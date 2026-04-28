Colombia

Víctima de voraz incendio en Medellín relató cómo se quemaron las casas: “Cuando me asomé ya todo estaba ardiendo”

La emergencia provocó pérdidas materiales en once hogares y generó desplazamiento de vecinos, mientras que las autoridades municipales mantienen las investigaciones sobre la causa del siniestro en la comuna 3

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El incendio en Carpinelo, comuna 3 de Medellín, arrasó once viviendas durante la noche del domingo, dejando a decenas de familias desplazadas y con enormes pérdidas materiales - crédito @DAGRDMedellin/X
El incendio en Carpinelo, comuna 3 de Medellín, arrasó once viviendas durante la noche del domingo, dejando a decenas de familias desplazadas y con enormes pérdidas materiales - crédito @DAGRDMedellin/X

Las 11 viviendas destruidas en el barrio Carpinelo de Medellín (Antioquia) dejaron a decenas de personas sin hogar en cuestión de minutos. Entre los afectados se encontraba Juan David Yepes, instructor de gimnasio, quien intentó salvar lo poco que quedó de su vivienda tras el incendio.

El propietario de la chatarrería, Orlando de Jesús Lopera, reconoció ante el medio regional El Colombiano que el fuego se inició en su establecimiento. “Algo comenzó a chispear y de un momento a otro todo se prendió”, narró.

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Mientras Orlando retiraba la chatarra calcinada con semblante sereno, admitía que algunos vecinos lo responsabilizaban por lo ocurrido.

“Algunos vecinos han sido muy conscientes de lo que pasó, pero otros me han echado la culpa de todo lo que pasó. Un señor, incluso, me dijo que mi negocio tenía que salir del barrio, pero yo tengo todos los permisos”, explicó, y añadió que aguardaría la decisión de las autoridades: “Solo hago lo que ellas digan”.

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Las autoridades de Medellín investigan el origen del incendio mientras los residentes de Carpinelo señalan como punto inicial una chatarrería con más de veinte años en el barrio - crédito @DAGRDMedellin/X
Las autoridades de Medellín investigan el origen del incendio mientras los residentes de Carpinelo señalan como punto inicial una chatarrería con más de veinte años en el barrio - crédito @DAGRDMedellin/X

El voraz incendio que destruyó once casas en el barrio Carpinelo de Medellín se habría originado, según testimonios de residentes y del propietario, en una chatarrería que opera desde hace 20 años.

Mientras las autoridades profundizan en las causas, la comunidad enfrenta la difícil tarea de reconstruir sus vidas. Entre los damnificados, la resignación y la incertidumbre se mezclan con la esperanza de recibir algún apoyo y de que las investigaciones aclaren definitivamente lo ocurrido.

Otro afectado

Juan David relató la angustia del momento: “Negro, salga, que esto se está quemando. Cuando voy a mirar, sí, veo puras chispas; traté de apagar el fuego con una manguera”.

Según su testimonio al diario regioanl El Colombiano, la prioridad fue sacar a salvo a las “cinco personas con las que vivía”, mientras el fuego avanzaba rápidamente.

Autoridades continúan sin emitir un comunicado oficial sobre la causa del incendio, manteniendo a la comunidad de Carpinelo a la expectativa de medidas y apoyos estatales - crédito @DAGRDMedellin/X
Autoridades continúan sin emitir un comunicado oficial sobre la causa del incendio, manteniendo a la comunidad de Carpinelo a la expectativa de medidas y apoyos estatales - crédito @DAGRDMedellin/X

El incendio, declarado a las 8:30 p .m. del domingo, 26 de abril arrasó con el 80% de la casa de Juan David. El resto de la estructura quedó tan comprometido que solo permanecía en pie gracias a unas barras colocadas por los vecinos, mientras el techo, que también sostenía la vivienda de su madre, estaba a punto de colapsar.

Al día siguiente, Juan David recorría los escombros buscando algún objeto rescatable. Ni los implementos de gimnasio ni los muebles sobrevivieron. “Solo estaba esperando el momento para sacar los escombros y pensar cómo iba a empezar de cero”, expresó.

Se registró grave incendio en una empresa de bicicletas en Itagüí, Antioquia

Las llamas sorprendieron a Itagüí en la tarde del 27 de abril, cuando un incendio de carácter estructural se desató dentro de una empresa de producción de bicicletas, muy cerca de la sede de Coltejer, en Antioquia. Según Sebastián Moreno, técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres municipal, la emergencia movilizó a numerosos equipos de socorro.

La respuesta coordinada incluyó a bomberos de Envigado, Sabaneta, Bello, Medellín, Estrella, Caldas y por supuesto, a los de la propia ciudad. “Contamos con el apoyo de bomberos Envigado, bomberos Sabaneta, bomberos Bello, Medellín, Estrella y Caldas, y el de nuestra ciudad”, puntualizó el funcionario.

Más de 40 bomberos atienden la emergencia en Itagüí - crédito @AlcaldiaItagui/X
Más de 40 bomberos atienden la emergencia en Itagüí - crédito @AlcaldiaItagui/X

El incendio se originó en una empresa que almacenaba grandes cantidades de madera, llantas, fibra de vidrio y combustibles. La magnitud del siniestro quedó reflejada en una densa columna de humo negro visible a lo largo del área metropolitana.

Así lo relató el alcalde de Itagüí, Diego Torres: “Un incendio aquí en las bodegas de Coltejer de gran magnitud. Una empresa de bicicletas que tenía una gran almacenamiento de madera, de llantas, fibra de vidrio, combustibles, que se inicia un incendio fuerte. Ustedes lo pueden observar por la gran torre de humo negra que se ventila por toda la metropolitana. Atendimos con una respuesta inmediata”.

Hasta el cierre de la jornada, las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas fatales ni personas lesionadas. Los daños se limitaron a la infraestructura y materiales almacenados dentro de la empresa afectada.

El subteniente Henry Muñoz, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí, detalló el avance de la operación: “Luego de siete horas de ardua labor, tenemos el incendio controlado en un noventa y cinco por ciento. Evitamos la propagación a varias empresas colindantes. En este momento tenemos ciento cuarenta unidades entre bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, articuladas, trabajando para la contención y el control total de este incidente. Cabe resaltar que en este incidente no hay personas lesionadas o pérdidas fatales. Posterior allá al control total del incidente, entraremos a la investigación de las causas de, del mismo”.

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