Qué pasará con el programa Renta Joven: Prosperidad Social anuncia detalles sobre su continuidad en 2026

Prosperidad Social confirma que Renta Joven mantendrá cuatro ciclos de transferencias en 2026 para apoyar la educación superior - crédito Johan Largo/Infobae

El programa Renta Joven continuará operando en 2026 con ajustes en su funcionamiento y nuevos mecanismos para facilitar el acceso a las transferencias monetarias dirigidas a jóvenes estudiantes.

Así lo confirmó Prosperidad Social, entidad encargada de la administración de este y otros programas sociales, que respondió a las inquietudes de los beneficiarios y aclaró los procedimientos que definirán la continuidad de la iniciativa a lo largo del año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿En qué consiste el programa Renta Joven y quiénes pueden acceder?

Renta Joven es una estrategia nacional orientada a apoyar a jóvenes en condición de vulnerabilidad o de bajos recursos económicos, que cursan estudios superiores o de formación técnica y tecnológica. El programa entrega transferencias condicionadas para incentivar la matrícula, permanencia y culminación de los estudios, así como para contribuir a la reducción de la deserción.

Los principales beneficiarios son estudiantes de instituciones públicas de educación superior, educación técnica y tecnológica en todo el país, especialmente de familias inscritas en el Sisbén.

Acceder a Renta Joven requiere matrícula en una institución educativa reconocida, rendimiento académico mínimo y no recibir incentivos similares - crédito Prosperidad Social

Para acceder, los jóvenes deben cumplir con requisitos como estar matriculados en una institución educativa reconocida, mantener un rendimiento académico mínimo y no haber sido beneficiarios de otros incentivos similares. El registro y la consulta del estado de los pagos se realiza en el Portal del Joven ( https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven ), donde cada usuario puede verificar si le corresponde una transferencia en los diferentes ciclos.

Calendario y continuidad de pagos en 2026

Prosperidad Social anunció que durante 2026 se ejecutarán cuatro ciclos de transferencias: marzo, mayo, julio y agosto. Estos ciclos cubrirán los incentivos correspondientes a matrícula y permanencia de los periodos académicos 2025-2, 2026-1 y 2026-2. Los pagos se realizan tanto a beneficiarios con productos financieros como a quienes retiran en modalidad de giro, asegurando la cobertura nacional.

En febrero de 2026, 86.000 jóvenes recibieron el abono del ciclo 6 de 2025 a través de cuentas bancarias. Sin embargo, un grupo de 17.000 participantes que cobran por giro aún no había recibido el pago, debido a que el operador encargado de las entregas no había sido seleccionado.

La Unión Temporal SuRed y SuperGiros manejará las transferencias de Renta Joven en más de 31.000 puntos para quienes no tienen cuenta bancaria -crédito Prosperidad Social

El 28 de febrero, Prosperidad Social suscribió un contrato con la Unión Temporal SuRed y SuperGiros, lo que permitirá que los jóvenes que no cuentan con cuenta bancaria puedan retirar los recursos a través de estos operadores en más de 31.000 puntos distribuidos en 1.108 municipios de los 32 departamentos.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que en 2025 se entregaron seis ciclos a 160.000 jóvenes, quedando pendiente solo el 2,5% de la población beneficiaria. Este grupo recibirá los recursos definitivos el 27 de marzo de 2026, cumpliendo así con la totalidad de los compromisos.

Además, el funcionario recordó que, pese a las dificultades financieras enfrentadas el año anterior, los recursos para los ciclos de septiembre, noviembre y diciembre fueron asegurados mediante una gestión articulada con el Ministerio de Hacienda.

Cambios en la operación y canales de atención

Con la adjudicación de la licitación pública IMYC 01 FIP de 2026, la operación de dispersión y entrega de transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal SuRed y SuperGiros. El modelo permitirá a los beneficiarios elegir el canal de pago y fomenta la inclusión financiera, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2294 de 2023.

Prosperidad Social ofrece atención por WhatsApp para resolver contingencias o dificultades en el retiro de incentivos de Renta Joven -crédito Prosperidad Social

Los usuarios bancarizados ya recibieron la transferencia de febrero, mientras que quienes acceden por giro deberán esperar la entrada en operación del nuevo operador.

En caso de contingencias o dificultades al retirar los incentivos, los participantes pueden comunicarse directamente con Prosperidad Social a través del número de WhatsApp 3188067329 para establecer la ruta de solución y garantizar la entrega de los recursos.