Estos son los sectores de Bogotá que se quedarán sin agua por 34 horas a partir de la tarde de este martes: revise si su barrio está incluido

La suspensión se extenderá por 34 horas y abarcará diversas localidades, como Kennedy, Engativá, sectores de Usaquén y la zona industrial de Cota, como parte de trabajos de modernización en la red hidráulica - crédito Alcaldía de Bogotá

El corte de agua programado en Bogotá y municipios cercanos iniciará a las 2:00 p.m., del miércoles 29 de abril de 2026, y tendrá una duración de 34 horas, impactando a extensas zonas de Kennedy, Engativá, sectores de Usaquén y usuarios de Cota.

La medida corresponde a la instalación de una válvula antisísmica de gran tamaño, destinada a reforzar la protección ante sismos en infraestructuras de agua. Las autoridades aconsejan a la ciudadanía almacenar agua suficiente y revisar sus sistemas antes del inicio de la suspensión.

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El suministro de agua potable será suspendido en varias localidades de Bogotá y en Cota, Cundinamarca.

Los usuarios afectados deberán prepararse siguiendo recomendaciones como almacenar el agua necesaria, cerrar grifos y verificar los tanques de reserva, dado que el restablecimiento está programado de manera gradual a partir de la madrugada del viernes 1.º de mayo.

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La suspensión se extenderá por 34 horas y abarcará diversas localidades, como Kennedy, Engativá, sectores de Usaquén y la zona industrial de Cota, como parte de trabajos de modernización en la red hidráulica - crédito Alcaldía de Bogotá

La ejecución de estos trabajos tiene como objetivo modernizar la infraestructura hidráulica de la ciudad. Se instalará una válvula antisísmica de 1.5 metros de diámetro en el tanque Santa Ana, en Usaquén, que se activará automáticamente en caso de un movimiento telúrico y contribuirá a evitar daños graves en los túneles principales de conducción de agua hacia Bogotá.

Esta intervención técnica abarca la actualización del sistema de protección ante terremotos en la red de túneles que conectan la planta de tratamiento Francisco Wiesner con la capital. Además, incluye ajustes operativos esenciales en zonas críticas para garantizar la seguridad y continuidad del suministro para más de un millón de personas.

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Zonas y barrios afectados por el corte de agua

Kennedy:

La suspensión comprenderá áreas entre la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali, desde el río Tunjuelo hasta el canal río Fucha, así como los barrios Bavaria, Casablanca, Castilla, Ciudad Kennedy, Patio Bonito y Timiza. Los barrios afectados son:

Bavaria

Calandaima

Campo Hermoso

Casablanca Sur

Casablanca

Castila

Catalina

Catalina II

Chucua La Vaca I

Chucua La Vaca II

Chucua La Vaca III

Ciudad 3 MPEC0201F04-04 de Cali

Ciudad Kennedy

Ciudad Kennedy Central

Ciudad Kennedy Norte

Ciudad Kennedy Occidental

Ciudad Kennedy Oriental

Ciudad Kennedy Sur

Ciudad Techo II

Class

Corabastos

Dindalito I

Dindalito II

Dindalito III

El Carmelo

El Jazmín

El Jazmín Rural

El Paraíso Kennedy

El Paraíso Bosa

El Rubí

El Tintal III

El Tintal IV

El Vergel Oriental

Galán

Galán Rural

Gran Britalia

Gran Britalia I

Jacqueline

Jorge Uribe Botero

La Cecilia

La Magdalena

La Magdalena I

La Magdalena Rural

La Pampa

La Paz Bosa

Las Acacías

Las Acacías Rural

Las Dos Avenidas

Llano Grande

Los Almendros

Mandalay

María Paz

Nuevo Techo

Osorio II

Osorio III

Osorio IV

Pastrana

Patio Bonito

Patio Bonito II

Pio XII

Provivienda Occidental

Provivienda Occidental II

Roma

Saucedal

Tairona

Techo

Timiza

Timiza A

Timiza B

Timiza C

Tintala

Tintalito

Tocarema

Valladolid

Vereda el Tintal Rural

Vereda El Tintal Urbano

Vergel Occidental

Villa Alsacia II

Villa Nelly III Sector

Visión de Oriente

Engativá:

El corte se aplicará entre la calle 24 y el humedal Juan Amarillo, y entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá, incluyendo barrios como Aeropuerto El Dorado, Alamos, Bolivia, Garcés Navas, Gran Granada, Normandía y parte de Cota abastecida por Aguas de la Sabana. Los barrios afectados son:

