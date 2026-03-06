Si cotizó años al mismo fondo de pensiones, podría perder el derecho a cambiarse: esto dijo la Corte Suprema

El fallo sobre la afiliación tácita señala que cotizar durante años al mismo fondo de pensiones representa una aceptación de la vinculación - crédito Colprensa

Durante más de dos décadas, una ciudadana extranjera realizó aportes al sistema pensional colombiano sin cuestionar el fondo al que estaba afiliada. Cotizó de manera constante, primero como trabajadora independiente y luego a través de distintos empleadores. Ese comportamiento sostenido, según concluyó la Corte Suprema de Justicia, terminó siendo clave para definir su situación jurídica frente al sistema de pensiones.

La decisión se conoció a través de una sentencia de la Sala de Casación Laboral que analizó el caso de esta mujer, que buscaba trasladarse del fondo privado en el que había cotizado al régimen público administrado por el Estado. Sin embargo, tras revisar su historial de aportes y las circunstancias de su afiliación, el alto tribunal concluyó que no procedía ese cambio.

El punto central del debate estuvo en determinar si la mujer había sido afiliada de manera válida al fondo privado, aun cuando no existiera un documento claro o un acto formal que confirmara esa vinculación. A simple vista, el caso parecía abrir la puerta a cuestionar la legalidad de su afiliación. No obstante, los magistrados analizaron otro elemento fundamental, la conducta de la afiliada a lo largo del tiempo.

De acuerdo con la Corte, los aportes realizados durante un periodo prolongado pueden interpretarse como una manifestación de voluntad. En otras palabras, cuando una persona cotiza de forma constante al mismo fondo durante años, esa conducta puede considerarse como una aceptación implícita de la afiliación.

El alto tribunal explicó este criterio al señalar que, “aportes a pensiones por un periodo significativo, sin un acto expreso y claro de vinculación y ante el silencio de la AFP, configuran una aceptación tácita de la afiliación por voluntad real de la persona.” Este concepto jurídico se conoce como afiliación tácita.

La Corte Suprema de Justicia reafirma que los aportes constantes a un fondo privado consolidan la afiliación en el sistema pensional colombiano - crédito Corte Constitucional

La sentencia analizó el comportamiento de la demandante durante aproximadamente 20 años. En ese tiempo, sus aportes fueron dirigidos de manera continua al mismo fondo privado de pensiones, sin que ella presentara objeciones ni solicitudes de cambio. Incluso, en diferentes etapas laborales tanto como independiente como empleada, se mantuvo el mismo destino para sus cotizaciones.

Para los magistrados, esa trayectoria demuestra que existió una decisión práctica y sostenida de permanecer en ese régimen. Aunque no se halló un documento inicial que probara una afiliación formal, el hecho de cotizar durante tanto tiempo terminó validando la vinculación.

En consecuencia, la Corte Suprema confirmó la decisión que negaba el traslado al régimen público. El tribunal concluyó que la afiliación al fondo privado quedó consolidada por la conducta reiterada de la afiliada, lo que impide modificarla después de tantos años.

La sentencia, identificada como SL2539-2025, se convierte además en una referencia importante para otros casos similares. En Colombia, muchas personas cuestionaron su afiliación a determinados fondos de pensiones argumentando falta de información o errores en el proceso inicial. Sin embargo, este fallo deja claro que el comportamiento posterior del afiliado también tiene peso jurídico.

La decisión judicial impacta a quienes cuestionan su afiliación a fondos de pensiones alegando falta de información inicial - crédito Colprensa

En términos sencillos, la Corte estableció que no solo cuentan los documentos firmados. Las acciones de una persona a lo largo del tiempo, como cotizar de forma constante a un mismo fondo, pueden interpretarse como una confirmación de su decisión. Esto no significa que cualquier afiliación irregular quede automáticamente validada. Cada caso debe analizarse según sus circunstancias. No obstante, el fallo señaló que la continuidad de los aportes, sin reclamos ni cambios durante muchos años, puede ser vista como una aceptación de la afiliación.

El pronunciamiento también reflejó cómo los tribunales interpretan la voluntad real de los afiliados dentro del sistema pensional. Más allá de los trámites iniciales, los jueces consideran el comportamiento efectivo de las personas en su relación con el sistema.