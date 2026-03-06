Motociclistas agredieron a una mujer policía en la terminal de transportes de Bogotá porque le pidió los documentos: un motero fue capturado

El caso se reportó en el módulo 1 de la principal terminal terrestre de la capital colombiana - crédito archivo Colprensa | Camila Díaz/Colprensa | Sergio Acero/Colprensa

A través de un comunicado que se reveló la mañana del viernes 6 de marzo de 2026, la Policía Nacional de Colombia expresó su rechazo frente a la agresión física y verbal de la que fue víctima una de las efectivas que hace parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

El ataque a la uniformada se dio mientras cumplía labores de control en el Módulo 1 de la Terminal de Transporte del Salitre, ubicada en la localidad de Fontibón, occidente de la capital.

Según el reporte oficial, la agresión se produjo cuando la funcionaria le solicitó a dos motociclistas la verificación de documentación y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Por lo anterior, los conductores respondieron de manera violenta y la emprendieron contra la uniformada. Después de su reacción violenta ambos intentaron huir del lugar.

Sin embargo, la oportuna reacción de las unidades policiales permitió la captura de uno de los presuntos responsables por el delito de violencia contra servidor público.

El motero fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja (Engativá)

Mientras tanto, la uniformada agredida fue trasladada al Hospital Central de la Policía Nacional (Hocen) donde recibe atención médica y acompañamiento institucional.

A su vez, el director de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón, a través del comunicado reiteró que no se tolerarán actos de violencia contra los miembros de la institución y que quienes incurran en estas conductas enfrentarán todo el peso de la ley.

El comunicado se compartió por parte de la Policía Nacional de Colombia la mañana del viernes 6 de marzo de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

De igual forma, desde la institución se informó que seguirán adelantándose las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos por completo y se reiteró el llamado al respeto por la labor de los servidores públicos encargados de la seguridad y la convivencia en el país.