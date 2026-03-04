Identificaron a conductor que arrolló a un policía en Bogotá: acumulaba múltiples comparendos y millonarias multas

La agresión contra el uniformado ocurrió cerca a la terminal Salitre de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

La identidad del conductor que el pasado 3 de marzo protagonizó un violento episodio contra un agente de tránsito en el occidente de Bogotá fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Se trata de Johan Santiago Vásquez Hernández, de 21 años, quien ahora enfrenta un proceso judicial por presunta agresión a servidor público y daño en bien ajeno, tras haber embestido con su vehículo a un uniformado durante un operativo de control vial en inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre.

Aunque el hecho ya había trascendido públicamente por los videos que circularon en redes sociales y por los reportes preliminares entregados ese mismo día, lo más reciente es la confirmación plena de la identidad del implicado y detalles adicionales sobre su historial de infracciones.

Tenía antecedentes por infracciones y millonarias deudas por multas

De acuerdo con información conocida por medios como Blu Radio y El Tiempo, el joven acumulaba comparendos y multas que superan los cuatro millones de pesos al momento del incidente.

Este es otro ángulo de la resistencia del conductor al procedimiento de la Policía de Tránsito de Bogotá - crédito @PasaenBogotá/X

El episodio ocurrió hacia las 3:30 p. m. del 3 de marzo, cuando las autoridades adelantaban un puesto de control como parte de los dispositivos especiales desplegados en la ciudad por las elecciones legislativas.

En ese contexto, Vásquez Hernández desatendió la señal de pare y aceleró para evadir el procedimiento.

Un agente de tránsito inició entonces la persecución en motocicleta. Según el reporte oficial, al lograr cerrarle el paso varias cuadras más adelante, el conductor decidió arremeter contra el uniformado con el Chevrolet Beat de placas EMS837. La motocicleta oficial terminó debajo del automóvil tras el impacto.

El coronel Jair Alonso Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía, señaló en su momento que el ciudadano “procedió a investir y a atentar contra la vida e integridad de uno de nuestros policías”.

De acuerdo con el parte institucional, el agente alcanzó a apartarse en el último instante, lo que evitó consecuencias fatales.

Las imágenes captadas por ciudadanos y compartidas masivamente muestran que, tras el choque, el conductor descendió del automóvil y se abalanzó contra el uniformado. Varios policías que se encontraban en la zona intervinieron para controlar la situación y reducirlo.

Posteriormente fue capturado en flagrancia y trasladado ante las autoridades competentes.

El parte médico confirmó que el agente sufrió politraumatismos derivados del impacto y de la agresión posterior. Aunque no presentó heridas de gravedad, debió recibir atención médica y permanecer bajo observación.

Johan Santiago Vásquez Hernández, de 21 años, fue capturado tras embestir a un agente de tránsito durante un operativo cerca de la Terminal de Transporte Salitre, en el occidente de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

La Policia Metropolitana de Bogota informó que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

Además, se le impusieron dos nuevos comparendos relacionados con la desobediencia a la autoridad y las maniobras peligrosas ejecutadas durante la huida.

El alcalde Galán también rechazó el ataque

El caso generó un amplio rechazo institucional. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galan, expresó públicamente su respaldo al uniformado y reiteró que cualquier agresión contra miembros de la fuerza pública será judicializada: “Cualquier agresión contra la Policía es inaceptable y quien la cometa deberá pagar por sus acciones. La Policía vela por la seguridad de los ciudadanos y merece respeto. Gran reacción del policía, todo nuestro apoyo desde la Alcaldía de Bogotá”.

El mandatario subrayó que la labor de los agentes es fundamental para la seguridad vial y la convivencia en la capital.

El alcalde Carlos Fernando Galán expresó su respaldo al uniformado y aseguró que cualquier agresión contra la fuerza pública será judicializada - crédito Calros F. Galán/X

Las autoridades también destacaron que el operativo en el que se produjo el incidente hacía parte de un plan integral para reforzar controles en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en corredores con alta afluencia vehicular y cercanos a terminales de transporte.

El incidente, ampliamente compartido en plataformas digitales, se suma a la preocupación de las autoridades por el aumento de episodios de intolerancia vial y agresiones a los agentes encargados de hacer cumplir la ley.