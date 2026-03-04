Cuál es la diferencia entre una lista cerrada y una de voto preferente en las elecciones al Congreso en Colombia y cuáles partidos las tienen

La modalidad de lista cerrada, adoptada por diversos partidos para el Senado, establece que el votante solo podrá marcar el símbolo del partido en el tarjetón de las elecciones legislativas - crédito Sergio Acero/Colprensa

El 8 de marzo de 2026 está previsto que Colombia lleve a cabo una jornada electoral clave para definir el Congreso de la República durante el periodo 2026-2030.

Más de 41 millones de personas están habilitadas para votar en el país y en el exterior, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, que dispuso más de 13.700 puestos y 125.259 mesas de votación.

Aparte de elegir a los senadores y representantes a la Cámara, quienes participen podrán solicitar un tarjetón adicional para consultas interpartidistas que definirán candidaturas presidenciales.

El mecanismo para seleccionar senadores depende de la modalidad de lista inscrita por cada colectividad. En Colombia existen listas abiertas con voto preferente y listas cerradas sin voto preferente.

En Colombia existen listas abiertas con voto preferente y listas cerradas sin voto preferente - crédito Captura de Pantalla Registraduría Nacional del Estado Civil

En una lista abierta, los partidos presentan un listado de candidatos y el elector puede marcar el número de su preferencia. El voto se suma tanto al partido como al candidato seleccionado. Los aspirantes que obtengan más votos personales accederán a los escaños que logre la colectividad, sin importar el orden inicial de inscripción.

En la lista cerrada, el votante solo puede marcar el logo del partido. El orden de los candidatos fue definido internamente por la organización política y no puede ser modificado el día de la votación. Las curules que obtenga el partido serán distribuidas de acuerdo con el listado oficial, sin que exista competencia individual entre aspirantes en la jornada electoral.

Lista de partidos

En las elecciones al Senado de 2026, las colectividades que optaron por lista cerrada son: Centro Democrático, Patriotas, Colombia Segura y Próspera, Pacto Histórico, Oxígeno y Con Toda por Colombia. En estos casos, el tarjetón presenta únicamente el símbolo del partido.

En las elecciones al Senado de 2026, las colectividades que optaron por lista cerrada son: Centro Democrático, Patriotas, Colombia Segura y Próspera, Pacto Histórico, Oxígeno y Con Toda por Colombia - crédito Colprensa

Por su parte, Partido de la U, Partido Conservador Colombiano, Coalición Cambio Radical – Alma, Creemos, Frente Amplio Unitario, Coalición Fuerza Ciudadana, Alianza Verde por Colombia, Movimiento Salvación Nacional, MIRA, Nuevo Liberalismo y Partido Liberal Colombiano inscribieron lista abierta. Los votantes podrán marcar el número del candidato de su preferencia y el respaldo individual será determinante para la asignación de curules.

El sistema de conteo varía según la modalidad. En las listas abiertas, quienes obtengan más votos personales ocuparán los escaños logrados por el partido. En las listas cerradas, la asignación será estrictamente conforme al orden preestablecido por la colectividad.

Para el periodo 2026-2030 se escogerán 100 senadores por circunscripción nacional, 2 por comunidades indígenas y 1 adicional para el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor votación, totalizando 103 integrantes en el Senado. En la Cámara de Representantes se elegirán 183 miembros, distribuidos entre representantes territoriales, de circunscripciones especiales y de colombianos en el exterior.

Durante la jornada también estarán habilitadas tres consultas interpartidistas: Consulta de las Soluciones, La Gran Consulta por Colombia y Frente por la Vida. En cada consulta, los votantes podrán marcar solo una opción; si se selecciona a más de un precandidato, el voto será anulado.

El sistema de cifra repartidora será utilizado para distribuir las curules entre los partidos, tanto en listas abiertas como cerradas, según los votos obtenidos por cada colectividad. La modalidad elegida por cada partido incidirá en la forma de participación y en la incidencia real de cada sufragio en la elección de los nuevos senadores.

Estas son algunas de las inquietudes más comunes: cómo marcar correctamente el tarjetón y si es posible votar por partidos diferentes. Los votantes tienen la opción de escoger partidos distintos para Senado y Cámara, dado que son procesos electorales independientes. Sin embargo, en cada tarjetón solo puede hacerse una elección.

La anulación del voto ocurre principalmente cuando el elector marca más de una opción en un mismo tarjetón. Este tipo de error responde, en general, a confusiones o falta de información sobre las normas. Por ello, las autoridades aconsejan verificar la papeleta con atención antes de introducirla en la urna.