A disposición más de siete millones de galones de gasolina para garantizar las elecciones legislativas

El refuerzo energético llega justo a tiempo para cubrir el pico de demanda y sortear riesgos de desabastecimiento

Autoridades y empresas articulan un ambicioso plan de abastecimiento para sortear los desafíos logísticos. Cifras, monitoreo en puertos y la urgencia por mantener el flujo de transporte en el sur del país se encuentran bajo la lupa - crédito Colprensa

La jornada electoral prevista para el domingo 8 de marzo cuenta con un refuerzo logístico que incluye la llegada de 220.000 barriles de combustible para asegurar el abastecimiento en la región. Esta medida busca facilitar la movilidad de la ciudadanía en los departamentos del Pacífico y del sur del país durante el proceso democrático.

La operación, dirigida por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y coordinada por el director de Hidrocarburos, Julián Flórez Quiroga, responde a la necesidad de garantizar que los habitantes puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones relacionadas con la disponibilidad de combustible.

Dos buques desempeñan un papel central en esta estrategia: el Willard, procedente de Estados Unidos, transporta 180.000 barriles, mientras que el Aapus 11, proveniente de Perú, aporta 40.000 barriles adicionales. Ambos arribaron al Puerto de Tumaco, sumando recursos para fortalecer el inventario regional.

El despacho total equivale a 7.560.000 galones de gasolina y 1.700.000 galones de diésel, volúmenes orientados a cubrir la demanda del transporte público, privado y de servicios de emergencia en el contexto electoral.

La llegada de más de doscientos mil barriles a los puertos de Tumaco y Buenaventura busca evitar dificultades en el transporte durante la jornada democrática y asegurar la cobertura para el sector público, privado y de emergencia - crédito Puerto de Tumaco

Según fuentes involucradas en la operación, la articulación entre el Ministerio de Minas y Energía, la empresa Tumaco Pacific Port y la compañía Petrodecol permitió establecer un plan de contingencia para asegurar el flujo constante de hidrocarburos. Esta colaboración se extiende a los puertos de Buenaventura y Tumaco, puntos clave para la distribución en el suroccidente.

Representantes de Tumaco Pacific Port resaltaron el trabajo conjunto con las autoridades y afirmaron: “Cumplirle a la gente es nuestra prioridad. Gracias a la articulación con el Gobierno Nacional, garantizamos que no habrá barreras de movilidad para que los habitantes de esta región participen masivamente en las elecciones de mañana”.

La presencia de estos recursos energéticos es considerada esencial para la estabilidad logística de la zona, especialmente en días de alta demanda como los comicios.

El seguimiento de la operación incluye monitoreo permanente en los puertos de Buenaventura y Tumaco. El Ministerio de Minas y Energía mantiene vigilancia sobre el proceso de descarga y distribución, con el propósito de prevenir cualquier interrupción en el suministro. Este control busca evitar desabastecimientos que puedan afectar el transporte o la participación ciudadana.

La supervisión continua en los puntos de descarga y distribución de hidrocarburos apunta a facilitar la participación ciudadana y a garantizar acceso regular a servicios básicos durante la alta demanda electoral - crédito AP

El Gobierno Nacional reiteró su compromiso con la logística electoral y el bienestar de la población en el sur y el Pacífico colombiano. La coordinación con empresas privadas y actores portuarios ha sido presentada como un mecanismo para fortalecer las condiciones de movilidad y garantizar el acceso a servicios básicos en la jornada democrática.

La llegada de los buques Willard y Aapus 11 se enmarca en la estrategia de contingencia diseñada para responder a picos de consumo, como los registrados durante procesos electorales. Las autoridades confirmaron que los inventarios de gasolina y diésel se encuentran en niveles suficientes para abastecer los municipios del área de influencia. Las acciones coordinadas entre sector público y privado buscan mantener la regularidad en el abastecimiento y minimizar cualquier riesgo de suspensión del servicio.

El Gobierno anunció que continuará con la supervisión de los puntos de entrada y distribución de combustible durante y después de la jornada electoral, con el objetivo de mantener la normalidad en la movilidad y en el acceso a insumos esenciales para la población del suroccidente colombiano.

