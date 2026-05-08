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‘Influencer’ colombiano le preguntó a varias IA qué hacen las personas más felices cada día: “Todas llegaron a lo mismo”

A pesar del conocimiento acumulado por expertos durante décadas, Alejandro Torres señaló que las acciones son más simples de realizar de lo que se cree

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créditos @sualexdeconfianza/IG | Imagen Ilustrativa Infobae
Para Torres los humanos se enredan solos buscando respuestas complejas a preguntas sencillas - créditos @sualexdeconfianza/IG | Imagen Ilustrativa Infobae

El influencer colombiano Alejandro Torres, conocido en redes sociales como @sualexdeconfianza, compartió el 7 de mayo de 2026 un video en su cuenta de Instagram que se hizo viral en redes sociales al compartir los resultados a una pregunta que muchas personas se hacen a diario en todo el mundo.

En la grabación, Torres explica el resultado de una curiosa investigación personal: le preguntó a varias inteligencias artificiales qué hacen todos los días las personas más felices.

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Para su sorpresa, y el mensaje clave que transmitió a sus seguidores, es que la respuesta es “tan simple como contundente”, comentó Torres.

“Le hice esta misma pregunta a varias inteligencias artificiales: ¿qué hacen todos los días las personas más felices? Varias inteligencias artificiales entrenadas con millones de estudios, décadas de psicología, toda la ciencia del bienestar que existe y todas llegaron exactamente a lo mismo”, precisó el creador de contenido.

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crédito @sualexdeconfianza/IG
crédito @sualexdeconfianza/IG

Torres reveló la lista de hábitos que, según los modelos más avanzados de IA, practican las personas más felices:

  • Gratitud.
  • Movimiento físico.
  • Conexión real con otras personas.
  • Tener un propósito concreto para el día.

“O sea, nada nuevo, nada raro, nada que no le haya dicho a uno su abuela”, reflexionó el influencer, y ahondando en la paradoja de que, en la era de la tecnología y la búsqueda de soluciones sofisticadas, la respuesta a una vida más plena sigue siendo elemental.

En la publicación adjunta al video, Torres insistió: “Todas llegaron a lo mismo. No es un hack. No es un sistema. No es nada nuevo. Y creo que eso es exactamente lo que más incomoda”.

La incomodidad de lo simple: el reto para ser feliz

Para el influencer colombiano Alejandro Torres, el verdadero reto no está en descubrir fórmulas secretas, sino en aceptar que la felicidad cotidiana está al alcance de todos, pero requiere compromiso y acción diaria.

“Llevamos años buscando el hack, el sistema, la aplicación, el retiro de tres días en el monte y la respuesta más sofisticada que pueden dar los modelos de inteligencia artificial más avanzados del planeta es agradecer, moverse, conectar y tener dirección”, declaró en su video.

El creador de contenido Alejandro Torres socializó las respuestas, pero dejó claro que "no es nada nuevo" - crédito @sualexdeconfianza/IG

El creador de contenido puntualizó que esta simplicidad puede resultar incómoda porque elimina las excusas.

“No es que la respuesta sea aburrida, es que nosotros nos volvimos adictos a buscar algo complicado, porque si la solución es simple, ya no hay excusa para no empezar. Y pues eso es lo incómodo de verdad”, expuso Torres en su grabación.

En el cierre de su mensaje, Torres invita a sus seguidores a reflexionar sobre cuál de los cuatro hábitos —gratitud, movimiento físico, conexión real o tener un propósito— es el que más les falta en su vida diaria.

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