Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Julián e Iván Torres conforman la dupla Duetorres, ganadora del Festival Nacional de Música Colombiana de 2023 y embajadora de la edición 40 en 2026- crédito @duetorres/Instagram

La celebración del lanzamiento de la versión 40 del Festival Nacional de la Música Colombiana reune este viernes 6 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá a exponentes destacados de la música andina nacional.

Entre los protagonistas de la gala figura Duetorres, proyecto conformado por los primos bogotanos Julián e Iván Torres, reconocidos como “Príncipes de la Canción” en la edición del festival celebrada en 2023. Su propuesta fusiona el respeto por la tradición con una mirada renovada, rescatando clásicos del género y sumando nuevas composiciones a su repertorio.

Con formación académica en música y una trayectoria respaldada por reconocimientos del Congreso de la República, el Concejo de Bogotá y asociaciones internacionales, Duetorres se ha consolidado como embajador del folclor colombiano. Además de sus presentaciones en escenarios emblemáticos, han sido invitados a espacios influyentes como El Show de las Estrellas y el Movistar Arena, por petición expresa de Heredero que se reconoció como admirador de su propuesta musical.

Este año presentan su nuevo álbum Clásicas Colombianas Vol. 2, reafirmando su compromiso con la difusión y el legado de la música tradicional andina. De igual modo, son embajadores oficiales de la edición 40 del Festival que se desarrollará en Ibagué del 15 al 23 de marzo.

Previo a su presentación en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, Infobae Colombia habló con Julián Torres, compositor, instrumentista y productor del proyecto ganador del galardón de Principes de la Canción en el certamen del Festival Nacional de la Música Colombiana celebrado en 2023 sobre los secretos de su propuesta musical, los retos de interpretar folclor colombiano en 2026, su encuentro con Heredero, del Festival, y sus futuros planes.

Infobae Colombia: ¿qué representa para ustedes ser voceros del Festival Nacional de la Música Colombiana?

Julián Torres: Realmente ser voceros y hacer parte de la Fundación Musical de Colombia es un orgullo para nosotros como intérpretes de la música tradicional. Y bueno, año a año, la idea es poder invitar a todos los colombianos a ser parte de este maravilloso festival que se lleva a cabo en Ibagué, la Ciudad Musical de Colombia, y que siempre tiene un concierto de apertura, un concierto de gala en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, donde invitamos a todos a disfrutar de un gran espectáculo con un desfile de artistas maravillosos, Príncipes de la Canción, otros artistas de alto reconocimiento como Maía, que nos va a estar acompañando.

Por supuesto, Duetorres estará allí en escena con lo mejor de su repertorio y con un formato muy tradicional y que todos recordamos y llevamos en el corazón, con esas canciones de Garzón y Collazos y acompañados por el órgano electrónico de Jonathan Reyes, quien sigue el legado de Jaime Llano González, y en el bajo Alexander Garzón. Entonces, para nosotros es un orgullo ser voceros y poder difundir año a año nuestra música colombiana e invitar así a todos a que asistan a este evento, que es maravilloso.

Infobae Colombia: ¿cómo empezó Duetorres?

Duetorres nace hace seis años en compañía de mi primo Iván Torres. Ambos llevábamos nuestros proyectos paralelos con otros estilos musicales. Por mi lado, la música carranguera. Mi primo es saxofonista clásico, egresado de la Javeriana, y yo soy de El Bosque. Ambos somos maestros en música, egresados y estudiamos la música. Hace seis años nos reunimos en una tertulia y, bueno, en medio de ese compartir nos dio por cantar una canción a dúo y ahí descubrimos que, pues nuestras voces tenían como un toque mágico para hacer este tipo de repertorio, y desde ese momento empezamos a explorar gran parte del repertorio y del estilo interpretativo para, pues, hacer lo que hoy en día es Duetorres.

Heredero, cantante de carranga, invitó a Duetorres a sumarse a su presentación en el Movistar Arena de Bogotá, en noviembre de 2025 - crédito @herederocarranga/Instagram

Infobae Colombia: estamos en un momento muy particular en la música colombiana. Probablemente no haya existido otro momento en el que los artistas nacionales tengan tanta proyección a nivel internacional. Uno piensa primero en los artistas del urbano, pero también se abren oportunidades para artistas más de nicho, incluido el folclor mismo que representa Duetorres. En ese orden de ideas, ¿Cuál considera que es el reto más grande de hacer folclor en 2026?

Bueno, pues realmente no es una música que encaje directamente dentro de la industria musical, pero que sí llega al corazón de todos los colombianos y que todo el mundo tiene despierta esa música en su memoria y en el corazón. El reto más grande es poder llevar este folclor, esta música, a las nuevas generaciones, que conozcan realmente nuestra riqueza, lo que nos pertenece y que se apropien también de ello.

Asimismo, llevar esta música al exterior es muy importante porque hay colonias colombianas por todo el mundo, y qué bueno poder llevar la música que nos representa. Y bueno, hay grandes oportunidades, usted bien lo han dicho. El maestro Heredero es ejemplo de ello, que ha podido surgir y llevar la música a grandes partes del mundo. Y eso es a lo que aspira también Duetorres, poder llevar esta música folclórica por todo el mundo, recordarla y llevarla a las nuevas generaciones.

Infobae Colombia: ya que menciona a Heredero, ustedes fueron invitados por él al Movistar Arena el año pasado. ¿Cómo se dio ese contacto y cómo fue esa experiencia para ustedes?

