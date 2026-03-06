Colombia

Este es ‘JuanesTeban’, el nuevo álbum de Juanes: ya está disponible en plataformas digitales y formato físico

Con arte original dibujado por el propio Juanes e importantes colaboraciones internacionales, ‘JuanesTeban’ marca una nueva etapa en la carrera del artista, quien ya anunció una gira internacional

Guardar
‘JuanesTeban’, el nuevo álbum de
‘JuanesTeban’, el nuevo álbum de Juanes, ya está disponible en plataformas digitales y formato físico - crédito Juanes / Universal Music

El músico colombiano Juanes lanzó su esperado álbum JuanesTeban, un trabajo conceptual de 16 canciones que explora la dualidad personal y musical del artista.

El disco, que ya había sido destacado por Rolling Stone como uno de los álbumes latinos más anticipados de 2026, se encuentra disponible en plataformas digitales y en formato físico, incluyendo ediciones en vinilo doble con arte original del propio Juanes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

JuanesTeban llega acompañado por el sencillo Timelapse De Sol, una colaboración con la banda venezolana Rawayana, que fue seleccionado como el focus track del lanzamiento. Además, el álbum incluye participaciones de Bomba Estéreo en Muérdeme, Conociendo Rusia en Cómo Pudiste, Mon Laferte en Vuelve y Vivir Quintana en Humano. Davide Rossi, colaborador de Coldplay, aportó los arreglos de cuerdas para El Gran Día y Una Noche Contigo.

De acuerdo con el comunicado oficial del equipo del artista, el álbum fue coproducido por Nico Cotton y Juanes, y está construido alrededor del concepto de dualidad. Juanes explica que en este proyecto explora tanto la oscuridad como la luz, fusionando géneros que van desde la cumbia hasta el rock, y abordando temas que transitan entre la espiritualidad, el romance pasional y la vulnerabilidad emocional.

Con el anuncio, en plataformas
Con el anuncio, en plataformas digitales se dio a conocer la portada de 'JuanEsteban' - crédito Universal Music

“He vuelto finalmente a un lugar de luz y alegría. Quería hacer un álbum que me llevara de regreso al territorio del baile y la cumbia, a esa sensación tan propia de América Latina, a la raíz del folclor. Este disco también es diferente a los anteriores porque por fin pude explorar las muchas facetas de mi personalidad”, señala el artista. “Es como un caleidoscopio de mis distintos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones le da propósito a mi vida”.

A lo largo de su carrera, Juanes ha acumulado más de 20 billones de reproducciones, 17 canciones en el puesto número 1 y ha sido reconocido por Billboard como “el principal artista latino de rock/pop del siglo XXI”. JuanesTeban es su decimosegundo álbum de estudio y continúa con la práctica de grabar tanto con artistas consagrados como con talentos emergentes.

Las 16 canciones que componen
Las 16 canciones que componen el nuevo álbum de Juanes - crédito Universal Music

El álbum también se destaca por la participación directa de Juanes en el arte visual, ya que la portada y las ilustraciones de cada canción fueron dibujadas por él mismo. Estas imágenes forman parte de la edición física y del vinilo doble.

“La portada del álbum JuanesTeban, así como las interpretaciones artísticas individuales de cada canción, fueron completamente dibujadas por el propio Juanes, marcando la primera vez que su obra original se incluye como acompañamiento visual. Estas ilustraciones pueden encontrarse tanto en el CD físico como en las ediciones en vinilo de dos discos”, detalla el comunicado.

Los videos del álbum JuanesTeban fueron grabados en locaciones de Costa Rica, Miami, Santa Marta y Nueva York. Las producciones audiovisuales resaltan los colores característicos de América Latina y contaron con la dirección de Agustín Puente (The Movement), Mario Alzate, Diego Cadavid y Stillz.

