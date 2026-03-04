Colombia

Indumil actualizó los precios de las armas de defensa personal en Colombia: estos son los nuevos criterios

La Industria Militar de Colombia informó que la actualización de precios responde a un proceso de modernización y optimización de costos

Guardar
Nuevos valores en el portafolio
Nuevos valores en el portafolio estatal marcan una etapa de modernización interna - crédito Ministerio de Defensa

El 4 de marzo, la Industria Militar de Colombia (Indumil) implementó una actualización en los precios de su portafolio de armas de defensa personal. La medida responde a un proceso de optimización de su estructura de costos y al fortalecimiento de la eficiencia operativa.

De acuerdo con lo expuesto mediante un comunicado de prensa, esta decisión es parte de una estrategia institucional de modernización y busca fortalecer la atención y el servicio a los usuarios, en un contexto de indicadores financieros estables y operación sostenible.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Indumil mantiene más de 1.400 empleos directos y opera tres plantas industriales con alta capacidad. La empresa tiene presencia en sectores como minería, energía e infraestructura, considerados estratégicos para el desarrollo económico, la seguridad y la defensa en Colombia. Estas actividades contribuyen al desarrollo de la competitividad tanto en el mercado nacional como internacional.

El ajuste en el portafolio
El ajuste en el portafolio de productos forma parte de una estrategia de modernización institucional y responde a estudios de costos, con el fin de optimizar operaciones y fortalecer la atención a los usuarios en el país - crédito Ministerio de Defensa

La actualización de precios se fundamentó en un análisis integral de la estructura de costos, junto con las economías de escala alcanzadas y la madurez productiva consolidada tras más de siete décadas de operación. El ajuste se adoptó tras un proceso de articulación institucional con el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, las diferentes fuerzas armadas y la Policía Nacional.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que la medida no modifica los requisitos legales ni los procedimientos de verificación establecidos por la normativa vigente en Colombia.

El acceso a las armas de defensa personal sigue regulado por los procesos de autorización, verificación y control definidos por la ley. Estas funciones corresponden al Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae), adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares. La actualización de precios tampoco altera las disposiciones relacionadas con la suspensión o restricción del porte de armas, ni afecta las decisiones de orden público que adopte el Gobierno Nacional.

La coordinación entre Indumil y el Dccae continuará fortaleciéndose. Actualmente, está en trámite una directiva para estandarizar la interacción entre los procesos de producción y comercialización de Indumil y los procesos de control que ejerce el Dccae, conforme a la normatividad vigente y a lo dispuesto en el artículo 223 de la Constitución Política de Colombia.

El organismo regulador enfatiza su
El organismo regulador enfatiza su papel como garante en temas de seguridad nacional - crédito Ministerio de Defensa

La implementación de la actualización de precios se realiza a través de la red nacional de 10 almacenes comerciales de Indumil. El modelo adoptado prioriza criterios de transparencia, trazabilidad y gestión institucional, y establece que la comercialización únicamente se lleva a cabo mediante canales oficiales verificables, sin intermediarios. Este esquema refuerza la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad.

Como empresa industrial y comercial del Estado, Indumil opera bajo las disposiciones constitucionales que facultan al Estado para la producción y comercialización de medios legales destinados a la seguridad y defensa nacional, así como para la defensa personal en el marco de la ley. Las actividades de la entidad se desarrollan bajo criterios de sostenibilidad empresarial, responsabilidad pública y estricto cumplimiento de la normativa aplicable.

Según la empresa, la actualización de precios fortalece los procesos de disciplina financiera, eficiencia operativa y transparencia en la gestión, consolidando una industria sólida y moderna comprometida con el desarrollo y la seguridad nacional. Los estados financieros de Indumil reflejan indicadores sólidos y sostenibles, márgenes operativos estables y flujos de caja positivos. La entidad mantiene estabilidad institucional, garantiza la continuidad de la operación y sostiene una articulación permanente con el sector defensa.

La transformación adoptada tras articulación
La transformación adoptada tras articulación con el Ministerio de Defensa busca fortalecer operaciones sin alterar las restricciones normativas - crédito Ministerio de Defensa

De la misma forma, se menciona que esto se implementará en las políticas sectoriales impulsadas por el Ministerio de Defensa y busca fortalecer de forma permanente las capacidades industriales estratégicas del país.

La empresa recordó que toda la información sobre sus productos y servicios está disponible a través de los canales oficiales. Indumil invitó a los ciudadanos a consultar estos medios para acceder a datos actualizados y recibir orientación institucional fiable.

Temas Relacionados

Armas de DefensaMinisterio de DefensaIndumilPreciosArmasAjustesColombia-Noticias

Más Noticias

Por esta razón podría subir el precio de la gasolina en Colombia tras escalada militar en Oriente Medio, según Anif

El Centro de Estudios Económicos de Colombia estimó las repercusiones inmediatas que está generando el conflicto internacional, tras la caída del líder supremo iraní, Alí Jamenei

Por esta razón podría subir

Carlos Fernando Galán respondió a críticas de Petro y lo invitó a conocer el metro de Bogotá: “Vamos a Bosa y se monta”

Mientras el presidente cuestionó la decisión de ejecutar un trazado elevado, el alcalde aseguró que la obra supera el 73% de avance y propuso una visita al patio taller

Carlos Fernando Galán respondió a

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Los capturados también tenían en su poder uniformes de la estructura armada, fúsiles y chalecos tipo arnés

Los Shotas estarían recibiendo armas

Uspec descartó fallas estructurales en el sistema de brazaletes electrónicos y atribuyó el problema a “daños intencionales”

La entidad del gobierno reiteró que la asignación del beneficio corresponde a jueces de ejecución de penas, en medio de indagaciones abiertas por la Procuraduría

Uspec descartó fallas estructurales en

Ecopetrol reportó caída en las utilidades, informó de cuánto fue la producción de petróleo en 2025 y hasta cuándo habrá gas

La empresa estatal propuso un dividendo de $110 por acción para 2026, a pesar de un entorno desafiante y de una baja en los ingresos por ventas

Ecopetrol reportó caída en las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los Shotas estarían recibiendo armas

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

ENTRETENIMIENTO

Actor Lucho Velasco reveló por

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios; tendrá un último concierto: esta es la fecha y el valor de la entrada

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Deportes

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Atlético Juventud vs. Medellín: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

La selección Colombia femenina revivió en la She Believes Cup: venció a Argentina con gol de Linda Caicedo

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina en la She Believes Cup: un rival de cuidado