Una experiencia muy bonita. Realmente tuvimos la oportunidad de distinguirnos personalmente con él en un Show de las Estrellas que se grabó en Algeciras, Huila. Nosotros terminábamos nuestro concierto y él llegaba a dar su concierto, y cuando nos fuimos a subir al carro, él se bajó del carro de él y nos encontramos de frente y ahí empezó un vínculo muy bonito por la admiración mutua del trabajo que cada uno viene realizando.

Y fue una grata sorpresa recibir esa llamada por parte de él para vincularnos en este concierto que él realizó en el Movistar Arena, donde hizo presencia la música colombiana y muchos estilos también que nos representan aquí en nuestro país. Una experiencia inolvidable. Muy agradecidos con él por tener en cuenta nuestro trabajo, y lo que nosotros representamos como artistas.

Infobae Colombia: por otro lado, Duetorres sacó hace poco un volumen dos de Clásicos Colombianos. ¿Cómo fue esta grabación? ¿En qué se diferencia del volumen uno?

Volumen 2 nace a partir precisamente de un primer álbum que grabamos, que fue patrocinado por la Fundación Musical de Colombia en 2023. Este primer álbum se grabó gracias al haber obtenido, pues el primer puesto y galardón Príncipes de la Canción en el Festival Nacional de la Música Colombiana. Es parte del premio.

Entonces, grabamos este primer álbum con canciones clásicas icónicas del repertorio, compositores como Jorge Villamil, José Alejandro Morales, Rafael Godoy... Y a partir de ese momento hemos venido trabajando arduamente por seguir aportando al pentagrama nacional de la música colombiana con canciones inéditas y, asimismo, trabajando en incluir, eh, canciones icónicas del repertorio al estilo de Duetorres.

Afortunadamente contamos con el estudio de grabación. Yo soy productor musical y me encargo de producir, de mezclar, de masterizar, pues todo lo que hacemos con Duetorres para poderlo visualizar y difundir por todos los medios de comunicación y por las redes sociales y plataformas.

Duetorres espera lanzar material con canciones propias y un nuevo volumen de reinterpretaciones del cancionero colombiano durante 2026 - crédito @duetorres/Instagram

Infobae Colombia: con los artistas siempre pasa, sin importar el género, que siempre está ese dilema del estudio de grabación. Ese donde se debe decidir el momento de cuándo entrar y cuándo salir, cuando terminar la grabación y no quedarse obsesionado con los arreglos. ¿Cómo maneja Duetores esas situaciones?

Pues es un proceso complejo realmente, y la pregunta es compleja, porque, bueno, uno finaliza su producto, pero más adelante uno vuelve a escuchar y uno dice: “Ay, yo pude haber hecho esto aquí”, o alguna cuestión técnica en cuanto a la mezcla, pude haberla corregido de esta manera.

Yo digo que uno como productor nunca va a quedar cien por ciento satisfecho, como con un producto final, que uno diga: “Este es el definitivo”, porque, bueno, el tema de la escucha es muy relativo y siempre uno va a escuchar las cosas de manera diferente. Afortunadamente, pues hemos tenido como esa fortuna de dar con las mezclas que nos gustan en su momento y no hemos pasado por ese proceso con Duetrres, pero como productor sí sucede mucho esa situación de volver a escuchar un producto después de cierto tiempo. Y sí, uno nunca va a concluir una producción musical, sino que siempre va a querer hacer algo nuevo o se va a arrepentir de algo que no pudo hacer en ese momento.

Infobae Colombia: Duetorres reinterpreta muchos clásicos del cancionero colombiano, pero ese es otro reto también. La gente ya se sabe las canciones, sabe cómo suenan. En ese sentido, para ustedes como Duetorres ¿cuál es el mayor reto cuando deciden reinterpretar estas canciones?

Es una tarea compleja porque, al momento de hacerlo la idea es hacerlo con la misma calidad que lo hacían esos duetos de antaño y aportando también un sello particular. Hay una línea muy delgadita de la imitación a lo que uno propone, o a su identidad. Entonces, el reto claramente está en mantener ese sonido tradicional, que siento que es algo que nos ha funcionado mucho.

Nos han propuesto, que por qué no le metemos, no sé, percusión u otros instrumentos adicionales a este formato, pero lo que queremos es, precisamente, mantener y llevar ese legado en alto de lo que es la música tradicional, con sus voces, sus dos voces que se manejan por terceras o sextas, lo que es el tiple y el requinto, y pues los acompañamientos que se utilizaban tiempo atrás, como el bajo eléctrico y el órgano electrónico, o de vez en cuando una tambora. El reto es mantener este formato vigente y nos ha funcionado y hemos llegado al corazón de muchos colombianos con lo que estamos haciendo y con nuestra identidad, nuestras voces y nuestra interpretación, respetando todo este formato tradicional y esas interpretaciones.

Infobae Colombia: ¿qué sigue para ustedes en 2026? ¿Qué más tienen preparado?

Duetorres tiene proyectado grabar un nuevo álbum con canciones inéditas, asimismo un volumen tres de clásicas colombianas y, por qué no, vincularnos a nivel nacional con todos los festivales que promueven la música colombiana tradicional y, asimismo, proyectarnos para poder viajar al exterior y llevar nuestro formato musical, nuestras canciones, a todas esas colonias que añoran estar nuevamente en Colombia y escuchar la riqueza folclórica de nuestro país.