La apuesta presidencial de Claudia López, con una consulta política y la agenda social sobre la mesa: “Ni a favor del saboteo, ni de la corrupción”

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López comenzó a delinear su aspiración presidencial con una propuesta política que busca posicionarse como una alternativa dentro del escenario electoral. La iniciativa, denominada Consulta de las Soluciones, pretende abrir un espacio de competencia distinto frente a otras corrientes políticas del país.

López explicó en entrevista con Infobae Colombia que su decisión de participar en la carrera por la Presidencia responde a lo que define como una vocación de servicio que ha marcado su trayectoria profesional en distintos ámbitos.

“Mi vocación ha sido siempre académica, investigadora y de servidora pública”, afirmó al referirse a las razones que la llevaron a impulsar esta plataforma política. Según señaló, el proceso electoral implica decisiones que van más allá de la elección presidencial, especialmente por la influencia que tiene el Congreso en la aprobación de reformas y políticas públicas. En ese sentido, señaló la importancia de que los ciudadanos presten atención también a la elección legislativa.

“Nos quejamos, con mucha razón, del Congreso, pero el Congreso no nos cae del cielo: el Congreso lo elegimos”, dijo, al insistir en la necesidad de que los votantes se informen antes de acudir a las urnas.

En sus declaraciones, la exalcaldesa planteó que una parte del electorado no se siente representada por las opciones políticas que han dominado el debate en los últimos años. Desde su perspectiva, la consulta que propone busca ofrecer un escenario adicional para discutir propuestas y programas de gobierno.

Dentro de los temas que mencionó como prioritarios se encuentran el funcionamiento del sistema de salud, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para enfrentar la impunidad. “Creo que la mayoría del país ni estamos a favor del saboteo de las reformas sociales ni mucho menos por la corrupción. La mayoría del país está porque las reformas sociales avancen, se hagan algunas que hacen falta y se corrijan cosas que creo que van mal”, señaló.

Entre las propuestas que mencionó también aparece una agenda enfocada en ampliar las oportunidades educativas y laborales, especialmente para los jóvenes. En ese punto, planteó la creación de un millón de becas que combinen educación y trabajo, con el objetivo de facilitar la inserción laboral y reducir la migración de talento colombiano. “Los adultos más jóvenes de Colombia se están yendo del país porque creen que no hay futuro aquí, porque ya ni estudiando logran tener un buen ingreso”, afirmó.

Otro de los aspectos que mencionó fue la necesidad de fortalecer a las microempresas, que representan una parte importante de la generación de empleo en el país. Según explicó, las políticas públicas deben buscar un equilibrio entre la mejora de los ingresos de los trabajadores y la sostenibilidad de los pequeños negocios.

“A mí me parece muy bien que la gente gane mejor, pero soy consciente de que para un pequeño negocio o un emprendimiento que está arrancando puede ser difícil”, dijo.

En ese sentido, planteó la necesidad de implementar medidas de apoyo para los emprendimientos y las pequeñas empresas, con el fin de que puedan crecer y mantener sus operaciones mientras mejoran las condiciones laborales de sus trabajadores.

Sistema de cuidado y derechos de las mujeres

Otro de los ejes centrales de su propuesta tiene que ver con el papel de las mujeres en la sociedad y la necesidad de transformar la forma en que se distribuyen las tareas de cuidado. Para López, uno de los grandes desafíos sociales de Colombia —y del mundo— es que las mujeres han asumido históricamente la mayor parte del trabajo de cuidado sin recibir reconocimiento ni apoyo suficiente. “Las mujeres no vamos a seguir siendo pobres cuidando gratis para que el resto de la sociedad disfrute que tengamos hijos”, afirmó en Infobae Colombia.

La exalcaldesa sostuvo que la caída en las tasas de natalidad en varios países también está relacionada con esa carga desigual, ya que muchas mujeres optan por no tener hijos ante la falta de apoyo institucional y social. En su opinión, la solución pasa por construir sistemas de cuidado públicos y gratuitos que redistribuyan esas responsabilidades entre el Estado, las familias y la sociedad.

“Si la sociedad quiere familias más numerosas, entonces que ayude a cuidar. Que los hombres se hagan corresponsables del cuidado”, señaló. López también defendió el modelo de Manzanas del Cuidado, implementado durante su alcaldía en Bogotá, como un ejemplo de política pública que podría replicarse a nivel nacional.

Según explicó, ese programa permitió mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres al ofrecer servicios de apoyo, formación y acompañamiento para quienes dedican gran parte de su tiempo a labores de cuidado. “Así como la educación es una prioridad, como la movilidad es una prioridad y como la seguridad es una prioridad, el cuidado para las mujeres y sus familias también debe ser una prioridad”, concluyó.