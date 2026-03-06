Colombia

Yina Calderón presentó su nuevo look y explicó la inspiración detrás de su más reciente cambio de imagen

La DJ despertó todo tipo de comentarios en redes sociales al mostrar un peinado radicalmente distinto a los que acostumbra

La influenciadora sorprendió con un nuevo corte y un nuevo color en su cabello, revelando que tuvo inspiración de Selena - crédito @yinalcalderontv/Instagram

Además de su faceta como DJ, su trabajo como emprendedora, sus cruces con otros creadores de contenido o sus apariciones en reality shows, algo que funcionó siempre a Yina Calderón a la hora de sonar y generar notoriedad en redes sociales fueron sus constantes cambios de look.

Ya fuese por sus atuendos, como el disfraz que bautizó como “La Veneno” hecho de cuero negro y acompañado de una capucha y dos cabezas de tono siniestro, una de cada lado y que usó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia o por sus peinados (que incluyen desde cortes de pelo variados o tinturas a menudo llamativas con colores como aguamarina, fucsia o verde fluorescente), la huilense demostró tener la capacidad de polarizar opiniones constantemente.

Yina Calderón se caracteriza por sus constantes cambios de estilo, ya sea en ropa o en peinados - crédito Canal RCN

En las últimas horas y mientras continúa haciendo de observadora de La casa de los famosos de Telemundo, la influenciadora publicó en sus historias de Instagram un video de su más reciente transformación.

En el video utilizó Si Una Vez, una canción de la cantante Selena Quintanilla, mientras aparecía frente a la cámara mostrando el resultado del cambio. Junto al video escribió la frase: “Versión Selena”, haciendo referencia a la cantante de los 90.

En el video publicado, Yina aparece con un estilo de cabello diferente al mostrado en semanas anteriores. Mientras movía el cabello frente a la cámara, se dejó ver con “capul”, llevando el cabello largo y ondulado. Este cambio fue lo que llamó la atención de seguidores y no tan seguidores, que se mostraron a favor o en contra de sus constantes transformaciones, y de esta en particular.

Cabe recordar que a finales de 2025 la huilense decidió dejarse el cabello corto con volumen en la parte superior. La propia creadora de contenido comparó esa nueva imagen con el estilo del “hijo de Chucky”. Por lo tanto, una vez más se trató de una transformación significativa en su imagen.

Yina Calderón respondió a las recientes declaraciones de Melissa Gate y pidió que "suelte" el pasado en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Cortesía Canal RCN

La reciente confesión pública de Melissa Gate en su canal de TikTok dejó al descubierto la presión que vivió durante su paso por la segunda temporada deLa casa de los famosos Colombia 3.

Al abordar el episodio, la paisa admitió: “Soy tan buena persona que yo llamé a todos mis compañeros y a todos les pedí perdón y les dije: ‘Ey, parce, qué pena con ustedes’”.

En su publicación, Melissa aseguró que sus acciones tuvieron origen en un contexto de estrés y soledad por su estancia en el reality show: “yo estaba estresada, no dormía, tomaba pastillas, tenía ansiedad, no sé, me sentía sola, quería salir rápido de ahí. Habían días en los que yo tenía que ir a psicología y meterme a pintar, porque yo pensaba que yo no iba a poder”.

El cruce de declaraciones avanzó cuando Yina Calderón respondió a las palabras de Melissa hacia Karina, percibiendo una alusión personal.

“No, no, no, no. Melissa, conmigo no es ya, mi amor. Yo estoy a otro nivel. Y no me refiero a que yo sea mejor o tú peor. No, yo no soy una persona así. Digo, es que yo estoy en otra vuelta, en ot-en otra maricada, estoy tratando de que la mesa caliente me deje todos los días fija. ¿Sí me entiendes? Entonces ya, mi amor, más bien salte ya del juego de La casa de los famosos y no te vas a consumir por eso y ahí te vas a quedar. Y vos sos talentosa, tienes que cambiar ya marica ese, ese tema”, expresó la huilense.

Las reacciones no tardaron en aparecer y varias personas respaldaron las afirmaciones de Calderón, pues consideraron que Melissa se quedó en el pasado. Por su parte, otros reconocieron que la influenciadora está admitiendo que cometió un error al juzgar a cada uno de la manera como lo hizo.

