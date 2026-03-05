Trabajo para colombianos en Europa: cómo aplicar a vacantes de hasta $25 millones mensuales en Luxemburgo y Bruselas

Las instituciones ubicadas en Luxemburgo buscan talento en áreas financieras, de recursos humanos y lingüísticas, ofreciendo salarios que pueden superar los 25 millones de pesos mensuales- crédito VisualesIA

Distintas entidades de la Unión Europea tienen procesos de selección vigentes para incorporar trabajadores en sus sedes de Luxemburgo y Bruselas. Las contrataciones buscan cubrir plazas de administración, finanzas, recursos humanos y disciplinas lingüísticas.

La recepción de currículos se efectúa únicamente mediante los sitios web de empleo del bloque, donde se establecen los plazos particulares. Las fechas límite de un grupo de procesos están fijadas para marzo de 2026.

El esquema de compensación obedece al Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y a las normativas de agentes temporales y contractuales. Los montos dependen del grado del puesto, el tipo de vinculación y la trayectoria del aspirante. Para perfiles de carácter administrativo y técnico, los rangos de pago mensual oscilan entre cuatro mil y seis mil euros. Al realizar la conversión numérica, un pago base de cinco mil euros da en total sesenta mil euros por año.

En moneda local, empleando una conversión de $4.300 por euro, el cálculo anual resulta en $258.000.000. Esto representa un giro mensual de veintiún millones de pesos. En el tope de la escala de seis mil euros, la remuneración rebasa los veinticinco millones de pesos colombianos cada mes.

Para la sede de Luxemburgo existen cuatro procesos que terminan el cinco de marzo. El primero es para tareas de coordinación de contrataciones y administración de acuerdos, cuyo cierre opera a las once y cincuenta y nueve de la mañana, hora local.

El pago calculado se sitúa entre cinco mil y seis mil euros al mes, equivalentes a un rango de veintiún millones a veinticinco millones de pesos, o entre cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta dólares.

La segunda opción exige soporte en el manejo de documentación dentro de entornos con varios idiomas. El sistema suspende la recepción de perfiles a las doce del mediodía. Aquí, el pago se proyecta de cuatro mil a cinco mil euros por mes. Al hacer la conversión, equivale a un margen de 17 a 21 millones de pesos.

La tercera convocatoria se orienta al manejo de personal y la gestión de procesos ligados al talento humano. La plataforma inhabilitará los registros a las catorce horas. Los elegidos percibirían entre cinco mil y seis mil euros mensuales. Dicho valor se traduce entre 21 a 25 millones de pesos de Colombia, o una franja de cinco mil cuatrocientos cincuenta a seis mil quinientos cuarenta dólares.

La cuarta posición en Luxemburgo demanda apoyo en presupuestos y análisis de finanzas. El margen de ingresos permanece entre cinco mil y seis mil euros al mes, es decir, de 21 o 28 de pesos, o de 5.456 dólares.

En Bruselas también existen vacantes activas bajo la gestión de la Oficina Europea de Selección de Personal (Epso). Destacan los puestos de asistencia administrativa y los cargos para administradores de grado inicial bajo la categoría AD5.

Para las posiciones ubicadas en Bruselas, el pago mensual puede situarse alrededor de los 5.500 euros. En moneda colombiana, esta retribución representa ingresos de casi 23 millones de pesos al mes, lo que a su vez se acerca a los 6.000 dólares.

El instructivo señala que el envío de hojas de vida se realiza exclusivamente mediante los portales oficiales de empleo de la Unión Europea. El proceso requiere completar los perfiles sin utilizar páginas o agencias intermediarias.

Las vacantes exigen requisitos sobre formación académica, años de experiencia y dominio de idiomas europeos. Estas oportunidades integran la oferta permanente de empleo público para diversas nacionalidades. Las instituciones recomiendan leer minuciosamente las bases, ya que los portales rechazan automáticamente las solicitudes ingresadas fuera de plazo.