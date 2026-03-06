El costo de vida sigue presionando el bolsillo: la inflación en Colombia repuntó y llegó a 5,29%

La evolución de la inflación es un factor determinante para las decisiones de política monetaria - crédito Colprensa

El comportamiento de los precios en Colombia volvió a la agenda economía del país en febrero. Durante ese mes, la inflación mensual se ubicó en 1,08%, mientras que la variación anual llegó a 5,29%, según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Aunque el incremento mensual fue ligeramente menor al registrado en enero, el indicador anual mostró un nuevo repunte, reflejando que las presiones sobre el costo de vida continúan presentes.

El dato anual se ubicó por encima del 5,10% registrado en enero, lo que evidencia que la desaceleración de la inflación aún enfrenta obstáculos. Si bien el ritmo de aumento de precios mes a mes se moderó frente al 1,18% de enero, el acumulado de los últimos doce meses sigue mostrando un nivel elevado en comparación con el rango objetivo de estabilidad de precios.

La inflación es uno de los indicadores más relevantes para medir la evolución del costo de vida en el país. Un nivel anual de 5,29% significa que, en promedio, los bienes y servicios son hoy más costosos que hace un año, lo que incide directamente en el presupuesto de los hogares y en la capacidad de consumo de la población.

El resultado de febrero también vuelve a poner el foco en el panorama económico para los próximos meses. La evolución de la inflación es un factor determinante para las decisiones de política monetaria y para el ritmo con el que podrían ajustarse las condiciones financieras en el país, en un momento en que la economía busca mantener su estabilidad y consolidar su recuperación.

