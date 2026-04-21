Guía para comprar carro usado en Colombia: claves para evitar fraudes y estafas

Expertos recomiendan verificar documentos, identidad del vendedor y proceso de traspaso antes de comprar - visualesIA

La compra de carros usados en Colombia sigue siendo una opción frecuente para reducir costos. Sin embargo, este mercado también está expuesto a estafas y fraudes, según información obtenida por Revista Semana.

Expertos advierten sobre la importancia de verificar documentos y antecedentes del vehículo. Estas medidas permiten evitar problemas legales y pérdidas económicas.

Las recomendaciones incluyen revisar el historial, confirmar identidad del vendedor y validar el traspaso. Estas acciones son clave para una compra segura.

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Expertos advierten sobre la importancia de verificar documentos y antecedentes del vehículo. Estas medidas permiten evitar problemas legales y pérdidas económicas - visualesIA

Recomendaciones clave para evitar fraudes en la compra de vehículos

La compra y venta de carros usados se ha consolidado como una de las transacciones más comunes en Colombia, especialmente entre quienes buscan alternativas más económicas frente a los vehículos nuevos.

No obstante, este tipo de operaciones también representa un escenario propicio para fraudes, engaños y prácticas ilegales que afectan a cientos de personas cada año.

Ante este panorama, el experto Julián Acosta, director de Innovación de la empresa Intempo, entregó una serie de recomendaciones orientadas a reducir los riesgos asociados a este tipo de negocios.

El primer aspecto que destacó es la necesidad de verificar el estado legal del vehículo antes de realizar cualquier transacción. Esto implica revisar si el automóvil presenta multas, embargos o algún tipo de restricción que pueda afectar su traspaso.

Según explicó el experto, esta información puede consultarse en plataformas oficiales, lo que permite conocer el historial del vehículo y evitar inconvenientes jurídicos en el futuro.

Según explicó el experto, esta información puede consultarse en plataformas oficiales, lo que permite conocer el historial del vehículo y evitar inconvenientes jurídicos en el futuro - visualesIA

Otro punto clave es confirmar la identidad del vendedor. Es fundamental asegurarse de que la persona que ofrece el vehículo sea realmente su propietario o, en caso contrario, que cuente con la autorización legal correspondiente para realizar la venta.

En este sentido, se recomienda verificar los datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), donde se puede comprobar la titularidad del vehículo y evitar posibles suplantaciones.

Adicionalmente, Acosta advirtió sobre la importancia de no realizar pagos anticipados. Entregar dinero antes de completar el proceso de compra puede exponer al comprador a fraudes, especialmente en transacciones realizadas por medios digitales o con intermediarios no verificados.

Para minimizar estos riesgos, sugirió utilizar herramientas tecnológicas que permitan asegurar el dinero hasta que el traspaso del vehículo haya sido finalizado correctamente.

Verificación de documentos y proceso de traspaso

Otro de los aspectos fundamentales al momento de adquirir un carro usado es comprobar que las características del vehículo coincidan con la información registrada en los documentos oficiales.

Esto incluye verificar los números del motor, el chasis y demás datos consignados en la tarjeta de propiedad, con el fin de garantizar que no existan inconsistencias que puedan generar problemas legales.

Otro de los aspectos fundamentales al momento de adquirir un carro usado es comprobar que las características del vehículo coincidan con la información registrada en los documentos oficiales - visualesIA

Asimismo, es recomendable revisar la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la revisión técnico-mecánica, ya que estos documentos son indispensables para la circulación del vehículo y reflejan su estado general.

El proceso de traspaso es otro elemento determinante en la compra de un automóvil usado. La transacción no se considera finalizada hasta que el sistema del RUNT registre oficialmente al nuevo propietario.

Por esta razón, se aconseja realizar seguimiento al proceso y no entregar el dinero ni el vehículo hasta que el traspaso esté debidamente registrado, lo que garantiza seguridad tanto para el comprador como para el vendedor.

Además de estas recomendaciones, se sugiere investigar los antecedentes del vendedor y, de ser posible, realizar un peritaje técnico al vehículo para verificar su estado mecánico y estructural antes de concretar la compra.

Este tipo de medidas permite reducir significativamente los riesgos asociados a fraudes y asegura que la inversión se realice de manera informada y segura.

El mercado de vehículos usados continuará siendo una alternativa relevante para los colombianos, pero su crecimiento también exige mayor precaución por parte de los compradores, quienes deben adoptar prácticas responsables para evitar caer en engaños.

En este escenario, la verificación de información, la validación de documentos y el cumplimiento adecuado de los procesos legales se consolidan como herramientas fundamentales para garantizar transacciones transparentes y seguras en el país.