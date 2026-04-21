Colombia

Comisión de la Cámara inspeccionará la DNI este 23 de abril por presuntas chuzadas a Abelardo de la Espriella

El proceso contempla la recolección de registros y documentos relacionados con actividades de inteligencia, la toma de declaraciones a funcionarios clave y la verificación de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro

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La Comisión de Acusaciones pedirá al CNE trasladar el expediente de la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes adelanta el estudio del caso y prepara diligencias para esclarecer las denuncias. - crédito Colprensa

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó la inspección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) este jueves 23 de abril, tras las denuncias de presuntas interceptaciones ilegales al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, según informo Caracol Radio.

El procedimiento responde a la denuncia presentada por el abogado Germán Calderón España, quien advirtió posibles seguimientos y operaciones de inteligencia desde el gobierno de Gustavo Petro contra el aspirante.

La presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Elens Arizabaleta, dispuso la aceleración del proceso y firmó un auto que instruye la recolección de pruebas y documentación relevante. Según detalló El Tiempo, la representante solicitó a la Dirección Nacional de Inteligencia entregar su estructura organizacional y los datos de sus directores durante los últimos cuatro años, así como las identidades de quienes cumplen funciones de Policía Judicial dentro de la entidad.

El mismo documento exige al director de la DNI, actualmente René Guarín, colaborar en la inspección judicial que se desarrollará a partir de las 9 de la mañana, con el acompañamiento de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación. Además, se ordenó la preservación de enlaces digitales, entre ellos el trino en la red social X donde el presidente Gustavo Petro se refirió a un supuesto informe de inteligencia sobre De la Espriella, junto a notas periodísticas y declaraciones de la Fiscalía.

Abelardo de la Espriella señaló que el Gustavo Petro “desconoce la institucionalidad” y llamó a la ciudadanía a “desconocerlo como jefe de Estado” - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
El presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo de la Espriella están en el centro del debate político por las denuncias sobre presuntas interceptaciones ilegales. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Las denuncias que originaron la investigación

En la Comisión se tramitan dos denuncias por las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro. En ellas, el mandatario aludió a informes de inteligencia que involucrarían a Abelardo de la Espriella en supuestos acuerdos con accionistas de la empresa Thomas Greg & Sons. Una denuncia fue presentada por el propio candidato y la otra por Calderón España, abogado de la campaña, siendo esta última la que avanza actualmente.

De acuerdo con El Tiempo, el abogado Calderón España amplió su denuncia el 15 de abril y solicitó asistir a la diligencia de inspección en la DNI. En paralelo, De la Espriella comunicó a organismos internacionales y a figuras como Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, y al Parlamento Europeo, el contexto de las supuestas interceptaciones.

El trino presidencial bajo la lupa

Uno de los ejes centrales de la investigación es el mensaje publicado por Gustavo Petro el 4 de abril a la 1:33 p.m., donde menciona informes de inteligencia sobre conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista.

La Comisión de Acusación pidió al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que certifique la autenticidad, contexto y administración del mensaje, para determinar si se trató de una publicación personal o institucional.

“La conducencia y pertinencia de esta prueba radican en que permite establecer la autenticidad, autoría funcional, contexto y fuente inmediata de la manifestación pública que da origen a la denuncia”, sostiene el auto de la Comisión, citado por La FM.

El presidente Petro se refirió a los costos de la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc. Presidencia (Archivo)
El presidente Gustavo Petro ha sido mencionado en la investigación por declaraciones relacionadas con supuestos informes de inteligencia. - crédito Presidencia

Declaraciones y testimonios solicitados

Además de la inspección, la Comisión de Acusación requerirá el testimonio de Gustavo Petro, dado que fue quien reveló públicamente las supuestas conversaciones de De la Espriella con los dueños de Thomas Greg & Sons. Y de acuerdo con La FM, también citará a los exfuncionarios de la DNI, Jorge Lemus y Wilmar Mejía, junto al actual director René Guarín.

El organismo solicitó de manera reservada que la DNI certifique si han existido órdenes de operaciones, misiones de trabajo, informes, notas, reportes, registros en el CPD u otros documentos relacionados con inteligencia o contrainteligencia sobre el candidato.

Asimismo, dentro de las decisiones adoptadas, la Comisión ordenó a la DNI la “preservación inmediata de los registros, logs, trazabilidades, soportes documentales y digitales”, con el fin de evitar cualquier alteración, supresión o pérdida de información relevante para la investigación.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció presuntas interceptaciones a sus comunicaciones y pidió la intervención de organismos internacionales. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció presuntas interceptaciones a sus comunicaciones y pidió la intervención de organismos internacionales. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Denuncias de persecución política

Abelardo de la Espriella denunció ante Colombia y la comunidad internacional supuestas interceptaciones y perfilamiento político en su contra. En su carta al secretario Marco Rubio, el candidato sostiene que “esto no es un hecho menor: es un atentado directo contra la democracia”. Expresó que busca alertar sobre un patrón de persecución política contra líderes opositores, incluyendo amenazas y atentados, así como el clima de inseguridad y desfinanciamiento de la Fuerza Pública.

La denuncia hace referencia a un supuesto incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno de Gustavo Petro en encuentros con líderes internacionales, y señala un contexto de intimidación y violencia política.

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