Colombia

Corte Penal Internacional admitió denuncia del Gobierno nacional contra ‘Iván Mordisco’, confirmó Gustavo Petro

El jefe de Estado explicó que la petición incorpora una solicitud de extensión de la denuncia hacia alias Marlon y los líderes de los frentes activos en el Cauca

Guardar
El jefe de Estado señaló que el crimen organizado, grupos como los de alias Iván Mordisco y Clan del Golfo, y procesos de investigación que afectan la seguridad nacional y la justicia - crédito Presidencia

Durante el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que la Corte Penal Internacional (CPI) admitió la denuncia del Gobierno nacional contra Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

La comunicación, basada en el resumen ejecutivo difundido por el mandatario, reveló que la denuncia se centra en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, presuntamente ejecutados en forma continuada desde 2017 hasta 2026.

PUBLICIDAD

El video de Iván Mordisco se conoció el día anterior a la respuesta de Petro, el jueves 8 de enero de 2026, y cinco días después de la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela - créditos Lina Gasca/Colprensa | red social X
El jefe de Estado explicó que la petición incorpora una solicitud de extensión de la denuncia hacia alias Marlon y los líderes de los frentes activos en el Cauca - créditos Lina Gasca/Colprensa

“La denuncia que yo puse, este es, vamos a publicarlo mañana, porque esto también es alta definición. Aquí, está la denuncia y la aceptación por la Carta Penal Internacional de una investigación preliminar por delitos contra la humanidad de alias Iván Mordisco”, expuso Petro.

En su intervención, el jefe de Estado explicó que la petición incorpora una solicitud de extensión de la denuncia hacia alias Marlon y los líderes de los frentes activos en el Cauca. Según Petro, estos jefes no están vinculados al grupo armado ilegal, sino a la Junta del Narcotráfico.

PUBLICIDAD

Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa
Alias Marlon es considerado como el artífice de los últimos ataques en el suroccidente del país - crédito Colprensa

“He pedido que se extienda a alias Marlon y todos los jefes de esos frentes que actúan en el Cauca. Estos frentes no son Farc. Corrijan los lenguajes, porque la historia no se violenta. Tienen origen en haber dejado abandonados los territorios porque querían hacer trizas la paz”.

Según su análisis, estos esponsables: “son narcos, traquetos; el jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, son los jefes de la junta del narcotráfico, que aquí denuncio, pero la Fiscalía no investiga bien”, de acuerdo con la transmisión oficial.

Y agregó: “Tenemos unas experiencias. Y entonces, la Junta del Narcotráfico coloca al Clan del Golfo, que acaba de pasar otra propuesta de paz diferente y mejor. Los grupos de Cauca, de Iván Mordisco, que también están en Guaviare, y los grupos de lo que era la Segunda Marquetalia, todos obedecen a la Junta de Narcotráfico. Ellos son sus jefes”.

La presentación formal ante la Fiscalía General de la Nación de la CPI fue acompañada de documentos en los que el Estado colombiano solicitó la evaluación de la situación y la determinación de responsabilidad penal internacional sobre los mencionados.

El poderío que ganó alias Iván Mordisco durante la Paz Total

Gustavo Petro, presidente de Colombia; alias Iván Mordisco - crédito Joaquín Sarmiento/AFP/Presidencia
El poderío que ganó alias Iván Mordisco durante la Paz Tota - crédito Joaquín Sarmiento/AFP/Presidencia

La figura de Iván Mordisco adquirió un papel central en la reciente ola de violencia en el suroccidente de Colombia, en medio de la reconfiguración de las disidencias de las Farc impulsada bajo la política de la Paz total del Gobierno nacional.

La persecución de las autoridades sobre Néstor Gregorio Vera Fernández —por quien se ofrece una recompensa superior a $5.000.000.000— refleja la preocupación por la expansión de estos grupos armados ilegales, cuyas acciones se han intensificado con ataques coordinados, utilización de explosivos y despliegue de drones, según reportó El Tiempo.

