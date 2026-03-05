Colombia

Salomón Bustamante lanzó dardo en redes por las próximas elecciones: “Nos preocupa más un reality”

El presentador compartió una publicación a través de sus historias de Instagram dejando claro que le preocupa lo que pase en las urnas y fue blanco de comentarios negativos por parte de sus seguidores

Salomón Bustamante hizo llamado de
Salomón Bustamante hizo llamado de atención por las elecciones del próximo 8 de marzo - crédito @salobustamante/Instagram

El domingo 8 de marzo de 2026, Colombia asistirá a las urnas para renovar el Congreso de la República en unas elecciones legislativas que marcarán la composición política del país hasta 2030.

El proceso seleccionará a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, en un contexto que servirá de antesala para las elecciones presidenciales programadas para mayo del mismo año.

En esta jornada, más de 3.000 aspirantes competirán por 103 escaños en el Senado y 183 curules en la Cámara, incluyendo representantes de circunscripciones especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y víctimas del conflicto.

En cada mesa habrá seis
En cada mesa habrá seis jurados de votación - crédito Visuales IA

Sumado a esto, por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz, se suprimen los escaños automáticos destinados al partido Comunes, cumpliendo el plazo transitorio establecido en La Habana.

Entre los partidos y coaliciones más visibles figuran el Pacto Histórico, el Partido Centro Democrático, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador Colombiano, la Coalición Fuerza Ciudadana, y Cambio Radical, entre otros.

Cada agrupación ha presentado listas encabezadas por figuras reconocidas, como Carolina Corcho por el Pacto Histórico y Andrés Forero por el Centro Democrático.

El llamado de atención de Salomón Bustamante

A través de sus redes sociales, el creador de contenido y presentador se pronunció respecto a las próximas elecciones, pues de acuerdo con su mensaje los colombianos están más preocupados por lo que pueda ocurrir en otros ámbitos más que en el futuro político.

El presentador alzó la voz
El presentador alzó la voz por las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las urnas - crédito letengoelchisme/IG

“Nos preocupamos más por un reality que por el futuro de nuestro país, en fin, la hipotenusa", fue el mensaje que dejó el barranquillero en sus historias de Instagram, dejando a más de uno pensando sobre las decisiones que se deberán tomar en las urnas, mientras se está pendiente de lo que pase en La casa de los famosos Colombia.

Asimismo, la reacción del presentador también provocó que los internautas dejaran sus opiniones al respecto, con mensajes de los cuales destacan: “Pues la verdad, puedo estar pendiente de las dos cosas al mismo tiempo”; “será que lo está diciendo porque es él, el que no está en el reality”; “pero si es el primero en regarse como mata de maracuyá”, entre otros.

Información relevante para las elecciones 2026

La Registraduría Nacional ha dispuesto 13.700 puestos y 125.259 mesas de votación, tanto en el país como en el exterior.

En estos comicios, cada partido ha optado por inscribir sus listas al Senado bajo dos modalidades: lista abierta y lista cerrada. En la lista abierta, el elector puede marcar el número de su candidato preferido, y los votos se suman tanto al partido como al candidato. Los aspirantes con más respaldo individual ocuparán los escaños obtenidos por su colectividad.

En Colombia existen listas abiertas
En Colombia existen listas abiertas con voto preferente y listas cerradas sin voto preferente - crédito Captura de Pantalla Registraduría Nacional del Estado Civil

Por el contrario, en la lista cerrada, el votante solo puede seleccionar el símbolo del partido. El orden de los candidatos fue determinado previamente por la organización política y no puede ser alterado el día de la votación. Las curules se asignarán de acuerdo con el listado oficial, sin competencia individual entre los aspirantes.

Los 103 senadores se distribuirán así: 100 por circunscripción nacional, dos por comunidades indígenas y uno para el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor votación. En la Cámara de Representantes se elegirán 183 miembros de distintas circunscripciones.

Durante la jornada también estarán habilitadas tres consultas interpartidistas: Consulta de las Soluciones, La Gran Consulta por Colombia y Frente por la Vida. En cada consulta, los votantes podrán marcar solo una opción; si se selecciona a más de un precandidato, el voto será anulado.

Estas son algunas de las inquietudes más comunes: cómo marcar correctamente el tarjetón y si es posible votar por partidos diferentes.

