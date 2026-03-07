Cayó ladrona de celulares en Transmilenio: se le incautaron 5 dispositivos que habría robado en una estación del centro de Bogotá

Una joven de 25 años es capturada robando celulares en plena estación de Transmilenio - crédito MEBOG

Una mujer de 25 años fue capturada por las autoridades luego de ser sorprendida con cinco celulares que, presuntamente, habían sido robados a usuarios del sistema de transporte masivo en una estación del sistema Transmilenio.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en la estación Estación Universidades de TransMilenio, ubicada en la troncal décima de Bogotá, en medio de operativos adelantados por la Policía Nacional de Colombia dentro de la estrategia denominada “Seguridad, Dignidad y Democracia”.

Así fue detectada la ladrona de celular en el Transmilenio por las autoridades

Según los detalles publicados por la Policía de Bogotá, la situación fue detectada inicialmente en el centro de control del sistema, donde el personal encargado del monitoreo de cámaras de seguridad observó movimientos sospechosos dentro de la estación.

Además, en un video difundido por la Policía, una comandante del grupo de transporte masivo explicó que la alerta permitió activar de inmediato un procedimiento policial en el lugar.

“En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional, a través del grupo Transporte Masivo Transmilenio, logró la captura de una mujer por el delito de hurto en la estación Universidades de la Troncal Décima. Gracias al seguimiento permanente realizado por el uniformado en las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Monitoreo, quien alerta sobre personas que al parecer estaban cometiendo hurto dentro de la estación mediante la modalidad de cosquilleo”, indicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante Grupo Transporte Masivo Transmilenio.

Las autoridades señalaron que en las imágenes se observaba a tres personas que, presuntamente, estaban participando en los robos dentro de la estación utilizando la modalidad conocida como “cosquilleo”, una técnica en la que los delincuentes aprovechan las aglomeraciones para sustraer objetos personales sin que las víctimas lo noten.

Tras recibir la alerta desde el centro de monitoreo, uniformados del grupo especializado llegaron rápidamente al lugar para ubicar a los sospechosos.

Durante el operativo lograron interceptar a una de las personas señaladas. “De inmediato, los uniformados llegaron al lugar y gracias a su oportuna reacción, lograron interceptar a una mujer que al notar la presencia policial intentó evadirse entre la multitud”, confirmó la teniente.

Una vez detenida, los policías realizaron un registro personal a la sospechosa. “Durante el procedimiento y tras un registro personal, fueron hallados cinco celulares ocultos entre sus prendas de vestir, los cuales presuntamente habían sido hurtados a varios usuarios del sistema de transporte”, indicó la teniente coronel Maryam Moreno.

Qué pasará con la capturada por hurto de celulares en Transmilenio

La mujer, de 25 años, fue detenida por el delito de hurto y, posteriormente, trasladada para quedar a disposición de las autoridades judiciales. Ahora será la entidad la encargada de determinar su situación judicial y avanzar en el proceso correspondiente por los hechos.

Tras el procedimiento, la Policía reiteró el llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier hecho sospechoso dentro del sistema de transporte público, especialmente en lugares con alta afluencia de pasajeros.

Otras capturas en Bogotá: autoridades incautan millones de pesos en Bogotá en operativo previo a las elecciones

La incautación de más de 630 millones de pesos en la localidad de Santa Fe en Bogotá, a menos de dos días de las elecciones legislativas, puso en evidencia los operativos reforzados de las fuerzas de seguridad para evitar delitos electorales y garantizar la transparencia del proceso.

El ciudadano, interceptado transportando el dinero en un morral durante la tarde del 6 de marzo de 2026, no logró justificar su procedencia ante la Policía Nacional, lo que derivó en su captura por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo con los balances oficiales entregados por las autoridades, cerca de 2.924 millones de pesos en efectivo han sido decomisados en Colombia en operativos de control electoral en los días previos a los comicios, con Bogotá como uno de los principales focos de atención.

Estas cifras reflejan la magnitud de los esfuerzos de las autoridades en todo el país para identificar y neutralizar el flujo de recursos que podrían ser destinados a la compra de votos o a otras prácticas ilegales.

La captura del hombre que portaba $631 millones en efectivo en el centro de Bogotá se produjo en medio del desarrollo de una estrategia nacional articulada para prevenir irregularidades. Los fondos quedaron bajo custodia mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para determinar si existe una relación directa con delitos electorales.