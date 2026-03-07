Colombia

Creadora de contenido colombiana denunció posible proselitismo del Pacto Histórico en las calles de Londres, Inglaterra

La reconocida influenciadora, radicada en la ciudad europea, se topó con otro connacional que tenía una camiseta del partido y estaba explicando cómo votar en las elecciones legislativas

Guardar

Un ciudadano colombiano estaba invitando a otros colombianos a votar por candidatos del Pacto Histórico en Londres - crédito @BravaNewsco/X

A menos de 24 horas del punto de partida de los comicios legislativos y de las consultas interpartidistas para la Presidencia de la República, la ciudadanía se alista para decidir, y planear su domingo 8 de marzo de 2026 para acudir a las urnas ejercer su derecho al voto.

En cuanto al territorio nacional, la legislación colombiana advierte que el viernes previo a las jornadas electorales la propaganda lectoral y las actividades asociadas a proselitismo política no pueden ser realizadas. Es decir, el día previo a las votaciones ya no puede haber propaganda electoral en ningún espacio, según la Ley 130 de 1994.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, una denuncia hecha por la creadora de contenido colombiana Violeta Mejía, residente de Londres, Reino Unido, expuso a un ciudadano colombiano en plena jornada pedagógica al aire libre, con carteles de apoyo, explicando a otros connacionales cómo se debía votar en los comicios legislativos. Al parecer, estaba justo frente a la sede del Consulado de Colombia en la capital inglesa.

El asunto es que el señalado estaba portando una camiseta blanca con el logo del partido Pacto Histórico, como se evidencia en la pieza audiovisual de la denuncia, publicada por el medio digital Brava News.

Ciudadano colombiano estaría haciendo proselitismo
Ciudadano colombiano estaría haciendo proselitismo político en Londres, en favor del Pacto Histórico - crédito captura de pantalla @BravaNewsco/X

“Usted quiere saber cómo votar?”, preguntaba el hombre, antes de ser increpado por la influenciadora. En medio del intercambio, el hombre hacía señales a los números de candidatos del partido progresista. Incluso, lo mencionó: “Por todos los senadores del Pacto Histórico, en una sola X(...) Por internacional a Cámara tenemos dos opciones. Es del Gobierno de Petro”, decía el hombre.

Hay más. La camiseta del ciudadano tenía las invitación al voto por el Frente Amplio —la coalición interpartidista de la izquierda— y la numeración del candidato a la Cámara de Representantes por la misma consulta, Gener Usuga, que es candidato a la curul internacional, que es votada por residentes colombianos en el exterior.

Entonces la ciudadana colombiana procedió a cuestionarlo: “Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe que lo que usted está haciendo no está permitido?”. El hombre rebotó el cuestionamiento: “¿Quién dice eso?“. Mejía le dijo: ”precisamente, la ley colombiana".

Entonces se dirigió a otra colombiana y le recomendó que si quería saber cómo votar para la Cámara de Representantes acudiera al Consulado, “mejor, porque no queremos hacerles favores a candidatos”.

Algunos de los votantes colombianos
Algunos de los votantes colombianos en el extranjero votaron por Gener Usuga - crédito @gener_usuga/X

Mientras tanto el hombre seguía diciendo a la misma mujer: “¿qué información quiere?”. Otra usuaria le dijo al señor: “Nada tenemos qué hacer aquí... Solo denunciar”.

Durante la confrontación que lideró la creadora de contenido, el ciudadano se mostró evasivo y pidió que “no le dañaran su trabajo”.

La escena dejó unas preguntas ampliadas por Brava News, con las que se buscan respuestas a “¿Quién le paga a este señor por hacerle propaganda al Pacto Histórico afuera del consulado de Londres?, ¿Qué dice el candidato Gener Usuga? ¿Quién regula a los partidos en el exterior?“.

Usuarios de redes sociales criticaron
Usuarios de redes sociales criticaron al Pacto Histórico - crédito @sanches589313/X

Por su parte, no se han reportado pronunciamientos oficiales ni del partido progresista, ni por parte del propio Gener Usuga, que en sus redes publicó y reporteó imágenes de votantes colombianos en las Islas Canarias, Sevilla, París y Londres, entre otros puntos en Europa, en agradecimiento al apoyo.

En redes sociales, usuarios de la oposición al progresismo apuntaron que los hechos al parecer impulsados por el candidato Usuga pueden catalogarse como actividades de “fraude electoral”.

“El Pacto Histórico montó reten en las afueras del consulado de Londres para presionar gente a que voten por sus candidatos. ¿Así o mas descarados?“; ”Si el Pacto Histórico está haciendo propaganda política cerca del consulado o de un puesto de votación en Londres, es una violación directa de las normas electorales. Las urnas no son lugares para hacer campaña", se leyó en la red social X.

Temas Relacionados

Proselitismo Pacto HistóricoLondresPropaganda políticaIlegalConsulado de Colombia en LondesElecciones legislativasColombia-Noticias

Más Noticias

Familiares de joven fallecida en tobogán extremo no tienen recursos para el sepelio

En redes han recordado que los dueños del parque reconocieron que habían construido sin los permisos necesarios

Familiares de joven fallecida en

Armando Benedetti expuso a delegados de la Unión Europea las dudas de Petro sobre el software electoral: “Les advertí”

El ministro del Interior informó que dialogó sobre las inquietudes respecto al sistema de preconteo y escrutinio, previo a la jornada electoral del 8 de marzo

Armando Benedetti expuso a delegados

Bogotá implementará inteligencia artificial en colegios para prevenir el abuso y la explotación sexual infantil

La ciudad pondrá en marcha un modelo tecnológico orientado a prevenir situaciones de riesgo y vulnerabilidad infantil, mediante sistemas de análisis de datos y alertas tempranas

Bogotá implementará inteligencia artificial en

Duro accidente de tránsito en Quindío: dos busetas intermunicipales se estrellaron de frente y hay decenas de heridos

Uno de los principales desafíos fue evacuar a todos los pasajeros de los dos buses. Las autoridades investigan los hechos

Duro accidente de tránsito en

Vicky Hernández hizo un regreso especial al teatro por el 8M y recordó su exilió forzoso en España: “Uno no puede aceptar eso”

La actriz volvió a las tablas con una serie de funciones de la obra ‘La escena invertida’ en el Centro Nacional de las Artes, y relató uno de los hechos más traumáticos de su vida

Vicky Hernández hizo un regreso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

ENTRETENIMIENTO

Vicky Hernández hizo un regreso

Vicky Hernández hizo un regreso especial al teatro por el 8M y recordó su exilió forzoso en España: “Uno no puede aceptar eso”

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Deportes

La selección Colombia femenina terminó

La selección Colombia femenina terminó la She Believes Cup con derrota: Estados Unidos la superó por 1-0

Selección Colombia femenina ya tiene listo su próximo partido en 2026: fecha y rival importante

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la She Believes Cup: perdió el título al final

Alcalde de Bucaramanga se pronunció por amenazas contra jugador del Leopardo: “Actos violentos e intimidatorios”

Sebastián Montoya remontó en la carrera sprint y terminó noveno en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 2