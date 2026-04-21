Colombia

Sondra Macollins también se refirió a petición de Cepda y De la Espriella de vetar candidatos en los debates: “Quienes no tenemos maquinaria ni padrinos”

La candidata enfatizó la necesidad de garantizar una apertura real a todos los aspirantes, sin distinción de partido político ni ideología

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Con más de 1,1 millones de firmas, la independiente Sondra Macollins se inscribió como candidata presidencial en Colombia - crédito equipo de prensa Sondra Macollins
Con más de 1,1 millones de firmas, la independiente Sondra Macollins se inscribió como candidata presidencial en Colombia - crédito equipo de prensa Sondra Macollins

La controversia sobre los debates presidenciales tomó impulso cuando Abelardo de la Espriella declaró en conversación con Blu Radio que “no voy a caer yo a debatir con gente que no tiene ninguna opción y que quiere utilizarlo a uno para arañar algo de popularidad o tratar de atraer votantes. No lo voy a aceptar”.

Este comentario generó una inmediata reacción entre otros candidatos, quienes defendieron la inclusión de todos los aspirantes, sin distinción de partido o ideología, en estos espacios fundamentales del proceso electoral.

La también candidata independiente Sondra Macollins utilizó su cuenta de X para responder directamente al pronunciamiento sobre la apertura de los debates.

Macollins enfatizó: “Decir que los debates deben ser con todos suena bien… hasta que uno ve a quiénes sí invitan y a quiénes dejan por fuera”, destacó en alusión directa a la selección de participantes y a la transparencia del proceso. La exigencia aludía a la importancia de no excluir voces, especialmente aquellas que han construido su candidatura por fuera de las estructuras tradicionales.

Sondra Macollins pide ser invitada a los debates presidenciales - crédito @SondraMacol/X
Sondra Macollins pide ser invitada a los debates presidenciales - crédito @SondraMacol/X

En el mismo mensaje, la abogada sostuvo la necesidad de pasar del discurso a la acción en el ejercicio democrático. “La democracia no es un discurso, es una práctica”, escribió, recogiendo el sentir de varios aspirantes alejados de la política tradicional.

Insistió además en la urgencia de garantizar una verdadera apertura: “Si de verdad creen en abrir la conversación, empiecen por garantizar que también estemos quienes no tenemos maquinaria ni padrinos”. Concluyó recordando que el país no pertenece exclusivamente a la dirigencia establecida: “Porque este país no es de los mismos de siempre. También es de los anónimos. Y aquí estamos”.

Por su parte, el candidato Roy Barreras reafirmó su posición a favor de la participación plural en los debates, señalando la necesidad de permitir el acceso de todos los contendientes, independientemente de su afiliación política o nivel de reconocimiento público.

Abelardo de la Espriella pide que debates presidenciales sólo sean con los punteros en encuestas

Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
Abelardo de la Espriella, candidato de derecha solo quiere debatir con los candidatos que lidetren las encuestas - crédito Luisa González

El llamado de Iván Cepeda a debatir provocó una serie de respuestas inmediatas entre los candidatos, marcando el tono de la discusión sobre cómo deberían organizarse estos encuentros.

En declaraciones a Blu Radio, Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa su propia visión de quiénes deben estar presentes: “Aquí la cosa es entre el heredero de las Farc y el régimen que es Iván Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor Fajardo y quien les habla”, puntualizó el abogado, dejando claro que, para él, solo los aspirantes con mayor visibilidad deberían participar.

El propio De la Espriella enfatizó: “De ahí para abajo eso no tiene sentido, para qué nos vamos a desgastar de esa manera. Bajo esas condiciones, estoy listo”. Además, subrayó que respecto a Cepeda no tiene restricciones: “que la pinte como quiera que estoy listo”.

En el mismo espacio radial, De la Espriella insistió en limitar el debate a quienes lideran las encuestas. “Tenemos que ser serios y prácticos. Qué ganamos llevándole a la gente candidatos sin ninguna opción. Vamos a ir los que tienen opción para que la gente vea cuáles son las propuestas y de qué estamos hechos”.

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa su propia visión de quiénes deben estar presentes en los debates presidenciales - crédito Infobae Colombia

El debate sobre la participación en estos foros se volvió central luego de que Cepeda manifestara su voluntad de confrontar ideas públicamente. Varios candidatos comenzaron a pronunciarse, discutiendo no solo la pertinencia de los debates, sino también los criterios de selección de los participantes.

De la Espriella también cuestionó la presencia de candidatos con baja proyección: “Qué hace el señor Roy Barreras, cuando no tiene ninguna opción. Seamos serios, no es debatir por debatir. Hay que tener una opción real”.

La postura restrictiva de De la Espriella desató críticas, en particular de la candidata Claudia López, quien sería una de las excluidas bajo los criterios propuestos. Otros aspirantes también rechazaron la posibilidad de quedar fuera de los debates en función de su posición en las encuestas.

En síntesis, la polémica sobre quién debe estar presente en los debates electorales se intensificó tras la invitación de Cepeda. Mientras algunos insisten en incluir solo a los favoritos en los sondeos, otros defienden la participación amplia, argumentando que los debates deben ser espacios abiertos donde todas las voces tengan cabida, independientemente de la intención de voto.

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