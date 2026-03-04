Video: El Topi le robó un beso a Aida Victoria Merlano en medio de una transmisión en vivo

Los dos creadores de contenido realizaron una transmisión en vivo desde una discoteca en Medellín con la que dieron de qué hablar en redes sociales - crédito @topiofficial/Kick

Desde hace varias semanas se viene sosteniendo un curioso intercambio entre Aida Victoria Merlano y El Topi. Luego de las rupturas de la barranquillera con Juan David Zapata (padre de su hijo Emiliano) y con Felipe Zapata, el creador de contenido comenzó a dirigirse a la mujer a finales de febrero de 2026, afirmando públicamente que Aida Victoria estaba enamorada de él.

Merlano respondió apelando a su sarcasmo con un video que difundió en su cuenta de Instagram, cuestionando sus declaraciones. Sin embargo, lo que parecía una confrontación mediática evolucionó rápidamente hacia una colaboración constante.

Esto se hizo especialmente evidente el lunes 2 de marzo, cuando ambos creadores de contenido realizaron una transmisión en vivo desde Medellín, durante la apertura de una discoteca que abrió Merlano allí.

Aida Victoria Merlano y El Topi realizaron una colaboración bautizada como "Aquí Nace Un Amor" - crédito @eltopi_/Instagram

Varios momentos dieron de qué hablar durante la transmisión. Uno fue cuando El Topi quiso entrar a la discoteca y no lo dejaron, pese a que él afirmaba ser “el novio” de Aida Victoria.

Durante la celebración, los dos interactuaron de forma cercana y bromearon sobre la reacción nerviosa y sudorosa de El Topi en presencia de Aida Victoria. Eso llevó al momento más difundido del directo, donde se observa cuando el influenciador la rodea con un brazo mientras ella desfila su atuendo, y luego le da un beso en la mejilla.

Ante el gesto, la empresaria reaccionó riendo y habló, en tono divertido, de “faltas de respeto”. por parte de El Topi, antes de alejarse entre carcajadas.

La dinámica continuó en otra transmisión conjunta, en el que El Topi mencionó la posibilidad de un futuro a su lado e incluso aseguró que sería responsable de Emiliano, el hijo de Aida Victoria, afirmando que tenía la intención de interpretarle canciones infantiles en versión vallenato. También hubo espacio para un regalo de El Topi, un gancho rojo para el cabello. En el video se aprecia cómo Aida Victoria acepta el detalle, para acto seguido arrojarlo discretamente por el balcón sin que él lo notara.

La complicidad quedó reflejada también cuando comentaron, en tono de broma, sobre los rumores de una supuesta relación con Andy Rivera, debido a que el cantante participó en la grabación de un reel de expectativa por la inauguración de la discoteca de Aida y se mostró cercano a la creadora de contenido desde la perspectiva de las redes sociales. Ante este apunte, Merlano respondió que nadie le llegaba “a los talones”.

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona

La barranquillera enumeró los derechos patrimoniales que tenía la caleña, debido a las revelaciones alrededor de la propiedad que compartía con su expareja y padre de su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

Tras conocerse la ruptura de los creadores de contenido y la información de que Deiby puso el apartamento que compartía la pareja a nombre de su madre (algo que fue considerado como una maniobra para evitar que la propiedad fuese dividida por un juez), la barranquillera se pronunció con un asesoramiento a la caleña con el fin de que defendiera sus derechos patrimoniales.

La barranquillera expuso que existen mecanismos legales para reclamar estos bienes, aun cuando no se encuentren registrados a nombre de los dos miembros de la pareja.

En palabras de Merlano: “Yo de ‘La Blanquita’ le meto un abogado y le pongo un proceso por simulación. ¿Cómo así? Que no importa que la casa esté a nombre de tu mamá, si yo tengo las pruebas de que la casa es tuya y entra dentro de la sociedad conyugal. O sea que la mitad de esa casa es mía y hago que le pelee la casa. Cuando tú llevas más de dos años de convivencia con una persona, aunque no estén casados, todo lo que se haya construido patrimonialmente en ese tiempo le corresponde a los dos”.

De acuerdo con la interpretación de Aida Victoria, el hecho de que la casa esté registrada a nombre de un tercero no excluye la posibilidad de reclamar judicialmente los bienes adquiridos en pareja. “El amor se acaba, pero el patrimonio se defiende con garras”, sintetizó, encendiendo todavía más el debate en línea.