Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

La presentadora y creadora de contenido contó cómo ha enfrentado una ola de comentarios negativos luego de ser elegida por la plataforma de streaming para asistir a un exclusivo evento

Mabel Cartagena confesó que ha
Mabel Cartagena confesó que ha sentido envidia tras anuncio de viaje a Corea - crédito @flakycartagena/IG

La presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena denunció públicamente que está siendo blanco de una ola de ataques y comentarios negativos en plataformas digitales luego de que compartiera en un video que viajará como invitada de Netflix a un evento relacionado con la cultura coreana y el fenómeno del K-pop.

A través de una serie de historias en sus redes sociales, la influenciadora aseguró que el nivel de críticas y mensajes hostiles ha sido tan alto que incluso algunas personas estarían intentando desacreditarla para que pierda el viaje que recibió como invitación especial.

Según relató Cartagena, la polémica ha tomado fuerza especialmente en X, donde algunos usuarios han cuestionado que haya sido seleccionada para asistir a este tipo de eventos.

Ustedes no saben la envidia tan horrible y el odio tan impresionante que ha despertado que me hayan llevado a mí como invitada con Netflix. Esto ha sido una locura. O sea, en Twitter, que es una red social que yo la verdad poco estoy, pero cuando hay veces que me meto a compartir algunas cositas… ay, gordi, esto ha sido de terror, o sea, de terror”, confesó la creadora de contenido.

Mabel Cartagena responde a las
Mabel Cartagena responde a las críticas tras su invitación de Netflix al evento de K-pop: “Lo mío es un honor, no un premio” - crédito @flakycartagena/Instagram

La presentadora explicó que muchos de los comentarios que ha recibido giran alrededor del hecho de que la empresa la haya invitado con todos los gastos cubiertos, algo que, según ella, ha generado molestia entre algunos usuarios.

Me he dado cuenta que obviamente la rabia que les da es porque para ellos soy una persona adinerada, que me puedo comprar los tiquetes, que me puedo comprar las entradas y que aun así Netflix me lleve todo pago, que lo dicen, porque me lo escriben, sienten que no me lo merezco y ellas sí porque no tienen dinero”, explicó la también empresaria.

Cartagena aclaró que no se trata de un premio obtenido en un tipo de competencia, sino de una invitación para representar a Colombia en ese espacio internacional.

No es que yo me haya ganado el concurso, sino que me están llevando como representante de todo un país. Gordi, obviamente para mí es un honor y estoy muy feliz y quiero llevar la bandera así de grande”, comentó.

Mabel Cartagena habló sobre la
Mabel Cartagena habló sobre la polémica por su viaje a Corea con Netflix - crédito @flakycartagena/Instagram

En medio de los ataques, la presentadora también reveló que algunos usuarios han revivido una polémica antigua relacionada con una fotografía que se tomó años atrás durante un viaje a Corea del Sur.

En ese momento, Cartagena visitó lugares relacionados con la banda de K-pop BTS, incluida una zona cercana al antiguo edificio donde vivía uno de sus integrantes.

Yo me tomo la foto con Sebastián en el edificio y seguimos. Ya, yo no acampé, no, no me quedé ahí… El hombre ni siquiera vivía ya ahí, el hombre estaba en el servicio militar y yo todo eso lo conté”, aclaró la presentadora.

Sin embargo, la influenciadora aseguró que algunos usuarios han usado esa imagen para señalarla como supuesta acosadora del cantante Jungkook, algo que ella rechaza tajantemente.

Cómo la polémica con fans
Cómo la polémica con fans de K-pop cambió la vida de Mabel Cartagena - crédito @mabelcartagenaserrano/IG

¿Y ustedes pueden creer que están reviviendo esto y que soy una acosadora?”, expresó sorprendida Mabel Cartagena, mientras recordaba que, cuando se enteró de que algunos fans consideraban inapropiada la publicación, decidió eliminarla y disculparse públicamente.

“Borro la foto y hago un video diciendo: ‘Oiga, no tenía ni idea, la verdad, me excuso, qué vergüenza, qué pena. Lección aprendida, nada que ver esto, chao, ya’”, explicó.

Durante su testimonio, la presentadora aseguró que esta situación la ha llevado a reflexionar sobre el impacto que tienen las críticas en redes sociales y sobre cómo algunas personas reaccionan frente a los logros de otros.

“Lo cierto también, gordis, es que me están pasando muchas cosas buenas, gracias a Dios, muchas cosas buenas, pero no a todo el mundo le gusta eso”, indicó.

Por qué Mabel Cartagena decidió
Por qué Mabel Cartagena decidió dejar de hablar de K-pop - crédito @flakycartagena/Instagram

Incluso señaló que la exposición pública y el hecho de compartir aspectos de su vida personal y profesional pueden despertar sentimientos negativos en ciertos sectores de internet.

“Hay personas que no les gusta y yo lo tengo que aceptar, porque yo entiendo que muchas quisieran estas bendiciones y estos privilegios, pero bueno, fui yo la elegida”, aseguró.

Como consecuencia de las polémicas que se han generado alrededor de su interés por la cultura coreana y el K-pop, Cartagena aseguró que decidió reducir ese tipo de contenido en sus plataformas.

Lamentablemente, yo sí decidí dejar de hablar de lo BTS, de las series coreanas, de los coreanos, porque me daba cuenta que abría muchísimo las puertas a malos comentarios, a funas innecesarias, pero sobre todo a muchísimo odio... Yo decidí como que seguir con lo mío del orden, limpieza y decoración”, reveló la presentadora.

Pese a la controversia, la presentadora reiteró que se siente agradecida por la oportunidad que recibió y aseguró que seguirá enfocada en sus proyectos personales y profesionales, mientras se prepara para el viaje que, según dice, representa una experiencia importante en su carrera como creadora de contenido.

Ministro de Defensa informó cuáles

Un día antes de las

Abusador de menor de edad

Capturan a agresor de una

Defensoría del Pueblo se refirió
Ejército y ELN se enfrentan

Luis Alfonso reveló qué pasó

Dimayor sancionó al presidente de

