Migración Colombia anunció medidas en puntos fronterizos para la jornada electoral del 8 de marzo

Frontera de Colombia cerrará por elecciones del 8 de marzo - crédito Migración Colombia

Las autoridades colombianas ordenaron el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales fronterizos entre las 6:00 p. m. del 7 de marzo y las 6:00 a. m. del 9 de marzo de 2026, en el marco de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo.

Esta decisión limita el tránsito por los puntos fronterizos autorizados durante el periodo electoral, aunque contempla excepciones por fuerza mayor o caso fortuito.

Durante estas 36 horas, Migración Colombia implementará un operativo especial que incluye el refuerzo de controles migratorios en colaboración con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El objetivo es prevenir incidentes que puedan alterar el orden público o interferir en el desarrollo de la jornada electoral, según lo estipulado en el Decreto 0188 emitido el 27 de febrero de 2026.

La disposición afecta únicamente a los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados. Los demás puestos de control migratorio en el país seguirán funcionando bajo los protocolos habituales y conforme a la normativa vigente para el ingreso y salida de viajeros.

El artículo 26 del decreto indica que durante el tiempo de restricción se deberán aplicar controles migratorios estrictos en los pasos terrestres y fluviales. La única excepción prevista será para personas que necesiten cruzar la frontera en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual deberá ser debidamente justificado ante las autoridades competentes.

Cieerres fronterizos para el 8 de marzo de 2026 - crédito Migración Colombia

Para quienes se pregunten por qué se implementa esta medida, el Gobierno Nacional busca asegurar la estabilidad y el orden público durante las elecciones legislativas y las consultas internas e interpartidistas programadas para el 8 de marzo. El cierre fronterizo pretende evitar el ingreso o salida irregular de personas que pudieran incidir en el proceso democrático.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia exhorta a la población a consultar siempre los canales oficiales para informarse sobre la evolución de la disposición y planificar sus desplazamientos con antelación. Se recomienda a los viajeros evitar traslados internacionales por los pasos terrestres y fluviales durante el periodo de restricción, salvo en casos de necesidad comprobada.

“Esta es una medida soberana orientada a garantizar la seguridad nacional y el correcto desarrollo del proceso democrático. Migración Colombia mantendrá un despliegue operativo permanente en las zonas fronterizas del país”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de la entidad.

El operativo también contempla la coordinación interinstitucional para fortalecer la vigilancia en las áreas limítrofes, con el propósito de anticipar y responder a posibles incidentes que puedan surgir antes, durante o después de la jornada electoral.

Petro ordenó capturar a compradores de votos

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional capturar de forma inmediata a quienes participen en la compra de votos antes de las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026.

En una alocución pública, vinculó el éxito de estos operativos a la evaluación y ascenso de los comandantes regionales, señalando que la cantidad de capturas por este delito y la reducción de homicidios serán los principales indicadores para medir el desempeño policial. Petro informó que ya se han registrado 14 casos de compra de votos y varias detenciones en distintas regiones, como Antioquia, Sucre y La Guajira.

El presidente Gustavo Petro declara una lucha frontal contra la corrupción electoral. En este discurso, da la orden explícita a la Policía Nacional de capturar a cualquier persona implicada en la compra de votos, advirtiendo a las organizaciones criminales que enfrentarán todo el peso de la ley - crédito Gustavo Petro

El mandatario instó a la ciudadanía a rechazar la venta de votos, asociando esta práctica al fortalecimiento del crimen organizado dentro del poder político. En palabras del presidente: “Vender el voto significa elegir al verdugo, al que te va a castigar, al que te va a llevar el crimen y la masacre a tu región, el que te va a robar hasta la casa y la sala y otras cosas más”.

Petro advirtió a las organizaciones involucradas en la compra de votos que enfrentarán una persecución policial directa, presentando esta instrucción como una obligación constitucional y recordando su rol de comandante supremo de la Fuerza Pública. Además, recalcó la importancia de la inscripción previa para votar, la cual fija el lugar para futuros comicios.