva modalidad de estafa digital que circula a través de mensajes de texto y utiliza el nombre del sistema de pagos inmediatos Bre-B.

El fraude, identificado como un caso de smishing, consiste en el envío de SMS que informan sobre supuestas transferencias pendientes, con el objetivo de que los usuarios hagan clic en enlaces fraudulentos y entreguen información financiera.

En los mensajes, los delincuentes notifican a la víctima sobre un supuesto abono recibido por Bre-B. Para “confirmar” la transacción, invitan a hacer clic en un enlace que dirige a una página falsa, diseñada para imitar plataformas bancarias legítimas.

Una vez allí, se solicita a la persona claves bancarias, códigos de verificación enviados por SMS y otros datos personales. El mensaje suele advertir que la transferencia debe aceptarse en menos de 24 horas, o el dinero será devuelto, generando presión y urgencia.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, César Restrepo, los sistemas de pago inmediato como Bre-B no requieren confirmaciones adicionales para recibir dinero.

Mensaje de texto sobre transacción
Mensaje de texto sobre transacción en Bre-B que resulta siendo estafa - crédito Ilustrativa Infobae

Ningún sistema de pago legítimo le va a pedir que confirme una transferencia a través de enlaces enviados por SMS. La recomendación es clara: no haga clic, no entregue información personal y verifique siempre desde la aplicación oficial de su banco”, indicó Restrepo.

La Secretaría destacó que las transacciones se reflejan directamente en la aplicación del banco o billetera digital, por lo que cualquier solicitud de confirmación externa debe considerarse sospechosa.

Las autoridades recalcaron que ningún sistema de pago inmediato solicitará contraseñas o códigos para recibir transferencias. Ante la recepción de un SMS sospechoso, se aconseja marcar el número como spam, eliminar el mensaje y evitar cualquier interacción.

Los intentos de fraude pueden denunciarse a través del CAI Virtual de la Policía Nacional o comunicándose con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) al (601) 377 9595, extensión 1137.

