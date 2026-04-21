Colombia

Guía para comprar carro usado en Colombia: claves para evitar fraudes y estafas

Expertos recomiendan verificar documentos, identidad del vendedor y proceso de traspaso antes de comprar

Guardar
autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos recomiendan verificar documentos, identidad del vendedor y proceso de traspaso antes de comprar - visualesIA

La compra de carros usados en Colombia sigue siendo una opción frecuente para reducir costos. Sin embargo, este mercado también está expuesto a estafas y fraudes, según información obtenida por Revista Semana.

Expertos advierten sobre la importancia de verificar documentos y antecedentes del vehículo. Estas medidas permiten evitar problemas legales y pérdidas económicas.

Las recomendaciones incluyen revisar el historial, confirmar identidad del vendedor y validar el traspaso. Estas acciones son clave para una compra segura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dos hombres adultos cierran un acuerdo de compra de auto, pasándose la llave del mismo de mano en mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos advierten sobre la importancia de verificar documentos y antecedentes del vehículo. Estas medidas permiten evitar problemas legales y pérdidas económicas - visualesIA

Recomendaciones clave para evitar fraudes en la compra de vehículos

La compra y venta de carros usados se ha consolidado como una de las transacciones más comunes en Colombia, especialmente entre quienes buscan alternativas más económicas frente a los vehículos nuevos.

No obstante, este tipo de operaciones también representa un escenario propicio para fraudes, engaños y prácticas ilegales que afectan a cientos de personas cada año.

Ante este panorama, el experto Julián Acosta, director de Innovación de la empresa Intempo, entregó una serie de recomendaciones orientadas a reducir los riesgos asociados a este tipo de negocios.

El primer aspecto que destacó es la necesidad de verificar el estado legal del vehículo antes de realizar cualquier transacción. Esto implica revisar si el automóvil presenta multas, embargos o algún tipo de restricción que pueda afectar su traspaso.

Según explicó el experto, esta información puede consultarse en plataformas oficiales, lo que permite conocer el historial del vehículo y evitar inconvenientes jurídicos en el futuro.

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Según explicó el experto, esta información puede consultarse en plataformas oficiales, lo que permite conocer el historial del vehículo y evitar inconvenientes jurídicos en el futuro - visualesIA

Otro punto clave es confirmar la identidad del vendedor. Es fundamental asegurarse de que la persona que ofrece el vehículo sea realmente su propietario o, en caso contrario, que cuente con la autorización legal correspondiente para realizar la venta.

En este sentido, se recomienda verificar los datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), donde se puede comprobar la titularidad del vehículo y evitar posibles suplantaciones.

Adicionalmente, Acosta advirtió sobre la importancia de no realizar pagos anticipados. Entregar dinero antes de completar el proceso de compra puede exponer al comprador a fraudes, especialmente en transacciones realizadas por medios digitales o con intermediarios no verificados.

Para minimizar estos riesgos, sugirió utilizar herramientas tecnológicas que permitan asegurar el dinero hasta que el traspaso del vehículo haya sido finalizado correctamente.

Verificación de documentos y proceso de traspaso

Otro de los aspectos fundamentales al momento de adquirir un carro usado es comprobar que las características del vehículo coincidan con la información registrada en los documentos oficiales.

Esto incluye verificar los números del motor, el chasis y demás datos consignados en la tarjeta de propiedad, con el fin de garantizar que no existan inconsistencias que puedan generar problemas legales.

Dos hombres adultos cierran un acuerdo de compra de auto, pasándose la llave del mismo de mano en mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Otro de los aspectos fundamentales al momento de adquirir un carro usado es comprobar que las características del vehículo coincidan con la información registrada en los documentos oficiales - visualesIA

Asimismo, es recomendable revisar la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la revisión técnico-mecánica, ya que estos documentos son indispensables para la circulación del vehículo y reflejan su estado general.

El proceso de traspaso es otro elemento determinante en la compra de un automóvil usado. La transacción no se considera finalizada hasta que el sistema del RUNT registre oficialmente al nuevo propietario.

Por esta razón, se aconseja realizar seguimiento al proceso y no entregar el dinero ni el vehículo hasta que el traspaso esté debidamente registrado, lo que garantiza seguridad tanto para el comprador como para el vendedor.

Además de estas recomendaciones, se sugiere investigar los antecedentes del vendedor y, de ser posible, realizar un peritaje técnico al vehículo para verificar su estado mecánico y estructural antes de concretar la compra.

Este tipo de medidas permite reducir significativamente los riesgos asociados a fraudes y asegura que la inversión se realice de manera informada y segura.

El mercado de vehículos usados continuará siendo una alternativa relevante para los colombianos, pero su crecimiento también exige mayor precaución por parte de los compradores, quienes deben adoptar prácticas responsables para evitar caer en engaños.

En este escenario, la verificación de información, la validación de documentos y el cumplimiento adecuado de los procesos legales se consolidan como herramientas fundamentales para garantizar transacciones transparentes y seguras en el país.

Temas Relacionados

Carros usados ColombiaCompra vehículosFraudes automóvilesRUNT ColombiaColombia -Noticias

Más Noticias

Comisión de la Cámara inspeccionará la DNI este 23 de abril por presuntas chuzadas a Abelardo de la Espriella

El proceso contempla la recolección de registros y documentos relacionados con actividades de inteligencia, la toma de declaraciones a funcionarios clave y la verificación de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro

Comisión de la Cámara inspeccionará la DNI este 23 de abril por presuntas chuzadas a Abelardo de la Espriella

Medellín: el estado del tiempo para este 21 de abril

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Medellín: el estado del tiempo para este 21 de abril

Clima en Cali: temperatura y probabilidad de lluvia para este 21 de abril

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Cali: temperatura y probabilidad de lluvia para este 21 de abril

Pronóstico del clima en Barranquilla para antes de salir de casa este 21 de abril

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Barranquilla para antes de salir de casa este 21 de abril

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bogotá este martes 21 de abril

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bogotá este martes 21 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

ENTRETENIMIENTO

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

Deportes

La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”

La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”

El Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma está a un paso de salvar la categoría en la Premier league

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto”