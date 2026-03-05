Policía anunció que incautaron más de $70 millones en efectivo dentro de un vehículo en la vía Ibagué-Girardot: encontraron propaganda política relacionada con una candidata a la Cámara de Representantes

En un exitoso operativo de seguridad, la Policía Nacional de Colombia interceptó un vehículo que transportaba una gran suma de dinero en efectivo junto con propaganda política. Las autoridades investigan el origen de los fondos - crédito @DirectorPolicia/X

La incautación de más de $71 millones en la vía que conecta Ibagué y Girardot generó inquietud entre las autoridades colombianas, luego de que la Policía Nacional interceptara un vehículo donde el dinero era transportado de forma oculta en una maleta.

El hallazgo, que fue confirmado por el director de la Policía Nacional, el general general William Oswaldo Rincón Zambrano, ocurrió durante un operativo de control.

Los uniformados revisaron el automóvil y detectaron el efectivo, junto con material de propaganda política vinculado a una candidata a la Cámara de Representantes. Este detalle activó las alertas de los agentes, quienes decidieron dejar el caso en manos de las autoridades judiciales para determinar el origen y destino de los fondos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información oficial, la Policía investiga si el dinero estaría relacionado con la comisión de delitos electorales, como la compra de votos, una práctica que preocupa en época de campañas políticas. La presencia simultánea del efectivo y la propaganda apunta a la posibilidad de un uso ilícito de esos recursos en actividades proselitistas.

La incautación de los 71.460.000 pesos y la documentación política fueron reportadas a las entidades responsables, que ya iniciaron las indagaciones correspondientes para establecer responsabilidades y eventuales vínculos con delitos contra la transparencia electoral.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa que pueda afectar la legalidad de los procesos electorales. Según la Policía, los controles continuarán en las principales vías del país durante el periodo electoral para frenar posibles irregularidades y garantizar la transparencia en la contienda.

Incautación de dinero en vías de Cundinamarca, había propaganda política en el auto donde fue decomisado - crédito @DirectorPolicia/X