Exministro de Justicia anunció que le brindará asesoría jurídica a la mamá del niño Kevin Acosta: “Iremos hasta las últimas instancias judiciales”

El exministro de Justicia Wilson Ruiz acompañará jurídicamente a Katerin Pico, madre del menor de siete años que murió tras sufrir un accidente y además no recibir el medicamento necesario para tratar su hemofilia

Wilson Ruiz asumió defensa legal
Wilson Ruiz asumió defensa legal de la madre del menor Kevin Acosta y exigió responsabilidades - crédito Chema Moya/EFE

El exministro de Justicia de Colombia y candidato al Senado por Salvación Nacional, Wilson Ruiz Orejuela, anunció este miércoles 4 de marzo de 2026 que asumirá la representación legal de Katerin Pico, madre de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció en circunstancias relacionadas con la falta de suministro de un medicamento esencial para tratar su hemofilia.

La noticia se conoció a través de un mensaje publicado por Ruiz Orejuela en X, donde expresó sentirse “muy honrado de acompañar y representar con mi equipo jurídico” a la madre de la víctima.

El caso de Kevin Acosta ha generado conmoción en el país, dado que el menor, diagnosticado con hemofilia, no recibió a tiempo el medicamento necesario para controlar su condición y, además, su condición de salud se agravó tras sufrir un accidente mientras montaba bicicleta.

Según la versión del exministro, las autoridades deben esclarecer con precisión los hechos que rodearon el deceso. Ruiz Orejuela subrayó que “el niño de siete años, paciente hemofílico, no recibió oportunamente el medicamento indispensable para el tratamiento de su enfermedad”. La familia insiste en que existieron omisiones en la atención brindada.

Wilson Ruiz señaló a autoridades
Wilson Ruiz señaló a autoridades de salud por la muerte de Kevin Arley Acosta y anuncia acciones legales - crédito @WilsonRuizO/X

En su declaración pública, Ruiz Orejuela advirtió que, si se confirma la existencia de omisiones, negligencias o fallas en el servicio prestado, los responsables enfrentarán consecuencias legales.

“Si se comprueba definitivamente que existieron omisiones, negligencias o fallas en la prestación de servicio, los responsables deberán responder ante la justicia”, afirmó el abogado. Además, destacó la importancia de que la responsabilidad no quede diluida en trámites administrativos ni en la estructura burocrática.

El exministro señaló directamente a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y a Guillermo Alfonso Jaramillo, titular del Ministerio de Salud, así como al director de la Nueva EPS, como funcionarios que deben asumir tanto responsabilidades políticas como jurídicas en este proceso.

Ruiz Orejuela enfatizó que “el señor Gustavo Petro, su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y también el director de la nueva EPS, deben asumir las responsabilidades políticas y jurídicas que les corresponda”.

Wilson Ruiz Orejuela lidera acción legal por fallecimiento de niño con hemofilia - crédito @WilsonRuizO/X

El abogado aseguró que su equipo llevará la investigación hasta las últimas instancias judiciales. “Con equipo jurídico, vamos a llevar este proceso hasta las últimas instancias judiciales”, aseguró Ruiz Orejuela.

La familia de Arley Acosta busca que se esclarezcan los hechos y que quienes resulten responsables respondan por la muerte del menor. El fallecimiento de Arley Acosta ha reabierto el debate nacional sobre la atención y cobertura de pacientes con enfermedades de alto costo en el sistema de salud colombiano.

Familia de Kevin Acosta denuncia a Gustavo Petro y ministro de Salud por presunta negligencia y divulgación de datos médicos

La familia de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció por complicaciones relacionadas con su hemofilia y la interrupción del suministro del medicamento Emicizumab, formalizó denuncias ante la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Los señalan por la apertura pública de documentos médicos reservados y la supuesta negligencia de la Nueva EPS, encargada de entregar el tratamiento al menor.

El abogado Manuel Villanueva, representante legal de la familia, indicó que el traslado de Kevin a un centro especializado demoró 24 horas tras una hemorragia intracraneal.

A través de este documento
A través de este documento quedó radicada la denuncia de la familia de Kevin Acosta al presidente Gustavo Petro, que debería responder ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Con un cuadro clínico así ya no hay nada que hacer. El niño perdió el sentido a las ocho o nueve horas y de ahí en adelante ya no se supo más del menor”, afirmó Villanueva, quien explicó que la denuncia involucra al ministro por la lectura pública de historia clínica, lo que considera una irregularidad.

La defensa fundamenta la denuncia en la protección de datos médicos, amparados por el artículo 194 del Código Penal, que prohíbe la divulgación de documentos reservados, incluso tras la muerte del paciente.

La controversia creció luego de que el presidente y el ministro atribuyeran el desenlace a los riesgos de la actividad física en personas con hemofilia. Según la familia, el traslado desde Palestina, Huila, tardó más de lo debido y la entrega del medicamento se suspendió desde diciembre de 2025.

Villanueva informó que la familia espera el resultado oficial del análisis forense y solicitará que se reconozca a la madre como víctima en el proceso penal. Además, pidió que las hermanas menores de Kevin reciban valoración genética para descartar riesgos de salud.

El caso avanza en la Fiscalía 51 de Vida de Bogotá, mientras la familia reclama justicia y pide que se esclarezcan posibles responsabilidades penales y administrativas.

