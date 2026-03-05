‘Fake News’ en época de elecciones: cómo identificarlas y evitar difundir información errónea

En la previa de las elecciones, se ha convertido en algo común encontrar publicaciones malintencionadas con información falsa en redes sociales - crédito Visuales IA

En la previa de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 8 de marzo en Colombia, la preocupación por la difusión de noticias falsas en redes sociales y plataformas digitales ha cobrado especial relevancia.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, los especialistas en comunicación y tecnología, Alejandro Muñoz Prieto y Susana Castañeda, abordaron la necesidad de fortalecer las herramientas de verificación y la conciencia ciudadana para prevenir la propagación de información engañosa durante la contienda electoral.

Alejandro Muñoz Prieto, asesor en comunicaciones, señaló que en periodo electoral las redes sociales se convierten en el principal escenario de circulación de información. La velocidad con la que se difunden contenidos, sumada a la viralización de rumores, videos sacados de contexto y titulares engañosos, representa un desafío significativo.

Muñoz Prieto advirtió que la desinformación puede incidir en la decisión de los votantes y distorsionar el debate público, resaltando que el primer filtro debe estar en el propio ciudadano, quien debe detenerse antes de compartir, revisar la fuente, confirmar la fecha y contrastar la información con medios reconocidos, lo que para el experto puede reducir considerablemente el impacto de las fake news.

Los expertos resaltaron la importancia de verificar la información que se difunde en redes sociales - crédito Visuales IA

Entre las herramientas sugeridas por Muñoz Prieto para combatir la desinformación figura la búsqueda inversa de imágenes, útil para identificar el origen real de fotografías y detectar si han sido alteradas o sacadas de contexto.

También recomendó recurrir a plataformas de verificación que analizan contenidos virales durante las campañas electorales. El asesor enfatizó la importancia de comprender cómo operan las campañas de manipulación digital, que suelen apelar a emociones intensas como el miedo o la indignación para lograr mayor alcance, considerando fundamental la alfabetización digital y la responsabilidad individual, además de la denuncia activa de contenidos falsos y la exigencia de transparencia a campañas y plataformas.

Muñoz resaltó que las campañas de desinformación apelan a las emociones de los usuarios - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, Susana Castañeda, docente de comunicación digital en la Universidad Politécnico Grancolombiano, sugirió estrategias prácticas para identificar noticias falsas en época electoral.

En primer lugar, invitó a los usuarios a no compartir información que genere emociones extremas sin antes analizarla con calma. Señaló que uno de los mecanismos más usados para propagar noticias falsas consiste en provocar reacciones viscerales, miedo o indignación, lo que lleva a una rápida difusión sin verificación.

Castañeda recomendó leer siempre más allá del titular, pues el clickbait se ha convertido en una estrategia frecuente para atraer la atención con frases sensacionalistas, aunque el contenido real no siempre corresponde a lo que sugiere el encabezado.

Subrayó la importancia de examinar la procedencia de la información, analizar la URL y verificar si el sitio web pertenece a una entidad real. La docente resaltó que existen portales y perfiles que simulan ser medios oficiales, pero en realidad son sitios engañosos.

Otra recomendación de Castañeda consistió en corroborar la fecha y el contexto de las noticias, ya que uno de los métodos más comunes de desinformación es la reutilización de información antigua presentada como actual. Además, sugirió desconfiar de mensajes alarmantes que circulan masivamente en servicios de mensajería como WhatsApp, especialmente si no se puede identificar la fuente original.

La docente recomendó que los usuarios verifiquen las fuentes de la información que leen - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Entre las herramientas mencionadas por la docente para verificar información figura Colombia Check, una plataforma de verificación que permite contrastar datos y desmentir rumores. Para imágenes sospechosas, se propuso utilizar Google Imágenes y hacer búsquedas que permitan identificar si la imagen ha sido manipulada o si proviene de una fuente legítima.

Castañeda también indicó que, al detectar información falsa, lo más recomendable es evitar amplificarla. En lugar de comentar públicamente que una noticia es falsa, sugirió reportarla directamente a la plataforma como información engañosa. Si un familiar o conocido comparte datos no verificados en grupos de WhatsApp, recomendó desmentir la información de manera empática y en privado, presentando pruebas verificadas para evitar discusiones innecesarias.

Ambos especialistas coincidieron en que la alfabetización digital, la verificación rigurosa de la información y el compromiso individual son elementos clave para enfrentar el reto de las fake news en las próximas elecciones legislativas.