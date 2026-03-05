Cintia Cossio enfrentó las críticas sobre su cabello en redes sociales: “No estoy calva”

Cintia se refirió a la pérdida de cabello y respondió a las dudas de sus seguidores - crédito @soycintiacossio/ Instagram

Cintia Cossio, reconocida creadora de contenido, respondió de forma directa a los comentarios que circularon en redes sociales respecto a un supuesto problema de calvicie.

Todo comenzó durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, momento en el que un internauta cuestionó sobre la salud capilar de Cossio, asegurando incluso que se estaba quedando calva.

Según escribió la usuaria, la duda surgió por la manera en la que la empresaria ha llevado su cabello en los últimos meses, pues según algunos comentarios, lo hace para cubrir espacio donde ya no tiene pelo. “Cinti, te estás quedando calva”. El mensaje generó conversación entre quienes seguían la transmisión y no pasó desapercibido para Cossio.

Lejos de ignorar la observación, la influenciadora decidió contestar sin rodeos. “Amor, la verdad, calva la tengo abajo”, dijo Cossio refiriéndose a su zona íntima. “Esta todavía no, yo no entiendo por qué me dicen eso; si es porque mantengo los cabellos recogidos, es por comodidad, yo todos los días entreno, tengo un hijo y mucho que hacer”, continuó diciendo.

Aunque asegura que está perdiendo cabello, sí recordó que tiene un espacio en su cabello que fue resultado de un juego que salió mal con su hermano Yeferson. “Sí lo dicen porque aquí (en la parte delantera del cabello), tengo un espacio; sí, ya he contado esa historia, fue una locura que hice con Yef hace años, pero ya”.

Cossio fue más allá y comentó que la única alternativa definitiva para modificar esa zona en específico de su cabello sería someterse a una operación, una opción que no considera. Reconoció que no está dispuesta a realizarse ese procedimiento porque implicaría cuidados y atenciones que no está interesada en asumir.

“Para solucionar esa locura, me tengo que operar y no me quiero operar; yo soy muy inquieta, no me cuidaría el postoperatorio. Yo no me voy a quedar un mes o 20 días ahí quieta en mi cama haciendo ni mierda, entonces vivo con eso tranquila”, añadió.