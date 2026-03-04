La Bolsa de Valores de Colombia registra fuerte caída debido a la guerra entre EE. UU. e Irán: así cayeron las acciones de las empresas

El MSCI Colcap registró una disminución superior al 10% en febrero. A pesar de esta baja, mantiene un avance acumulado de 3,87% en lo que va del año - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) experimentó una fuerte caída de su principal índice, el MSCI Colcap, con un descenso del 3% el 3 de marzo de 2026 y una pérdida acumulada de 3,37 % el día anterior. El retroceso reflejó la volatilidad internacional y la tendencia bajista en los mercados emergentes, acentuada por factores internos y externos.

Entre febrero y comienzos de marzo de 2026, la bvc vivió una corrección significativa. El índice MSCI Colcap cayó más de 10% durante febrero, aunque conserva una variación positiva de 3,87% en el año. El volumen de operaciones en la jornada del 3 de marzo descendió 76,20% hasta $197.789 millones, en contraste con los $830.828 millones del día previo, lo que reflejó el bajo apetito de riesgo entre los inversionistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La bolsa local, que había liderado el crecimiento regional hasta enero, enfrentó una pérdida de atractivo al caer al cuarto puesto en América Latina ante la fuerte baja registrada en febrero. A pesar de esto, mantiene una variación positiva de 7,49% al finalizar ese mes.

Donald Trump, presidente de EE. UU., dijo que era necesario un cambio de régimen en Irán - crédito Mark Schiefelbein/AP

Durante la jornada del 3 de marzo, el MSCI Colcap se ubicó en 2.083,66 puntos a las 12:35, con una caída de 3% sobre el cierre anterior. El 2 de marzo, el índice había cerrado en 2.148,11 puntos, lo que significó un descenso de 3,37%. Según análisis técnico, el soporte se sitúa en 2.100 puntos y la resistencia en 2.300 puntos. La tendencia diaria permanece bajista.

Valores destacados y acciones líderes en el mercado colombiano

En términos de volumen negociado, Ecopetrol fue el título más relevante, con $75.761 millones y una variación positiva de 1,79%. Le siguieron Preferencial Grupo Cibest, que movilizó $37.212 millones y cayó 1,60%, y la acción ordinaria de Grupo Cibest, con $18.269 millones y un descenso de 3,49%.

Las acciones más desvalorizadas fueron Grupo Aval, que perdió 18,18% hasta $208,84, con un volumen de $675 millones. Grupo Bolívar descendió 8,46% con transacciones de $78.520 millones, y Preferencial Davivienda bajó 6,89% con $26.760 millones negociados. Ningún título presentó variaciones positivas durante buena parte de la sesión.

Las mayores pérdidas también se observaron en Grupo Sura preferencial (-8,65%), Grupo Éxito (-8,20%) e ISA (-8%). En contraste, BAC Holding International logró una ganancia de 4,48% y fue el activo con mejor desempeño al cierre del día.

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) cuenta con una canasta principal de acciones, destacando el índice COLEQTY, que agrupa las 40 acciones más líquidas y transadas del mercado - crédito Luisa González/Reuters

Dentro del balance anual hasta febrero, Mineros encabezó la rentabilidad con una subida de 32,55%, impulsada por sus resultados de 2025 y noticias de relocalización. La siguió Ecopetrol con un incremento de 19,79% y destacó también la acción ordinaria de Grupo Cibest.

Pei lideró las caídas entre las doce acciones en saldo negativo del año, seguido de Enka (-11,33%), BAC Holding International (-6,29%) y Grupo Energía Bogotá (-6,06%).

Comparativa internacional y situación regional bursátil

El descenso de la bvc coincidió con un contexto internacional adverso. En febrero, Lima encabezó la región con una ganancia de 32,36 %, seguida por Brasil (17,1%), México (11,07%) y Chile (3,78%). Colombia se posicionó en el cuarto lugar, desplazada tras varios meses liderando.

El petróleo es uno de los grandes beneficiados con la escalada entre EE. UU e Irán - crédito Eli Hartman/Reuters

La Bolsa de Buenos Aires registró una contracción acumulada de 13,42%, aunque con cierta recuperación respecto a meses anteriores. A nivel global, los índices estadounidenses también retrocedieron:

Dow Jones: cayó 1,42% hasta 48.218,82 puntos

S&P 500: perdió 1,32% cerrando en 6.790,98 puntos.

Nasdaq Composite: bajó 1,47% hasta 22.415,25 puntos.

En el acumulado de 2026, el S&P 500 creció solo 0,49% y el Nasdaq perdió 1,15%, lo que situó a la bolsa colombiana en una posición relativamente sólida dentro del entorno internacional.

Factores internacionales y contexto de volatilidad

La volatilidad actual se atribuye a factores externos, como la escalada bélica en Medio Oriente ante los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, lo que generó una reacción de este país y aumentó la aversión al riesgo. El contexto motivó movimientos defensivos entre los inversionistas, que buscaron refugio en activos considerados más seguros.

Los sectores tecnológicos resultaron afectados por la volatilidad, con caídas posteriores a jornadas de movimientos mixtos. El debate sobre el avance de la inteligencia artificial también influyó en la valoración de empresas líderes y en el sentimiento de mercado.

El comportamiento de materias primas como el petróleo estuvo condicionado por las tensiones en la región, relevante para el suministro energético global, lo que incrementó las oscilaciones de precios y la volatilidad en mercados emergentes como el colombiano.