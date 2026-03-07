Colombia

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los presentadores aseguraron que su rol depende totalmente de las órdenes en tiempo real que reciben

Las confesiones detrás de cámaras
Las discusiones, confrontaciones y momentos de tensión son parte esencial de la dinámica de La casa de los famosos Colombia, uno de los realities más comentados del país. Sin embargo, muchos televidentes se preguntan por qué los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo no intervienen cuando los participantes se enfrentan verbalmente dentro de la casa estudio y pasan los límites del respeto.

Durante una entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia, ambos conductores hablaron con franqueza sobre lo que ocurre detrás de cámaras y explicaron que su margen de acción en medio de las discusiones está limitado por las indicaciones de la producción.

La conversación surgió cuando el entrevistador Roberto Velásquez les preguntó cómo manejan momentos especialmente tensos del programa, especialmente en las dinámicas programadas por el jefe del programa, instancias en las que los participantes suelen enfrentarse directamente.

“Cuando hay nominación o inclusive el posicionamiento que a veces es tan difícil para ustedes”, planteó Velásquez, a lo que Giraldo respondió con una reacción inmediata: “Horrible”.

Por qué los presentadores no
El entrevistador quiso profundizar sobre cómo se gestiona esa situación en vivo y si reciben instrucciones directas para detener las discusiones cuando se prolongan demasiado.

“Exacto, es feo. Entonces, por ejemplo, a ustedes la jefa, me imagino, les va diciendo: ‘Ya, ya, corten, ya mucho tiempo’ ¿o cómo es eso?”, preguntó el también productor.

Ante esto, Cezán reveló una experiencia que marcó su forma de actuar frente a las confrontaciones entre los participantes.

“Esperamos eso, porque la otra vez, en la primera temporada mía, en la segunda de la casa, yo intervine y paré una pelea y casi me matan. [risas] ‘Eso es lo que necesitábamos, que se agarren’. Y yo: ‘Eh, por favor, niñas, con más respeto’ me dijeron: ‘¡Nooo!’”, confesó Marcelo Cezán.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo
En ese momento, Carla Giraldo complementó la anécdota recordando que incluso desde producción se escuchó una reacción similar.

“Síii... [risas] Y acá (señala el apuntador que les pones para que escuchen las indicaciones de la producción en vivo) ‘nooo’ Y yo…”, continuó.

A partir de ese episodio, el presentador aseguró que decidió no intervenir por iniciativa propia, salvo que exista una instrucción directa de producción.

“A partir de ese momento yo dije: ‘Si no me hablan, y eso quiero que lo sepa, si la jefa, si la jefa, si mi mamá no me dice: ‘Páralos, pídele respeto’, mira, yo hago como decía mi abuelo, el italiano’ Mario Menicagli (hace señal de silencio)”, aclaró el presentador.

Luego citó la frase que, según explicó, resume su postura actual frente a las discusiones dentro del reality y con la que indicó qué era lo que decía su abuelo para hacer caso: “‘Boca, quiusa’”.

La razón detrás del silencio
Por su parte, Carla Giraldo explicó que cuando los presentadores sí intervienen, normalmente es porque la indicación viene desde producción o porque necesitan ordenar el momento para que la conversación sea comprensible para el público.

“Entonces, sí, cuando nosotros intervenimos, pedimos silencio, respeto, es también porque viene de atrás y a veces también tomamos un poquito como de: ‘Ey, chicos, también necesitamos poder escuchar’. Es que a veces es como: ‘¡Bra, ba, ba!’ Y uno es como: ‘No entiendo nada, ¿qué están diciendo? Vamos uno a uno, por favor’”, comentó la presentadora y actriz.

Las declaraciones de los presentadores revelan así que, aunque en pantalla parecen espectadores de las discusiones, su actuación responde a un equilibrio entre el ritmo televisivo del programa y las instrucciones que reciben en vivo desde producción, en un reality en el que el conflicto entre celebridades suele convertirse en uno de los principales motores de audiencia.

