Colombia

La Policía y la Fiscalía descubren 20 toneladas de ácido clorhídrico en una finca ligada a extinción de dominio del exnarcotraficante alias Pacho Herrera

Esta actuación permitió descubrir el ácido en un inmueble que integra más de 600 activos vinculados a procesos de extinción relacionados con el clan de Hélmer Herrera Buitrago

Guardar
Autoridades hallaron más de 20
Autoridades hallaron más de 20 toneladas de ácido clorhídrico en la granja Valle del Oro, un predio vinculado a bienes en extinción del narcotraficante Hélmer Herrera Buitrago, ubicado en el Valle del Cauca- crédito Fiscalía

El hallazgo de más de 20 toneladas de ácido clorhídrico en la granja Valle del Oro ha encendido las alertas de las autoridades en el Valle del Cauca.

La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, en un comunicado oficial de la entidad difundido a la opinión pública el 7 de marzo de 2026:

Vamos a analizar la situación del depositario y tomar las medidas correctivas, que incluso podrían llegar a su remoción. Asimismo, estamos haciendo seguimiento a los depositarios que administran bienes de la SAE en diferentes regiones del país”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el operativo, dirigido por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, una persona identificada como Nelson González fue localizada en el lugar.

Según información de las autoridades, llevaba más de 20 años ocupando el predio de forma irregular. Esta actuación permitió descubrir el ácido en un inmueble que integra más de 600 activos vinculados a procesos de extinción relacionados con el clan de Hélmer Herrera Buitrago, conocido como alias Pacho Herrera.

La SAE ha instado a la justicia a investigar los mecanismos empleados para ocultar los insumos. La entidad planteó dudas sobre si las instalaciones de la empresa arrendataria, en especial los galpones, fueron modificadas con ese fin.

SAE 20 toneladas de acido
SAE 20 toneladas de acido clorhídrico en finca de ex narcotraficante en Valle del Cauca - crédito @activosSAE/X

El predio fue entregado a un depositario provisional en 2016, y tres años después se concretó un contrato de arrendamiento con Pollos El Bucanero S.A, que, según lo reportado, se mantenía “vigente y al día en sus obligaciones contractuales”.

La institución subrayó su posición sobre la gestión de estos bienes, remarcando el objetivo de impedir que “estos activos permanezcan al servicio del Estado y que no vuelvan a ser utilizados para actividades ilegales, en el marco de la lucha contra las economías ilícitas y el fortalecimiento de la legalidad en los territorios”.

Exnarcotraficantes denuncian que testaferros se quedaron con bienes en procesos de extinción de dominio

Una presunta red de corrupción en la Fiscalía General de la Nación permitió que testaferros se quedaran con bienes del narcotráfico en procesos de extinción de dominio durante más de una década, reactivando debates sobre la transparencia en la gestión de estos activos y dejando a decenas de personas en un limbo jurídico, según denuncias respaldadas por exnarcotraficantes, expedientes oficiales y material probatorio aportado tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Varios de los bienes incautados
Varios de los bienes incautados al ‘Clan Álvarez Meyendorff’ permanecen en abandono, bajo administración de la SAE o en disputa judicial - crédito Departamento de Justicia EE. UU, Fiscalía y Colprensa

Uno de los aspectos más señalados por los denunciantes es los retrasos injustificados en la extinción de dominio sobre propiedades vinculadas al narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia documentó la prolongada dilación de uno de los procesos emblemáticos, exigiendo en sentencia citada por el medio Semana que se resolviera en un plazo máximo de doce meses.

Tras la advertencia judicial, el fiscal responsable ofreció públicamente disculpas y negó haber actuado con intenciones irregulares. El expediente permaneció once años en pausa y solo se reactivó entre 2023 y 2024, lo que mantuvo a múltiples afectados bajo medidas de embargo desde 2013.