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Aeropuerto El Dorado

Alamos

Autopista Medellín

Bochica

Bochica II

Bolivia

Bosques de Mariana

Bolivia Oriental

Boyacá

Centro Engativá II

Ciudad Bachue

Ciudad Bachue I Etapa

Ciudad Bachue II

Ciudadela Colsubsidio

El Cedro

El Cedro Oriental

El Cedro I

El Cortijo

El Dorado

El Dorado Industrial

El Dorado Rural

El Encanto

El Gaco

El Madrigal

El Minuto de Dios

El Muelle

El Pantano

El Real

Engativá El Dorado

Engativá Zona Urbana

Florencia

Florida Blanca

Garcés Navas

Garcés Navas Oriental

Garcés Navas Sur

Gran Granada

La Faena

La Granja

La Riviera

La Serena

La Soledad Norte

Las Navetas

Los Alamos

Alamos Norte

Los Angeles

Los Cerezos

Luis Carlos Galán

Marandú

Normandia Occidental

Paris

Paris Gaitán

Primavera

Pueblo Viejo

Puerta de Teja

Quirigua I

Quirigua II

Quirigua Oriental

Sabana del Dorado

San Antonio Engativá

San Antonio Urbano

San Ignacio

San José de Fontibón

Santa Cecilia

Santa Helenita

Santa María

Tabora

Villa Amalia

Villa del Mar

Villa Gladys

Villa Luz

Villa Sagrario

Villas de Alcalá

Villas de Granada

Villas de Granada I

Zona Industrial de Cota

Bellavista Occidental

Bonanza

Bosque Popular

El Laurel

Jardín Botánico

La Cabana

La Estrada

La Estradita

Las Ferias

Las Ferias Occidental

Normandía

Palo Blanco

San Joaquín

Usaquén:

La afectación alcanzará los cerros nororientales, entre la diagonal 108 y la calle 193, de la carrera 7 a la carrera 5 Este, cubriendo sectores como Santa Ana, Bosque de Pinos, Tibabita y Barrancas Oriental. Los barrios afectados son:

Barrancas Oriental

Barrancas Oriental Rural

Bosque de Pinos

Bosque de Pinos I

Bosque de Pinos III

Buenavista

Ginebra

Ginebra II

Horizontes del Norte

La Cita

La Estrellita

La Estrellita I

La Estrellita III

Las Delicias del Carmen II Sector

Mirador del Norte

Páramo Urbano I

San Gabriel Norte

San Gabriel Norte II

Santa Ana

Santa Cecilia Puente Norte

Segundo Contador

Tibabita I

Tibabita Rural I

Usaquén

La zona industrial de Cota y usuarios atendidos por la ESP Aguas de la Sabana también estarán incluidos en la interrupción del servicio.

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Restablecimiento del servicio y cronograma previsto

El restablecimiento del servicio de agua iniciará en la madrugada del viernes 1.º de mayo. El regreso será progresivo y priorizará las zonas con mayor número de habitantes y áreas estratégicas de la ciudad.

La recomendación principal es almacenar el recurso necesario y mantener precauciones en viviendas y empresas durante los trabajos, que buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante movimientos telúricos - crédito Colprensa

Se espera que el servicio esté completamente restablecido en todos los sectores afectados durante el viernes. Las autoridades solicitan paciencia a los usuarios mientras se terminan las labores técnicas y se revisan las condiciones operativas tras la instalación de la nueva infraestructura.

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Calidad del agua y recomendaciones durante el corte

Durante la reactivación del suministro, podrían presentarse cambios momentáneos en el color del agua. Estos cambios visuales no suponen riesgo alguno, ya que el agua potable mantendrá los estándares de potabilidad establecidos.

En caso de observar agua turbia, se recomienda dejar correr el servicio unos minutos hasta que recupere su claridad. Se confirma que el agua entregada conserva las propiedades sanitarias necesarias para el consumo cotidiano.

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Las autoridades activan un plan especial para abastecer con vehículos cisterna a centros de salud, comedores comunitarios y hogares sociales en tanto persista la interrupción del servicio aquél fin de mes - crédito Empresa de Acueducto

Recomendaciones para usuarios y apoyo a sectores prioritarios

Se aconseja a los residentes de las zonas afectadas almacenar agua suficiente antes del corte y mantener cerrados los grifos y registros. Es importante asegurarse del buen estado de los tanques de reserva y los sistemas de bombeo.

Tras la reconexión, si hay cambios de color en el agua, se sugiere dejar correr el líquido hasta que retorne a la normalidad. La Eaab pondrá en operación carrotanques, con prioridad para instituciones como centros de salud, hogares de atención social y comedores comunitarios.

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