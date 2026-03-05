Colombia

El Invima alertó por comercialización fraudulenta de marca de agua y prohibió su venta: su Registro Sanitario está vencido

La autoridad sanitaria nacional ordenó el retiro inmediato de este líquido tras verificar que operaba con documentación vencida, lo cual constituye una infracción a la legislación vigente en materia de regulación alimentaria en Colombia

El Invima prohibió la comercialización
El Invima prohibió la comercialización de Agua Fresh Life en Colombia por registro sanitario vencido y considera el producto como fraudulento

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó la prohibición inmediata de la comercialización y distribución del producto Agua Fresh Life en todo el territorio nacional tras detectar que se comercializaba con una autorización sanitaria caducada, lo que configura una infracción grave a la normativa sobre alimentos en Colombia.

De acuerdo con la información difundida por la entidad, el producto Agua Fresh Life portaba el Registro Sanitario RSA-001224-2016, el cual ya no cuenta con vigencia legal.

“El Invima identificó a través de denuncia y acciones de Inspección, Vigilancia y Control, IVC, la comercialización fraudulenta del producto “Agua Fresh Life”, con Registro Sanitario RSA-001224- 2016, vencido. En tal sentido, el alimento de la presente alerta está incumpliendo las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas“, dice el comunicado emitido por la entidad.

Tras una denuncia ciudadana y verificaciones en el terreno realizadas por la Dirección de Alimentos y Bebidas, se comprobó que el producto se distribuía y comercializaba sin la habilitación sanitaria vigente.

Las autoridades de salud nacionales
Las autoridades de salud nacionales advirtieron que Agua Fresh Life circulaba sin autorización sanitaria vigente, lo que representa un riesgo para la seguridad alimentaria

Según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, artículo 3, literales C y D, un alimento se considera fraudulento cuando no proviene de los fabricantes o importadores declarados en la etiqueta, o cuando requiere un registro, permiso o notificación sanitaria pero se comercializa careciendo de estos requisitos.

Bajo estas condiciones, el Invima informó que el cumplimiento de la normatividad es responsabilidad tanto de quienes ostentan la titularidad del registro, como de fabricantes, distribuidores e importadores, incluso si no aparecen como titulares formales. En casos comprobados, la responsabilidad puede extenderse hasta los comercializadores, de acuerdo con el artículo 47 de la Resolución 2674.

La autoridad sanitaria fue enfática al comunicar que Agua Fresh Life es un producto fraudulento y que, “bajo estas condiciones no debe ser comercializado en el país”.

Así mismo, la institución señaló que la venta y distribución de productos en estas circunstancias representa una falta contra la seguridad alimentaria y habilita la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Según la Resolución 2674 de
Según la Resolución 2674 de 2013, vender alimentos sin los permisos sanitarios constituye una infracción grave sancionada por el Invima

“El Invima solicita a la población abstenerse de adquirir el producto Agua Fresh Life relacionado en la presente alerta”, alertó el Invima.

La autoridad sanitaria solicitó explícitamente a la ciudadanía abstenerse de adquirir agua de la marca afectada. Además, recomendó a quienes hayan comprado Agua Fresh Life “suspender su consumo de inmediato y reportarlo a las autoridades sanitarias competentes”, de acuerdo con lo informado por el Invima.

Para facilitar la vigilancia ciudadana, el Instituto sugiere consultar de manera permanente su página web (https://app.invima.gov.co/alertas/alertas-alimentos-bebidas) y sus redes sociales oficiales, en las que se publican alertas sobre alimentos y bebidas que pueden afectar a la salud pública.

En paralelo, el Ministerio de Salud solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto identificado en la alerta.

Las autoridades locales deben intensificar las acciones de inspección y vigilancia en establecimientos potencialmente implicados, difundir la alerta en todos los canales institucionales y comunicar al Invima cualquier hallazgo del producto en el mercado colombiano.

“Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control, IVC, en los establecimientos de su competencia en los que potencialmente puedan distribuir y comercializar los lotes relacionados en la presente alerta, y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar”, se agrega en el documento.

El Invima recomendó a los
El Invima recomendó a los consumidores abstenerse de comprar o consumir Agua Fresh Life y reportar cualquier adquisición a las autoridades sanitarias

Respecto a distribuidores y comercializadores, el Invima reiteró que el producto no puede ser distribuido ni vendido en Colombia bajo ninguna circunstancia. Si se detecta su presencia en puntos de venta, estos serán sujetos a la aplicación de las medidas sanitarias correspondientes.

Otras autoridades competentes en la lucha contra la ilegalidad deben reforzar el control en zonas no autorizadas y fuera de la supervisión habitual del Invima y de las secretarías de salud territorial. Además, están obligadas a divulgar la alerta por todos los medios institucionales disponibles.

La decisión tomada por las autoridades sanitarias responde a la necesidad de proteger la salud de la población ante la circulación de productos que no cumplen los estándares mínimos de inocuidad y legalidad en el país.

