Atención beneficiarios de programas sociales: Gobierno modificó calendario de transferencias para evitar fraudes en elecciones

En el contexto de las elecciones legislativas de 2026, Prosperidad Social anunció una serie de medidas y ajustes en la entrega de transferencias monetarias para garantizar la transparencia, seguridad y continuidad de los beneficios dirigidos a millones de colombianos en condición de vulnerabilidad.

El organismo enfatizó su compromiso con la protección de los beneficiarios, especialmente durante jornadas democráticas, y detalló el calendario de pagos y los nuevos esquemas operativos que regirán en el primer semestre del año.

Blindaje electoral y continuidad en la entrega de transferencias

Durante la jornada electoral del 8 de marzo, Prosperidad Social implementó un blindaje electoral en todos los procesos operativos relacionados con las transferencias. Esto implica que los puntos de entrega del programa Colombia Mayor no estarán habilitados el sábado 7 ni el domingo 8 de marzo en todo el país. La medida tiene como objetivo evitar aglomeraciones, garantizar la transparencia del proceso y proteger a los beneficiarios de cualquier intento de manipulación o interferencia política.

A partir del lunes 9 de marzo, tras la culminación de la jornada electoral, se retomará el cronograma regular de pagos, permitiendo que las personas mayores y demás beneficiarios puedan reclamar sus incentivos sin contratiempos.

Las entregas correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor se desarrollan con normalidad en los puntos autorizados y continuarán según el calendario establecido por Prosperidad Social.

El gobierno reiteró que el beneficio no depende de ningún candidato ni está condicionado al voto por algún partido. Los recursos están asegurados para toda la vigencia de 2026, y ningún actor político o intermediario puede exigir respaldo electoral a cambio de la transferencia. Los beneficiarios tienen derecho a recibir los 12 ciclos anuales de entrega sin que medie preferencia política.

Nuevo operador y recomendaciones para beneficiarios

Prosperidad Social anunció cambios significativos en la operación de las transferencias monetarias, adjudicando la prestación del servicio a la Unión Temporal SuRed-SuperGiros. Esta unión, seleccionada tras la licitación pública IMYC 01 FIP de 2026, será responsable de la dispersión y entrega de los recursos a través de servicios postales de pago en todo el territorio nacional.

El nuevo esquema de entrega implica recomendaciones claras: los beneficiarios no deben pagar intermediarios y recibirán directamente los fondos en el producto financiero de su elección o a través de los operadores de giro autorizados. Prosperidad Social organizará jornadas de bancarización y registro de cuentas mediante el Gestor de Pagos, una plataforma digital que será habilitada en las próximas semanas para agilizar la inscripción y acceso a los beneficios.

En caso de presiones, engaños o intentos de manipulación relacionados con el beneficio, los ciudadanos pueden denunciar a través de los canales oficiales de Prosperidad Social, incluido el canal de WhatsApp 318 806 7329.

Calendario de pagos y reprogramación para el primer semestre de 2026

La entidad informó que, debido al inicio del nuevo contrato de operación, las fechas de transferencias de algunos programas se están ajustando para evitar retrasos y proteger a los beneficiarios. Para Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer desembolso del año se realizará entre la segunda y tercera semana de marzo, posterior a las elecciones del 8 de marzo; utilizando la base de beneficiarios del último ciclo de 2025. La identificación y focalización de nuevos beneficiarios se hará en los ciclos dos y cinco para optimizar la cobertura y evitar duplicidades.

Durante 2026, Prosperidad Social ejecutará cuatro ciclos de transferencias: marzo, mayo, julio y agosto. Estos ciclos cubrirán incentivos relacionados con matrícula y permanencia de los periodos académicos 2025-2, 2026-1 y 2026-2. Tanto los beneficiarios con productos financieros como quienes retiran por giro estarán cubiertos, con una red de más de 31.000 puntos de entrega habilitados tanto en zonas urbanas como rurales.

En febrero de 2026, se abonó el ciclo 6 de 2025 a 86.000 jóvenes a través de cuentas bancarias, aunque un grupo de 17.000 participantes que cobran por giro no había recibido aún el pago, debido a la transición de operadores. Tras las entregas priorizadas en Córdoba y Sucre, desde el 2 de marzo se reanudaron los pagos en el resto del país.