El Ejército Nacional capturó a alias Zeta, cabecilla del ELN en Arauca: fueron recuperados siete menores

El Ejército Nacional capturó a alias Zeta, principal cabecilla del ELN en Arauca, durante un operativo en el municipio de La Conquista - crédito Colprensa

El Ejército Nacional capturó en las últimas horas a alias Zeta, señalado cabecilla del ELN en el departamento de Arauca, durante un operativo realizado en el municipio de La Conquista.

Según informaron las autoridades, en medio del despliegue militar se produjo un enfrentamiento que resultó en la muerte de uno de los involucrados, la captura de seis adultos y la recuperación de siete menores de edad, entre los cuales, de acuerdo con reportes preliminares, se encuentran cinco extranjeros.

Alias Zeta es identificado por las autoridades como el principal dinamizador del conflicto en la zona. Se le atribuyen actividades de extorsión, secuestros y la generación de temor entre la población civil en áreas bajo influencia del ELN en Arauca. La operación, que contó con la participación de unidades militares especializadas, permitió desarticular una célula clave de ese grupo armado ilegal, según lo destacado por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.

En el operativo se produjo un enfrentamiento con saldo de un muerto, seis adultos capturados y siete menores recuperados, cinco de ellos extranjeros - crédito Colprensa.

“Producto de ese combate, un muerto en desarrollo de operaciones militares. Hubo también siete menores recuperados, de los cuales uno está herido, pero ya está siendo atendido. Y por otra parte, algo que nos llamó la atención es que dentro de esos siete menores, cinco presuntamente serían venezolanos. También se capturaron seis adultos. Dentro de esos seis adultos tenemos la información de que uno de ellos es venezolano, pero el aspecto más relevante de esta operación es que se capturó a alias Zeta, el principal cabecilla de esta comisión que venía extorsionando, secuestrando, generando terror”, declaró el ministro a Noticias Caracol.

Las autoridades señalaron que los menores recuperados quedaron bajo protección y atención de las instituciones competentes, mientras que los adultos capturados, incluido alias Zeta, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El Ejército Nacional destacó que este resultado representa un golpe a la estructura criminal que opera en la región, donde el ELN mantiene una presencia significativa.

La zona de La Conquista, en Arauca, ha sido escenario de constantes acciones armadas y presencia de actores ilegales, lo que ha motivado la intensificación de operaciones militares orientadas a restablecer el orden y la seguridad. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades criminales de los capturados y su posible relación con otros hechos violentos en la frontera oriental del país.

Uno de los siete menores recuperados resultó herido y recibe atención médica, confirmó el ministro de Defensa - crédito Ovidio González/Presidencia

Autoridades confirman la liberación de dos mujeres retenidas por el ELN en Norte de Santander

En otras noticias relacionadas con el accionar del ELN, el viernes 6 de marzo fueron liberadas dos mujeres que se encontraban secuestradas por ese grupo armado en el departamento de Norte de Santander. La liberación se realizó en la región del Catatumbo, a través de una operación humanitaria que contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

El proceso de entrega se llevó a cabo bajo el acompañamiento de la misión humanitaria, que reiteró el llamado a los grupos armados para que cesen estas prácticas y liberen de manera inmediata y sin condiciones a todas las personas que aún permanecen privadas de la libertad. Las organizaciones participantes insistieron en la importancia de que la protección de la población civil sea prioritaria en todos los escenarios de conflicto.

La Defensoría del Pueblo, a través de sus canales oficiales, manifestó que estos hechos deben ser un punto de partida para que se avance hacia la eliminación total del secuestro en el país. Además, reiteró que la labor humanitaria continuará mientras existan personas en poder de grupos armados ilegales.

dos mujeres que permanecían secuestradas por el ELN fueron liberadas en el Catatumbo, Norte de Santander, durante una operación humanitaria - crédito AFP

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido uno de los escenarios donde el secuestro y otras acciones violentas del ELN han afectado de manera directa a la población civil, motivando la intervención de organismos nacionales e internacionales en búsqueda de soluciones y alivio humanitario.

Las autoridades y entidades involucradas en la liberación señalaron que mantendrán los esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos y la pronta recuperación de la libertad para quienes siguen en poder de actores armados ilegales.