El epicentro del escándalo es el denominado Macrocaso Meyendorff. Este proceso de extinción de dominio abarca un patrimonio calculado en 1,2 billones de pesos y cerca de 205 bienes inmuebles, propiedad del exnarcotraficante Juan Fernando Álvarez Meyendorff.

Junto con su hermano, José
Junto con su hermano, José Ignacio Álvarez Meyendorff fueron protagonistas del narcotráfico en Colombia en los 90 - crédito Colprensa

Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos y condenado allí, denunció en 2017 desde una prisión en Nueva York que no todos los bienes que confesó habían sido incorporados al proceso iniciado en 2013. Detalló que una parte permanecía bajo control de testaferros con presunta complicidad de funcionarios colombianos, según la denuncia original ante la Fiscalía y posteriormente ante autoridades estadounidenses.

En declaraciones juramentadas recogidas en agosto de 2025 por la revista Cambio, Álvarez Meyendorff señaló: “Denuncié el lavado de activos por parte de la Fiscalía al permitir que el testigo se quedara con los bienes producto del narcotráfico que yo confesé en Estados Unidos, permitiéndole continuar con la titularidad de estos predios, los cuales fueron vendidos y cuyo dinero fue invertido en Estados Unidos”.

Actualmente, parte significativa del patrimonio incautado es administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aunque muchos inmuebles permanecen en abandono, deterioro o bajo custodia de depositarios. Otro segmento, de acuerdo con los señalamientos, habría sido objeto de intercambios irregulares entre testaferros y funcionarios, mientras un bloque adicional sigue en litigio judicial.

Temas Relacionados

Extinción de dominio20 toneladas de ácido clorhídricoValle del OroHélmer Herrera BuitragoAlias Pacho HerreraColombia-Noticias

Más Noticias

42 años de cárcel para alias Pipe por el feminicidio y desmembramiento de una menor de edad en Barrancabermeja

La Fiscalía logró judicializar a los tres implicados en el crimen; dos de ellos ya permanecen detenidos mientras avanza el proceso penal

42 años de cárcel para

Con fusiles y uniformes, grupo de encapuchados le declaró la guerra a alias Poporro en Bucaramanga: se hacen llamar Comandos de Santander

Nelson Enrique Bautista Reátiga, alias Poporro, señalado como líder de la organización delincuencial Los del Sur, sería el enemigo de Óscar Camargo, alias Pichi, considerado también como el “Pablo Escobar uruguayo”

Con fusiles y uniformes, grupo

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Durante un podcast, el intérprete de ‘La Chismofilia’ reveló que algunos de los integrantes de la agrupación Jiménez decidieron tomar otros caminos

Luis Alfonso reveló qué pasó

Se prepara Colombia para las elecciones del Congreso- EN VIVO: Ideam reportó lluvias en la tarde, planee con anterioridad

El proceso habilita a más de 41 millones de personas para ejercer su derecho al voto. Dentro de este universo, 21.236.349 mujeres y 20.050.735 hombres figuran en los registros oficiales como aptos

Se prepara Colombia para las

Procuraduría descarta trampas en el software electoral para elecciones del 8 de marzo y les hizo una petición a los colombianos

El procurador general Gregorio Eljach Pacheco aseguró que la infraestructura digital para votar el domingo no presenta errores ni motivos de sospecha, apostando por la transparencia electoral

Procuraduría descarta trampas en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército y ELN se enfrentan

Ejército y ELN se enfrentan en el departemento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso reveló qué pasó

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Westcol le confesó a Kris R que considera las letras de sus canciones “muy groseras”: así reaccionó el cantante

Deportes

Dimayor sancionó al presidente de

Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe Eduardo Méndez luego del polémico arbitraje ante Atlético Nacional

Richard Ríos se perfila como un fuerte candidato para ser titular con el Benfica en el clásico de Portugal ante el Oporto

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Luis Díaz iguala récord histórico de James Rodríguez en la Bundesliga: así quedaron los registros

Luis Díaz ya palpita el Mundial 2026 con la selección Colombia tras la goleada del Bayern Múnich: “Se viene lo bueno”