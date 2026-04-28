Colombia

Estos son los sectores de Bogotá que se quedarán sin agua por 34 horas a partir de la tarde de este martes: revise si su barrio está incluido

La instalación de una nueva tecnología requiere que residentes de las áreas involucradas tomen precauciones especiales antes y durante la suspensión, incluyendo la revisión de sistemas y la gestión doméstica eficiente, para el 29 de abril

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- crédito Alcaldía de Bogotá
La suspensión se extenderá por 34 horas y abarcará diversas localidades, como Kennedy, Engativá, sectores de Usaquén y la zona industrial de Cota, como parte de trabajos de modernización en la red hidráulica - crédito Alcaldía de Bogotá

El corte de agua programado en Bogotá y municipios cercanos iniciará a las 2:00 p.m., del miércoles 29 de abril de 2026, y tendrá una duración de 34 horas, impactando a extensas zonas de Kennedy, Engativá, sectores de Usaquén y usuarios de Cota.

La medida corresponde a la instalación de una válvula antisísmica de gran tamaño, destinada a reforzar la protección ante sismos en infraestructuras de agua. Las autoridades aconsejan a la ciudadanía almacenar agua suficiente y revisar sus sistemas antes del inicio de la suspensión.

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El suministro de agua potable será suspendido en varias localidades de Bogotá y en Cota, Cundinamarca.

Los usuarios afectados deberán prepararse siguiendo recomendaciones como almacenar el agua necesaria, cerrar grifos y verificar los tanques de reserva, dado que el restablecimiento está programado de manera gradual a partir de la madrugada del viernes 1.º de mayo.

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- crédito Alcaldía de Bogotá
La suspensión se extenderá por 34 horas y abarcará diversas localidades, como Kennedy, Engativá, sectores de Usaquén y la zona industrial de Cota, como parte de trabajos de modernización en la red hidráulica - crédito Alcaldía de Bogotá

La ejecución de estos trabajos tiene como objetivo modernizar la infraestructura hidráulica de la ciudad. Se instalará una válvula antisísmica de 1.5 metros de diámetro en el tanque Santa Ana, en Usaquén, que se activará automáticamente en caso de un movimiento telúrico y contribuirá a evitar daños graves en los túneles principales de conducción de agua hacia Bogotá.

Esta intervención técnica abarca la actualización del sistema de protección ante terremotos en la red de túneles que conectan la planta de tratamiento Francisco Wiesner con la capital. Además, incluye ajustes operativos esenciales en zonas críticas para garantizar la seguridad y continuidad del suministro para más de un millón de personas.

Zonas y barrios afectados por el corte de agua

Kennedy:

La suspensión comprenderá áreas entre la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali, desde el río Tunjuelo hasta el canal río Fucha, así como los barrios Bavaria, Casablanca, Castilla, Ciudad Kennedy, Patio Bonito y Timiza. Los barrios afectados son:

  • Bavaria
  • Calandaima
  • Campo Hermoso
  • Casablanca Sur
  • Casablanca
  • Castila
  • Catalina
  • Catalina II
  • Chucua La Vaca I
  • Chucua La Vaca II
  • Chucua La Vaca III
  • Ciudad 3 MPEC0201F04-04 de Cali
  • Ciudad Kennedy
  • Ciudad Kennedy Central
  • Ciudad Kennedy Norte
  • Ciudad Kennedy Occidental
  • Ciudad Kennedy Oriental
  • Ciudad Kennedy Sur
  • Ciudad Techo II
  • Class
  • Corabastos
  • Dindalito I
  • Dindalito II
  • Dindalito III
  • El Carmelo
  • El Jazmín
  • El Jazmín Rural
  • El Paraíso Kennedy
  • El Paraíso Bosa
  • El Rubí
  • El Tintal III
  • El Tintal IV
  • El Vergel Oriental
  • Galán
  • Galán Rural
  • Gran Britalia
  • Gran Britalia I
  • Jacqueline
  • Jorge Uribe Botero
  • La Cecilia
  • La Magdalena
  • La Magdalena I
  • La Magdalena Rural
  • La Pampa
  • La Paz Bosa
  • Las Acacías
  • Las Acacías Rural
  • Las Dos Avenidas
  • Llano Grande
  • Los Almendros
  • Mandalay
  • María Paz
  • Nuevo Techo
  • Osorio II
  • Osorio III
  • Osorio IV
  • Pastrana
  • Patio Bonito
  • Patio Bonito II
  • Pio XII
  • Provivienda Occidental
  • Provivienda Occidental II
  • Roma
  • Saucedal
  • Tairona
  • Techo
  • Timiza
  • Timiza A
  • Timiza B
  • Timiza C
  • Tintala
  • Tintalito
  • Tocarema
  • Valladolid
  • Vereda el Tintal Rural
  • Vereda El Tintal Urbano
  • Vergel Occidental
  • Villa Alsacia II
  • Villa Nelly III Sector
  • Visión de Oriente

Engativá:

El corte se aplicará entre la calle 24 y el humedal Juan Amarillo, y entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá, incluyendo barrios como Aeropuerto El Dorado, Alamos, Bolivia, Garcés Navas, Gran Granada, Normandía y parte de Cota abastecida por Aguas de la Sabana. Los barrios afectados son:

