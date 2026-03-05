Expresidente del Congreso se fue lanza en ristre contra Gustavo Petro y lo acusó de querer “robarse las elecciones” al Congreso

El presidente Gustavo Petro fue blanco de los señalamientos del expresidente del Congreso Ernesto Macías, que cuestionó la manera en que ha puesto en duda el sistema electoral - crédito Sergio Acero/Colprensa - Andrea Puentes/Presidencia

Las nuevas acusaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre lo que sería la ausencia de transparencia electoral en el país, causaron una dura reacción del expresidente del Congreso Ernesto Macías, que apuntó al jefe de Estado y lo señaló de querer influir en los comicios que se adelantarán el domingo 8 de marzo. Señalamientos que, como era de esperarse, desataron una serie de comentarios en las redes sociales, tanto a favor como en contra del político.

Marías, que fue figura preponderante del Centro Democrático y tuvo a su cargo la titularidad del órgano legislativo, afirmó que Petro pretende “desconocer el resultado para robarse las elecciones y quedarse en el poder”, con lo que prolongó la controversia que se ha gestado alrededor del proceso democrático, fomentadas -incluso- desde la Casa de Nariño, pese a los pronunciamientos de los entes de control, que han salido a respaldar la institucionalidad.

Con este mensaje en X, el expresidente del Ernesto Macías lanzó sus pullas al presidente Gustavo Petro, por poner en entredicho la legitimidad del proceso electoral - crédito @ernestomaciast/X

“Debe decir la verdad: quiere desconocer el resultado para robarse las elecciones y quedarse en el poder. Su narrativa ha servido para prepararnos y enfrentarlo al costo que sea. Acá no podrá hacer lo que hizo su aliado y prisionero (Nicolás) Maduro”, afirmó Macías, en referencia a los cuestionamientos en las elecciones de Venezuela, 28 de julio de 2024, cuando el exdictador Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de las elecciones, por encima del opositor Edmundo González.

En otro de sus mensajes, previo al publicado el miércoles 4 de marzo, el excongresista fue aún más enfático en sus señalamientos contra Petro y salió en respaldo de la Registraduría. “La narrativa del ‘fraude’ tiene un doble propósito: tapar los escándalos de corrupción y ambientar un eventual desconocimiento de los resultados electorales”, expresó Macías, que no ocultó su indignación frente a la manera en que se han lanzado toda clase de acusaciones.

Las duras críticas de Gustavo Petro al sistema electoral

Y es que el ojo del huracán, según Petro, es el supuesto riesgo que supone la dependencia del Estado respecto al proveedor Thomas Greg and Sons para la logística y el procesamiento de los resultados. Siete años después de la sentencia del Consejo de Estado de 2018, la Organización Electoral no ha cumplido la orden de adquirir un software propio que garantice la trazabilidad y la transparencia electoral, por lo que el presidente insiste en sus señalamientos.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura respuesta al registrador Hernán Penagos - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado ha sido recurrente en cuestionar la integridad del sistema electoral, y apuntar sus críticas a Thomas Greg & Sons: con inquietudes que no se limitan a la transparencia técnica, pues denunció que los contratos con esta firma han evidenciado sobrecostos significativamente superiores a los de otros países y acusó a los organismos como la Contraloría y la Procuraduría que no han efectuado auditorías rigurosas sobre el manejo de este sistema.

“El software que tiene la registraduría le robó tres curules al partido Mira en el año 2014 y al Pacto Histórico 640.000 votos que pasaron en virtud de los algoritmos al partido de la U. Qué coincidencia el fraude al Pacto Histórico se dio cuando el registrador era Vega y ahora es el presidente del partido de la U. Vega es gran defensor de Thomas Greg and sons”, dijo Petro, al señalar a Alexander Vega, exregistrador y actual codirector del partido de la U.

El registrador nacional del Estado Civil se pronunció tras los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro sobre los aparentes riesgos de fraude en las elecciones del 8 de marzo - crédito suministrado a Infobae Colombia

Petro enfatizó que, desde 2007, la firma controla la mayor parte de la logística, el preconteo y el escrutinio inicial de las elecciones en Colombia. Así pues, rememoró fallos judiciales y denuncias documentadas sobre exclusión de votos y manipulación de resultados en 2014 y 2022. Además, advirtió que “la vulnerabilidad del software y la falta de auditorías técnicas independientes han dejado el sistema expuesto a posibles alteraciones tanto internas como externas”.

El Estado, precisó Petro, “solo es propietario del software que suma los datos finales a nivel departamental”, mientras que el resto del proceso electoral depende del proveedor privado. Y añadió que “el preconteo, operado por Thomas Greg and Sons, determina la primera impresión pública de los resultados y suele presentar diferencias de hasta un millón de votos respecto al escrutinio final”, lo que, junto con la ausencia de control estatal.