El anuncio del nuevo proyecto musical ha dejado cientos de reacciones en redes sociales donde fanáticos del paisa han demostrado su cariño por la nueva era del cantautor. “❤️ Mucho arteeee en un solo lugar 🔥👏“, ”Qué hermoso álbum. No solo su nombre, la humanidad en sonido. Felicitaciones, gran trabajo”, “Ya alexa sabe que esto queda en modo repeat 🔥“.

El lanzamiento coincide con el anuncio de la nueva gira mundial, Juanes World Tour 2026, que presentará una propuesta musical y visual centrada en el concepto del álbum. Según el equipo del artista, el espectáculo incluirá éxitos emblemáticos de la trayectoria de Juanes junto con las canciones nuevas. La gira ya tuvo paradas destacadas, como su regreso al Festival de la Canción de Viña del Mar y un concierto con entradas agotadas en el Movistar Arena de Madrid.

El lanzamiento de 'JuanesTeban' coincidió
El lanzamiento de 'JuanesTeban' coincidió con el anuncio de la nueva gira mundial, Juanes World Tour 2026 - crédito Universal Music

El equipo de Juanes señala que la respuesta del público ha sido positiva tanto en los conciertos como en los adelantos del álbum, con canciones como Una Noche Contigo, Cuando Estamos Tú y Yo, Muérdeme y Hagamos Que posicionadas en las listas globales. El álbum concluye con la pieza acústica Madre, dedicada a Alicia, la madre del artista.

Temas Relacionados

Juanes nuevo álbumJuanesTebanJuanes 2026lanzamiento JuanesTebanNueva músicaRawayanaMon LaferteLanzamientos musicalesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Subsidio Colombia Mayor no se entregará durante las elecciones: estas son las fechas en que sí podrá reclamarlo

Prosperidad Social informó que los puntos de pago estarán cerrados durante la jornada electoral y advirtió a los beneficiarios que el apoyo económico no depende del voto

Subsidio Colombia Mayor no se

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera continúan su camino a la conquista de la estrella 35 del campeonato alemán, previo al duelo decisivo ante Atalanta de Italia por la Champions League

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Esta sería la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026: se filtraron los detalles de la nueva prenda de la Tricolor

La Tricolor tendría lista una camiseta alternativa para su séptima participación en la Copa del Mundo de 2026

Esta sería la nueva camiseta

Nicolás Arrieta habló de Melissa Gate y la estafa por la que la denunció: “Ahí está el video”

Durante una charla sin filtros, el creador digital desató debate al hablar de sus duelos en ‘realities’, su gusto por el boxeo y las historias detrás de sus disputas más sonadas en internet

Nicolás Arrieta habló de Melissa

Elecciones del 8 de marzo: autoridades detallaron cuáles son los delitos más frecuentes y cómo denunciarlos

Las jornadas electorales contarán con líneas telefónicas gratuitas, portales web y centros de atención presencial para que la ciudadanía reporte posibles infracciones, garantizando la transparencia y la protección de la participación democrática

Elecciones del 8 de marzo:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta habló de Melissa

Nicolás Arrieta habló de Melissa Gate y la estafa por la que la denunció: “Ahí está el video”

Westcol reveló el tenso momento en que tuvo que demostrarle a Luisa Castro que no le estaba siendo infiel: “¿Con quién estás chateando?"

A exparticipante del ‘Desafío’ le robaron en Bogotá la moto que ganó en el programa: recibió llamadas de extorsión

Yina Calderón presentó su nuevo look y explicó la inspiración detrás de su más reciente cambio de imagen

Sara Corrales ya le puso fecha y lugar de nacimiento a su hija Mila: “Ciudadana del mundo”

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Esta sería la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026: se filtraron los detalles de la nueva prenda de la Tricolor

En problemas equipo de la Liga BetPlay en Colombia: la Supersociedades multó al representante legal por no obedecer las órdenes de la entidad

Técnico de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr reveló que la lesión de la figura de Portugal sería “más grave” de lo esperado: “Requirió tratamiento en Madrid”

Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana tras la clasificación de Millonarios y América de Cali a la fase de grupos