  • Aeropuerto El Dorado
  • Alamos
  • Autopista Medellín
  • Bochica
  • Bochica II
  • Bolivia
  • Bosques de Mariana
  • Bolivia Oriental
  • Boyacá
  • Centro Engativá II
  • Ciudad Bachue
  • Ciudad Bachue I Etapa
  • Ciudad Bachue II
  • Ciudadela Colsubsidio
  • El Cedro
  • El Cedro Oriental
  • El Cedro I
  • El Cortijo
  • El Dorado
  • El Dorado Industrial
  • El Dorado Rural
  • El Encanto
  • El Gaco
  • El Madrigal
  • El Minuto de Dios
  • El Muelle
  • El Pantano
  • El Real
  • Engativá El Dorado
  • Engativá Zona Urbana
  • Florencia
  • Florida Blanca
  • Garcés Navas
  • Garcés Navas Oriental
  • Garcés Navas Sur
  • Gran Granada
  • La Faena
  • La Granja
  • La Riviera
  • La Serena
  • La Soledad Norte
  • Las Navetas
  • Los Alamos
  • Alamos Norte
  • Los Angeles
  • Los Cerezos
  • Luis Carlos Galán
  • Marandú
  • Normandia Occidental
  • Paris
  • Paris Gaitán
  • Primavera
  • Pueblo Viejo
  • Puerta de Teja
  • Quirigua I
  • Quirigua II
  • Quirigua Oriental
  • Sabana del Dorado
  • San Antonio Engativá
  • San Antonio Urbano
  • San Ignacio
  • San José de Fontibón
  • Santa Cecilia
  • Santa Helenita
  • Santa María
  • Tabora
  • Villa Amalia
  • Villa del Mar
  • Villa Gladys
  • Villa Luz
  • Villa Sagrario
  • Villas de Alcalá
  • Villas de Granada
  • Villas de Granada I
  • Zona Industrial de Cota
  • Bellavista Occidental
  • Bonanza
  • Bosque Popular
  • El Laurel
  • Jardín Botánico
  • La Cabana
  • La Estrada
  • La Estradita
  • Las Ferias
  • Las Ferias Occidental
  • Normandía
  • Palo Blanco
  • San Joaquín

Usaquén:

La afectación alcanzará los cerros nororientales, entre la diagonal 108 y la calle 193, de la carrera 7 a la carrera 5 Este, cubriendo sectores como Santa Ana, Bosque de Pinos, Tibabita y Barrancas Oriental. Los barrios afectados son:

  • Barrancas Oriental
  • Barrancas Oriental Rural
  • Bosque de Pinos
  • Bosque de Pinos I
  • Bosque de Pinos III
  • Buenavista
  • Ginebra
  • Ginebra II
  • Horizontes del Norte
  • La Cita
  • La Estrellita
  • La Estrellita I
  • La Estrellita III
  • Las Delicias del Carmen II Sector
  • Mirador del Norte
  • Páramo Urbano I
  • San Gabriel Norte
  • San Gabriel Norte II
  • Santa Ana
  • Santa Cecilia Puente Norte
  • Segundo Contador
  • Tibabita I
  • Tibabita Rural I
  • Usaquén

La zona industrial de Cota y usuarios atendidos por la ESP Aguas de la Sabana también estarán incluidos en la interrupción del servicio.

Restablecimiento del servicio y cronograma previsto

El restablecimiento del servicio de agua iniciará en la madrugada del viernes 1.º de mayo. El regreso será progresivo y priorizará las zonas con mayor número de habitantes y áreas estratégicas de la ciudad.

Cortes de agua en Bogotá
La recomendación principal es almacenar el recurso necesario y mantener precauciones en viviendas y empresas durante los trabajos, que buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante movimientos telúricos - crédito Colprensa

Se espera que el servicio esté completamente restablecido en todos los sectores afectados durante el viernes. Las autoridades solicitan paciencia a los usuarios mientras se terminan las labores técnicas y se revisan las condiciones operativas tras la instalación de la nueva infraestructura.

Calidad del agua y recomendaciones durante el corte

Durante la reactivación del suministro, podrían presentarse cambios momentáneos en el color del agua. Estos cambios visuales no suponen riesgo alguno, ya que el agua potable mantendrá los estándares de potabilidad establecidos.

En caso de observar agua turbia, se recomienda dejar correr el servicio unos minutos hasta que recupere su claridad. Se confirma que el agua entregada conserva las propiedades sanitarias necesarias para el consumo cotidiano.

La Eaab anunció cortes de agua para el domingo 4 de febrero por un imprevisto presentado en la Planta El Dorado - crédito Empresa de Acueducto
Las autoridades activan un plan especial para abastecer con vehículos cisterna a centros de salud, comedores comunitarios y hogares sociales en tanto persista la interrupción del servicio aquél fin de mes - crédito Empresa de Acueducto

Recomendaciones para usuarios y apoyo a sectores prioritarios

Se aconseja a los residentes de las zonas afectadas almacenar agua suficiente antes del corte y mantener cerrados los grifos y registros. Es importante asegurarse del buen estado de los tanques de reserva y los sistemas de bombeo.

Tras la reconexión, si hay cambios de color en el agua, se sugiere dejar correr el líquido hasta que retorne a la normalidad. La Eaab pondrá en operación carrotanques, con prioridad para instituciones como centros de salud, hogares de atención social y comedores comunitarios.

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