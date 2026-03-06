Paloma Valencia culpó a Petro por el desplome financiero de la empresa petrolera colombiana: “¡Acabaron con Ecopetrol!”

Paloma Valencia destaca la drástica caída de las utilidades de Ecopetrol, justo en el manejo del Gobierno Petro - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia no tuvo reparos en señalar su enérgica crítica hacia la gestión del presidente Gustavo Petro, tras conocerse los alarmantes resultados financieros de Ecopetrol, la principal empresa estatal de Colombia.

Para la aspirante a la Casa de Nariño, el desplome en las utilidades de la petrolera no es solo consecuencia de factores externos, sino del manejo errático e ideológico del actual Gobierno de Gustavo Petro.

En su cuenta en la red social X, Paloma Valencia compartió un mensaje en el que responsabiliza directamente a Petro y su administración de la grave crisis que atraviesa la empresa petrolera de Colombia: “¡Acabaron con Ecopetrol! En el último año la utilidad se desplomó un 40%, pasando de $15 billones en 2024 a solo $9 billones en 2025 (por no mencionar que en 2022 fue de $33 billones) (sic)”.

aloma Valencia señala que la caída de las utilidades de Ecopetrol y la incertidumbre financiera son señales de alarma para la economía nacional - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En su mensaje, la senadora también hizo referencia a la caída de los ingresos operacionales de la compañía, que disminuyeron un 10,2%, y destacó cómo el precio de las acciones de Ecopetrol ha seguido una tendencia negativa durante los últimos años.

Para Valencia, el problema de fondo radica en las políticas energéticas impulsadas por el presidente Petro, las cuales considera “destructivas” para el futuro de la empresa y, por ende, para el bienestar económico de Colombia.

“No es solo por el precio del petróleo”, insistió la senadora, que señaló que la política de “detener la exploración de petróleo y gas” afectó directamente las finanzas de Ecopetrol. En lugar de fortalecer a la petrolera estatal, asegura, el Gobierno promovió un enfoque ideológico que “frena la inversión y pone en riesgo la soberanía energética del país”.

Paloma Valencia criticó al Gobierno nacional por la caída de las utilidades de Ecopetrol - crédito @PalomaValencia/X

La crítica de Paloma Valencia se basa en los datos que ella compartió junto a su post, y es que los resultados presentados por Ecopetrol en 2025 evidencian una disminución preocupante en todos los indicadores clave de la compañía.

El descenso en las utilidades de $33,4 billones en 2022 a solo $9 billones en 2025 refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la petrolera. Por otro lado, el Ebitda —indicador financiero que mide la rentabilidad operativa bruta— de Ecopetrol también mostró una caída progresiva, de $75,2 billones en 2022 a $47 billones en 2025.

El gráfico que acompaña las declaraciones de Valencia no deja lugar a dudas, puesto que se lee que los ingresos de Ecopetrol pasaron de $159,5 billones en 2022 a una proyección de $120 billones en 2025, mientras que la tasa de tributación efectiva aumentó de un 32% en años anteriores a un 50% en 2023, lo que agrava aún más la rentabilidad de la empresa.

Ecopetrol se enfrenta a una crisis financiera sin precedentes, con un descenso de sus ingresos operacionales y un aumento de la carga tributaria - crédito Colprensa

La senadora destacó que el incremento de impuestos no solo afecta a Ecopetrol, sino a toda la economía del país, ya que es uno de los mayores generadores de recursos para el Estado colombiano.

Frente a todos los indicadores, Paloma Valencia apuntó a una recuperación integral de la compañía, al priorizar la exploración de nuevos recursos energéticos y la promoción de un gobierno corporativo transparente y eficiente, esto en medio de su camino a las elecciones presidenciales de 2026.

La crisis en la reputación de Ecopetrol

Además de los resultados financieros, Ecopetrol también enfrenta un escándalo de alto perfil relacionado con su presidente, Ricardo Roa. Este se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General de la Nación por acusaciones de tráfico de influencias y violación de topes de campaña presidencial.

La imputación de Roa, prevista para el 11 y 12 de marzo de 2026, se sumó a la incertidumbre de la situación de la empresa, lo que podría afectar aún más su estabilidad y reputación.

A la caída de las utilidades se le suma el escándalo de su presidente, Ricardo Roa, que enfrenta acusaciones de tráfico de influencias - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ahora, la caída en las utilidades de Ecopetrol y la creciente incertidumbre que rodea a la empresa son una señal de alarma para la economía colombiana. Como principal motor del sector energético del país, su desempeño tiene un impacto directo sobre las finanzas del Estado.