Para 2025, bajo el mando de Mordisco y en el marco del Estado Mayor Central (EMC), estas facciones de las disidencias alcanzaron presencia en 127 municipios, conforme a información de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Esta cifra representa un crecimiento significativo respecto a los cerca de 50 municipios donde operaba el grupo liderado por alias Gentil Duarte en 2019, antes de su muerte en Venezuela en circunstancias aún sin esclarecer.

El proceso de consolidación del EMC fue propiciado por el reconocimiento público de sus estructuras, visibilizado en eventos realizados en los Llanos del Yarí. Analistas y sectores sociales atribuyen al cambio de enfoque estatal —especialmente tras la llegada a la presidencia de Gustavo Petro— la posibilidad de federar y articular facciones disidentes, lo que fortaleció su capacidad operativa nacional.

El origen de este fenómeno se remonta al hecho de que Vera Fernández nunca firmó el acuerdo del Teatro Colón y mantuvo las armas, resistiendo las iniciativas de negociación promovidas por Gentil Duarte, quien, luego de fracasar en acercar a Mordisco al proceso, terminó integrándose a la disidencia antes de su muerte.

Temas Relacionados

Corte Penal InternacionalIván MordiscoGustavo PetroDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fondos privados demandaron decreto que traslada $25 billones a Colpensiones y el ministro de Trabajo respondió: “Se quedan con su dinero”

Las administradoras privadas acudieron al Consejo de Estado para frenar la medida que ordena mover recursos a Colpensiones

Fondos privados demandaron decreto que traslada $25 billones a Colpensiones y el ministro de Trabajo respondió: “Se quedan con su dinero”

Aida Quilcué denunció una campaña de intimidación contra el proyecto político “del cambio”: “Sigue siendo sistemática”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda resaltó que la violencia busca desalentar el apoyo al “cambio” político, pero aseguró que las organizaciones sociales continuarán trabajando por la paz y el diálogo

Aida Quilcué denunció una campaña de intimidación contra el proyecto político “del cambio”: “Sigue siendo sistemática”

Quién era la novia de ‘Iván Mordisco’ y cuál fue su vínculo con la sangrienta escalada terrorista en Cauca

La oleada de violencia, que incluye detonaciones explosivas, bloqueos, hostigamientos y el uso de drones para lanzar granadas, habría sido coordinada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, jefe del bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC

Quién era la novia de ‘Iván Mordisco’ y cuál fue su vínculo con la sangrienta escalada terrorista en Cauca

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera abrirán la fase decisiva del torneo de clubes más importante del mundo en París (Francia)

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Suspenden clases en colegio de Envigado por amenazas tras denuncia de discriminación a niña con síndrome de Down

El caso de Celeste ha generado controversia en Envigado por presunta exclusión escolar, lo que provocó la suspensión de clases y situó el debate sobre educación inclusiva en el centro de la agenda colombiana

Suspenden clases en colegio de Envigado por amenazas tras denuncia de discriminación a niña con síndrome de Down
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón criticó al Jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’ por la elección de Aura Cristina Geithner: “Vejete”

Yina Calderón criticó al Jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’ por la elección de Aura Cristina Geithner: “Vejete”

Yeferson Cossio confirmó que respaldará a Paloma Valencia en su aspiración presidencial: “Está preparada para lo que se viene”

Rubén Blades expresó su solidaridad por los sangrientos atentados terroristas en Colombia: “Impide el diálogo”

Luto y polémica en la familia de Karol G: muerte de su tía Teresa y mensaje de su hermana desatan reacciones

Maluma anunció lanzamiento de su nuevo álbum ‘Loco x Volver’: “El más personal que he hecho”

Deportes

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Kevin Viveros marcó doblete en Brasil y podría ser sorpresa en la lista de delanteros de la selección Colombia para el Mundial 2026

Millonarios vs. São Paulo - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”