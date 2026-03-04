Colombia

Identificaron a conductor que arrolló a un policía en Bogotá: acumulaba múltiples comparendos y millonarias multas

El joven de 21 años fue capturado tras el violento episodio ocurrido en un puesto de control en el occidente de la capital. Las autoridades confirmaron que deberá responder ante la Fiscalía por agresión a servidor público y otros cargos derivados del hecho

Guardar

La agresión contra el uniformado ocurrió cerca a la terminal Salitre de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

La identidad del conductor que el pasado 3 de marzo protagonizó un violento episodio contra un agente de tránsito en el occidente de Bogotá fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Se trata de Johan Santiago Vásquez Hernández, de 21 años, quien ahora enfrenta un proceso judicial por presunta agresión a servidor público y daño en bien ajeno, tras haber embestido con su vehículo a un uniformado durante un operativo de control vial en inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque el hecho ya había trascendido públicamente por los videos que circularon en redes sociales y por los reportes preliminares entregados ese mismo día, lo más reciente es la confirmación plena de la identidad del implicado y detalles adicionales sobre su historial de infracciones.

Tenía antecedentes por infracciones y millonarias deudas por multas

De acuerdo con información conocida por medios como Blu Radio y El Tiempo, el joven acumulaba comparendos y multas que superan los cuatro millones de pesos al momento del incidente.

Este es otro ángulo de la resistencia del conductor al procedimiento de la Policía de Tránsito de Bogotá - crédito @PasaenBogotá/X

El episodio ocurrió hacia las 3:30 p. m. del 3 de marzo, cuando las autoridades adelantaban un puesto de control como parte de los dispositivos especiales desplegados en la ciudad por las elecciones legislativas.

En ese contexto, Vásquez Hernández desatendió la señal de pare y aceleró para evadir el procedimiento.

Un agente de tránsito inició entonces la persecución en motocicleta. Según el reporte oficial, al lograr cerrarle el paso varias cuadras más adelante, el conductor decidió arremeter contra el uniformado con el Chevrolet Beat de placas EMS837. La motocicleta oficial terminó debajo del automóvil tras el impacto.

El coronel Jair Alonso Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía, señaló en su momento que el ciudadano “procedió a investir y a atentar contra la vida e integridad de uno de nuestros policías”.

De acuerdo con el parte institucional, el agente alcanzó a apartarse en el último instante, lo que evitó consecuencias fatales.

Las imágenes captadas por ciudadanos y compartidas masivamente muestran que, tras el choque, el conductor descendió del automóvil y se abalanzó contra el uniformado. Varios policías que se encontraban en la zona intervinieron para controlar la situación y reducirlo.

Posteriormente fue capturado en flagrancia y trasladado ante las autoridades competentes.

El parte médico confirmó que el agente sufrió politraumatismos derivados del impacto y de la agresión posterior. Aunque no presentó heridas de gravedad, debió recibir atención médica y permanecer bajo observación.

Johan Santiago Vásquez Hernández, de
Johan Santiago Vásquez Hernández, de 21 años, fue capturado tras embestir a un agente de tránsito durante un operativo cerca de la Terminal de Transporte Salitre, en el occidente de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

La Policia Metropolitana de Bogota informó que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

Además, se le impusieron dos nuevos comparendos relacionados con la desobediencia a la autoridad y las maniobras peligrosas ejecutadas durante la huida.

El alcalde Galán también rechazó el ataque

El caso generó un amplio rechazo institucional. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galan, expresó públicamente su respaldo al uniformado y reiteró que cualquier agresión contra miembros de la fuerza pública será judicializada: “Cualquier agresión contra la Policía es inaceptable y quien la cometa deberá pagar por sus acciones. La Policía vela por la seguridad de los ciudadanos y merece respeto. Gran reacción del policía, todo nuestro apoyo desde la Alcaldía de Bogotá”.

El mandatario subrayó que la labor de los agentes es fundamental para la seguridad vial y la convivencia en la capital.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán expresó su respaldo al uniformado y aseguró que cualquier agresión contra la fuerza pública será judicializada - crédito Calros F. Galán/X

Las autoridades también destacaron que el operativo en el que se produjo el incidente hacía parte de un plan integral para reforzar controles en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en corredores con alta afluencia vehicular y cercanos a terminales de transporte.

El incidente, ampliamente compartido en plataformas digitales, se suma a la preocupación de las autoridades por el aumento de episodios de intolerancia vial y agresiones a los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Temas Relacionados

Policía SalitreIdentidad conductorJohan Santiago VásquezAgresión PolicíaRetén PolicíaColombia-Noticias

Más Noticias

Le ofrecieron un viaje a Coveñas y terminó con millonaria deuda: la historia del fraude que la SIC logró frenar y advierte sobre estafas similares

Le prometieron supuestos beneficios para vacacionar en la costa Caribe, pero terminaron tramitando un producto financiero a su nombre sin su autorización real

Le ofrecieron un viaje a

La lesión de Kylian Mbappé, figura de Francia y rival de Colombia en la fecha FIFA, podría ser más grave: se habla de rotura de ligamento

La figura del Real Madrid y la selección Gala tendría en vilo su presencia en los amistosos de la fecha FIFA y podría llegar justo al Mundial de 2026

La lesión de Kylian Mbappé,

Habrá lluvias hasta mayo y luego calor hasta fin de año en Colombia, según informe de la Universidad de Columbia

La proyección del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad advierte sobre una disminución gradual de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas que influirían en las tarifas eléctricas y la generación hidroeléctrica

Habrá lluvias hasta mayo y

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a ganar no solo para aspirar al subcampeonato del torneo amistoso, sino para seguir demostrando su alto nivel entre los países de la región

Colombia vs. Argentina - EN

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va del 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle presentan ‘Algo

Shakira y Beéle presentan ‘Algo tú’, la canción cuyo video grabaron juntos en Barranquilla

Sara Corrales explicó por qué va a hacer una pausa en su carrera actoral: “Cuando sienta que es el momento correcto”

Juanda Caribe reaccionó a la sanción de ‘El Jefe’ por los comentarios hacia Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Me resulta absurdo”

Así calificó Melissa Gate a los participantes de ‘La casa de los famosos’ tras su regreso: “Es como medio hipócrita”

Yina Calderón criticó a Karen Sevillano y Vicky Berrío por el fracaso del ‘After’ de ‘La casa de los famosos’: “Les faltó humildad”

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Presidente del Porto aseguró que Luis Suárez llamó “ladrón” al árbitro en semifinal de la Copa de Portugal: el colombiano se expone a fuerte sanción

Ídolo de Atlético Nacional habló en la previa del clásico ante Millonarios por Copa Sudamericana: “Ninguno piensa en los penaltis”