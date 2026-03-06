Colombia

El costo de vida sigue presionando el bolsillo: la inflación en Colombia repuntó y llegó a 5,29%

El Dane informó que en febrero la inflación mensual fue de 1,08%, mientras que la variación anual volvió a subir frente a enero, reflejando que las presiones sobre los precios y el costo de vida continúan en el país

Guardar
La evolución de la
La evolución de la inflación es un factor determinante para las decisiones de política monetaria - crédito Colprensa

El comportamiento de los precios en Colombia volvió a la agenda economía del país en febrero. Durante ese mes, la inflación mensual se ubicó en 1,08%, mientras que la variación anual llegó a 5,29%, según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Aunque el incremento mensual fue ligeramente menor al registrado en enero, el indicador anual mostró un nuevo repunte, reflejando que las presiones sobre el costo de vida continúan presentes.

El dato anual se ubicó por encima del 5,10% registrado en enero, lo que evidencia que la desaceleración de la inflación aún enfrenta obstáculos. Si bien el ritmo de aumento de precios mes a mes se moderó frente al 1,18% de enero, el acumulado de los últimos doce meses sigue mostrando un nivel elevado en comparación con el rango objetivo de estabilidad de precios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La inflación es uno de los indicadores más relevantes para medir la evolución del costo de vida en el país. Un nivel anual de 5,29% significa que, en promedio, los bienes y servicios son hoy más costosos que hace un año, lo que incide directamente en el presupuesto de los hogares y en la capacidad de consumo de la población.

El resultado de febrero también vuelve a poner el foco en el panorama económico para los próximos meses. La evolución de la inflación es un factor determinante para las decisiones de política monetaria y para el ritmo con el que podrían ajustarse las condiciones financieras en el país, en un momento en que la economía busca mantener su estabilidad y consolidar su recuperación.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

DaneInflación en ColombiaIPCInflación de febreroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Así operaba el ‘Monstruo de Latinoamérica’, depredador sexual de menores en Cali: “Actos aberrantes como la zoofilia”

Peter Francis Kennedy fue extraditado a Colombia. Tenía cuatro nacionalidades y registró 12 movimientos migratorios desde el país

Así operaba el ‘Monstruo de

Si cotizó años al mismo fondo de pensiones, podría perder el derecho a cambiarse: esto dijo la Corte Suprema

El alto tribunal señaló que realizar aportes durante años al mismo fondo, sin objeciones ni solicitudes de traslado, puede interpretarse como una aceptación de la afiliación, incluso si no existe un documento formal que la demuestre

Si cotizó años al mismo

Dos bandas colombianas figuraron en la lista de las 50 mejores del rock en español según Billboard

Soda Stereo, Café Tacvba y Sui Generis ocuparon los primeros lugares del listado realizado por la publicación norteamericana

Dos bandas colombianas figuraron en

EN VIVO|Colombia se prepara para las elecciones del 8 de marzo: alerta en Tolima por compra y venta de votos

Las autoridades están tomando medidas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, lo que incluye el control del orden público y la transparencia de los comicios

EN VIVO|Colombia se prepara para

Un mexicano probó la changua con desconfianza y este fue el resultado: “Que mala idea”

El creador de contenido Joe, de la cuenta Ale&Joe, se enfrentó por primera vez a este tradicional desayuno colombiano y su reacción quedó registrada en un video que ya circula con fuerza en redes

Un mexicano probó la changua
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Dos bandas colombianas figuraron en

Dos bandas colombianas figuraron en la lista de las 50 mejores del rock en español según Billboard

Un mexicano probó la changua con desconfianza y este fue el resultado: “Que mala idea”

Juanes muestra su faceta más aventurera y liberada en ‘JuanEsteban’ su nuevo LP: “Yo podría, literal, vivir en un estudio”

La champeta se coló en el K-Pop: grupo coreano bailó popular ‘trend´de carnaval y en redes los bautizaron como “los propios K-coletos”

Lady Noriega dio detalles de su paso por ‘La casa de los famosos’: “Es un show confrontativo, agresivo”

Deportes

Luis Díaz lideró al Bayern

Luis Díaz lideró al Bayern Múnich a otra alegría: gol y asistencia en triunfo 4-0 sobre Borussia Mönchengladbach

Luis Díaz no para de ser la estrella del Bayern Múnich: gol y asistencia contra el Borussia Mönchengladbach

James Rodríguez prendió las alarmas en Minnesota y la selección Colombia: qué pasó con el volante

Nashville SC vs. Minnesota United: hora y dónde ver el posible debut de James Rodríguez en la MLS

Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la She Believes Cup