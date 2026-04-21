Colombia

Polémica por video que muestra a cabecillas de las disidencias de las Farc con menores en Nariño: esto dijo el Gobierno Petro

La senadora Paloma Valencia, el senador electo Enrique Gómez y el excandidato presidencial David Luna, entre otros, reaccionaron al video difundido en redes sociales

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Paloma Valencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa/suministrada a Infobae Colombia
Diversas grabaciones circularon en redes sociales mostrando a personas armadas, identificadas como miembros del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, entrando a una escuela rural en Nariño y entregando útiles escolares a niños - crédito Cristian Bayona/Colprensa/suministrada a Infobae Colombia

Un video muestra cómo integrantes del frente Franco Benavides, del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, ingresaron a una escuela rural en Nariño y distribuyeron útiles escolares a niños.

Esta situación generó preocupación por un posible adoctrinamiento infantil y por el fortalecimiento del control territorial de grupos armados en zonas con limitada presencia estatal.

Al respecto, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó los hechos. En su cuenta oficial de X, señaló que esta situación no se puede tolerar.

En las redes sociales circuló un clip en el que se vería a miembros del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc al interior de una escuela de Policarpa (Nariño), en lo que sería adoctrinamiento de los menores - crédito suministrada a Infobae Colombia

Asimismo, expresó que como madre y como colombiana le indigna “cómo están metiéndose a las escuelas” para presuntamente adoctrinar y reclutar a los niños en la región.

Valencia señaló que, en caso de llegar a la Presidencia, retirarán a los criminales de las aulas para capturarlos y llevarlos a la cárcel. Por este motivo, pidió al Estado actuar con firmeza para proteger a los menores en Colombia.

“Esto no se puede tolerar. Como madre y como colombiana, me indigna ver cómo están metiéndose a las escuelas para adoctrinar y reclutar a nuestros niños. Vamos a sacar a los criminales de las aulas para llevarlos a la cárcel. El Estado tiene que actuar ya, con toda la contundencia, para proteger a nuestros menores (sic)”, afirmó Valencia.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia señaló que, en caso de llegar a la Presidencia, retirarán a los criminales de las aulas para capturarlos y llevarlos a la cárcel - crédito @PalomaValenciaL/X

Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional, también cuestionó el video, afirmando que eso “es lo que representa el heredero de las Farc”.

“Esto es lo que representa el heredero de las Farc: Frente Franco Benavides ingresan a escuelas en Nariño para adoctrinar a niños”, afirmó Gómez.

Enrique Gómez - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional, también cuestionó el video, afirmando que eso “es lo que representa el heredero de las Farc" - crédito @Enrique_GomezM/X

La excandidata presidencial Vicky Dávila se preguntó dónde está el Gobierno nacional y las autoridades para proteger a los menores en Colombia. Dávila cuestionó la situación y la calificó como una “vergüenza” para el Estado colombiano.

“Dónde está el Gobierno Petro, dónde están las autoridades, para proteger a los niños. Esto es una vergüenza para el Estado colombiano. El hampa manda, gobierna en Colombia (sic)”, señaló Vicky Dávila.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila cuestionó la situación y la calificó como una “vergüenza” para el Estado colombiano - crédito @VickyDavilaH/X

El exsenador David Luna afirmó que esta situación ocurre por la supuesta rendición del Gobierno nacional y sostuvo que la política de ‘Paz Total’ “convirtió los colegios en cuarteles de la guerrilla”.

“Esto no pasa en un país con Estado. Esto pasa cuando el Gobierno se rindió, cuando la Fuerza Pública no tiene respaldo político y cuando los violentos saben que pueden hacer lo que les dé la gana. La Paz Total convirtió los colegios en cuarteles de la guerrilla (sic)”, señaló David Luna.

David Luna - crédito @lunadavid/X
David Luna afirmó que esta situación ocurre por la supuesta rendición del Gobierno nacional y sostuvo que la política de ‘Paz Total’ “convirtió los colegios en cuarteles de la guerrilla” - crédito @lunadavid/X

Detalles de los hechos

Diversas grabaciones circularon en redes sociales mostrando a personas armadas, identificadas como miembros del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, entrando a una escuela rural en Nariño y entregando útiles escolares a niños.

Estas imágenes generaron inquietudes sobre la posible influencia de grupos armados en zonas donde la presencia estatal se considera insuficiente. Según versiones oficiales, entre los individuos que participaron se encontrarían alias Cristian, ‘Mauricio’ y ‘Héctor’. Las autoridades atribuyen este tipo de acciones a tácticas que podrían buscar captar o influir en menores, así como afianzar el dominio territorial en áreas rurales.

El registro audiovisual, que se investiga para determinar su autenticidad y fecha exacta, muestra a los visitantes interactuando con estudiantes en un aula. Las prendas que llevan los adultos coincidirían con las utilizadas por las Fuerzas Militares, lo que añade complejidad al análisis del contexto y las intenciones detrás de la actividad. Uno de los aspectos que llamó la atención es una frase sobreimpresa en el video, la cual alude a la entrega de útiles escolares en lugares donde el Estado estaría ausente.

La difusión de este material provocó reacciones entre sectores políticos que han expresado preocupación por el alcance de las políticas gubernamentales de paz, señalando que podrían estar facilitando la permanencia o el fortalecimiento de estos grupos en los territorios. Hasta el momento, se realiza un proceso de verificación para esclarecer los hechos y evaluar su impacto en la región.

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