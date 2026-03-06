Este es ‘JuanesTeban’, el nuevo álbum de Juanes: ya está disponible en plataformas digitales y formato físico

‘JuanesTeban’, el nuevo álbum de Juanes, ya está disponible en plataformas digitales y formato físico - crédito Juanes / Universal Music

El músico colombiano Juanes lanzó su esperado álbum JuanesTeban, un trabajo conceptual de 16 canciones que explora la dualidad personal y musical del artista.

El disco, que ya había sido destacado por Rolling Stone como uno de los álbumes latinos más anticipados de 2026, se encuentra disponible en plataformas digitales y en formato físico, incluyendo ediciones en vinilo doble con arte original del propio Juanes.

JuanesTeban llega acompañado por el sencillo Timelapse De Sol, una colaboración con la banda venezolana Rawayana, que fue seleccionado como el focus track del lanzamiento. Además, el álbum incluye participaciones de Bomba Estéreo en Muérdeme, Conociendo Rusia en Cómo Pudiste, Mon Laferte en Vuelve y Vivir Quintana en Humano. Davide Rossi, colaborador de Coldplay, aportó los arreglos de cuerdas para El Gran Día y Una Noche Contigo.

De acuerdo con el comunicado oficial del equipo del artista, el álbum fue coproducido por Nico Cotton y Juanes, y está construido alrededor del concepto de dualidad. Juanes explica que en este proyecto explora tanto la oscuridad como la luz, fusionando géneros que van desde la cumbia hasta el rock, y abordando temas que transitan entre la espiritualidad, el romance pasional y la vulnerabilidad emocional.

Con el anuncio, en plataformas digitales se dio a conocer la portada de 'JuanEsteban' - crédito Universal Music

“He vuelto finalmente a un lugar de luz y alegría. Quería hacer un álbum que me llevara de regreso al territorio del baile y la cumbia, a esa sensación tan propia de América Latina, a la raíz del folclor. Este disco también es diferente a los anteriores porque por fin pude explorar las muchas facetas de mi personalidad”, señala el artista. “Es como un caleidoscopio de mis distintos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones le da propósito a mi vida”.

A lo largo de su carrera, Juanes ha acumulado más de 20 billones de reproducciones, 17 canciones en el puesto número 1 y ha sido reconocido por Billboard como “el principal artista latino de rock/pop del siglo XXI”. JuanesTeban es su decimosegundo álbum de estudio y continúa con la práctica de grabar tanto con artistas consagrados como con talentos emergentes.

Las 16 canciones que componen el nuevo álbum de Juanes - crédito Universal Music

El álbum también se destaca por la participación directa de Juanes en el arte visual, ya que la portada y las ilustraciones de cada canción fueron dibujadas por él mismo. Estas imágenes forman parte de la edición física y del vinilo doble.

“La portada del álbum JuanesTeban, así como las interpretaciones artísticas individuales de cada canción, fueron completamente dibujadas por el propio Juanes, marcando la primera vez que su obra original se incluye como acompañamiento visual. Estas ilustraciones pueden encontrarse tanto en el CD físico como en las ediciones en vinilo de dos discos”, detalla el comunicado.

Los videos del álbum JuanesTeban fueron grabados en locaciones de Costa Rica, Miami, Santa Marta y Nueva York. Las producciones audiovisuales resaltan los colores característicos de América Latina y contaron con la dirección de Agustín Puente (The Movement), Mario Alzate, Diego Cadavid y Stillz.

El anuncio del nuevo proyecto musical ha dejado cientos de reacciones en redes sociales donde fanáticos del paisa han demostrado su cariño por la nueva era del cantautor. “❤️ Mucho arteeee en un solo lugar 🔥👏“, ”Qué hermoso álbum. No solo su nombre, la humanidad en sonido. Felicitaciones, gran trabajo”, “Ya alexa sabe que esto queda en modo repeat 🔥“.

El lanzamiento coincide con el anuncio de la nueva gira mundial, Juanes World Tour 2026, que presentará una propuesta musical y visual centrada en el concepto del álbum. Según el equipo del artista, el espectáculo incluirá éxitos emblemáticos de la trayectoria de Juanes junto con las canciones nuevas. La gira ya tuvo paradas destacadas, como su regreso al Festival de la Canción de Viña del Mar y un concierto con entradas agotadas en el Movistar Arena de Madrid.

El lanzamiento de 'JuanesTeban' coincidió con el anuncio de la nueva gira mundial, Juanes World Tour 2026 - crédito Universal Music

El equipo de Juanes señala que la respuesta del público ha sido positiva tanto en los conciertos como en los adelantos del álbum, con canciones como Una Noche Contigo, Cuando Estamos Tú y Yo, Muérdeme y Hagamos Que posicionadas en las listas globales. El álbum concluye con la pieza acústica Madre, dedicada a Alicia, la madre del artista.