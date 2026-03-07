Bruce Mac Master advierte por deterioro de las finanzas públicas y alerta sobre los riesgos para la estabilidad económica de Colombia

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), advirtió sobre los riesgos fiscales que enfrenta Colombia - crédito @ANDI_Colombia/X

La advertencia sobre la estabilidad económica de Colombia lanzada esta semana por Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), encendió alertas en el sector empresarial sobre el rumbo fiscal e institucional del país.

En una entrevista con el diario El Tiempo, el dirigente gremial aseguró que el país enfrenta tasas de interés históricamente altas para su deuda pública y un déficit superior al 7% del PIB, factores que —según dijo— ponen en riesgo la estabilidad económica si no se adopta pronto un plan de estabilización.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mac Master explicó que el peso de la deuda en las finanzas públicas ha alcanzado niveles sin precedentes.

Según señaló, uno de cada cuatro pesos del presupuesto nacional se destina actualmente al pago de intereses, una situación que calificó como excepcional frente a los registros históricos del país y frente a otros emisores regionales comparables.

El líder empresarial también expresó preocupación por una reciente colocación privada de deuda por USD 6.000 millones, sobre la cual, según afirmó, no se conocen públicamente detalles clave como el intermediario financiero ni las comisiones pagadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lidera la política económica del Gobierno en medio de cuestionamientos del sector empresarial sobre el manejo fiscal - crédito Ovidio González/Presidencia

De acuerdo con su estimación, esos costos podrían haber alcanzado “cientos de millones de dólares”.

En la entrevista, Mac Master cuestionó además la forma en que el Gobierno está utilizando los recursos públicos. A su juicio, el gasto se concentra en burocracia, subsidios y programas que, según sostuvo, tienen un componente político.

Mencionó la contratación de cerca de 90.000 personas para equipos de atención primaria en salud, un esquema que —según indicó— prioriza visitas domiciliarias.

“No puedo afirmar que haya compra de votos, porque no tengo pruebas, pero sí creo que estamos viendo prácticas que afectan la democracia”, declaró Mac Master al diario.

El presidente de la Andi también manifestó inquietud por lo que considera un deterioro del equilibrio institucional.

Según explicó, cuando el Congreso no aprueba iniciativas del Ejecutivo, el Gobierno recurre a mecanismos como consultas populares o declaraciones de emergencia económica, lo que —en su opinión— puede generar tensiones entre los poderes del Estado.

También destacó el papel de instituciones como la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Contraloría y las altas cortes, que calificó como un “bastión de la democracia y la Constitución frente a los ataques recibidos”.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), advirtió sobre los riesgos fiscales que enfrenta Colombia y pidió un plan urgente de estabilización económica - crédito Ovidio González/Presidencia y John Paz/Colprensa

Mac Master advirtió además que el panorama fiscal y político está influyendo en la percepción de los inversionistas internacionales. “Colombia necesita hoy un plan de estabilización”, afirmó, al señalar que el actual Marco Fiscal de Mediano Plazo no ofrece soluciones claras para reducir el déficit.

En medio de estas advertencias del sector empresarial, nuevos datos sobre la percepción económica del país también reflejan un ambiente de cautela.

Un informe reciente del centro de pensamiento Fedesarrollo, divulgado por el medio regional Diario del Huila, reveló que el Índice de Incertidumbre de la Política Económica (Ipec) registró una caída en febrero de 2026, aunque continúa muy por encima de sus niveles históricos.

El indicador pasó de 389 puntos en enero a 298 puntos en febrero, lo que representa una reducción significativa. Sin embargo, el valor sigue muy lejos del promedio histórico cercano a 100 puntos, registrado durante el periodo comprendido entre 2000 y 2019.

De acuerdo con Fedesarrollo, el nivel alcanzado en febrero también se mantiene 41 puntos por encima del promedio de 2025 y 40 puntos por encima del promedio de 2024, lo que confirma que la incertidumbre económica sigue siendo elevada en el país.

El aumento del endeudamiento y las altas tasas de interés de la deuda pública generan preocupación entre analistas y empresarios sobre la sostenibilidad fiscal de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

El reporte señala además que Colombia acumula 89 meses consecutivos con niveles de incertidumbre por encima de sus registros habituales previos a las principales crisis económicas, lo que evidencia un periodo prolongado de volatilidad en el entorno económico.

En la comparación interanual, el índice muestra incluso un ligero incremento frente a febrero de 2025, cuando se ubicó en 295 puntos, lo que sugiere que las tensiones estructurales que afectan el panorama macroeconómico nacional persisten.

El análisis del informe también examinó qué factores explican la percepción de incertidumbre. Según Fedesarrollo, las noticias políticas, sociales y geopolíticas representaron el 44,9% de los contenidos asociados a la incertidumbre económica durante febrero de 2026, consolidándose como el principal motor de preocupación.

La actividad económica explicó el 18,4% de las menciones, mientras que otros temas representaron el 16,3%, seguridad el 12,2% y variables financieras el 8,2%.