Indumil actualizó los precios de las armas de defensa personal en Colombia: estos son los nuevos criterios

El 4 de marzo, la Industria Militar de Colombia (Indumil) implementó una actualización en los precios de su portafolio de armas de defensa personal. La medida responde a un proceso de optimización de su estructura de costos y al fortalecimiento de la eficiencia operativa.

De acuerdo con lo expuesto mediante un comunicado de prensa, esta decisión es parte de una estrategia institucional de modernización y busca fortalecer la atención y el servicio a los usuarios, en un contexto de indicadores financieros estables y operación sostenible.

Indumil mantiene más de 1.400 empleos directos y opera tres plantas industriales con alta capacidad. La empresa tiene presencia en sectores como minería, energía e infraestructura, considerados estratégicos para el desarrollo económico, la seguridad y la defensa en Colombia. Estas actividades contribuyen al desarrollo de la competitividad tanto en el mercado nacional como internacional.

La actualización de precios se fundamentó en un análisis integral de la estructura de costos, junto con las economías de escala alcanzadas y la madurez productiva consolidada tras más de siete décadas de operación. El ajuste se adoptó tras un proceso de articulación institucional con el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, las diferentes fuerzas armadas y la Policía Nacional.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que la medida no modifica los requisitos legales ni los procedimientos de verificación establecidos por la normativa vigente en Colombia.

El acceso a las armas de defensa personal sigue regulado por los procesos de autorización, verificación y control definidos por la ley. Estas funciones corresponden al Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae), adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares. La actualización de precios tampoco altera las disposiciones relacionadas con la suspensión o restricción del porte de armas, ni afecta las decisiones de orden público que adopte el Gobierno Nacional.

La coordinación entre Indumil y el Dccae continuará fortaleciéndose. Actualmente, está en trámite una directiva para estandarizar la interacción entre los procesos de producción y comercialización de Indumil y los procesos de control que ejerce el Dccae, conforme a la normatividad vigente y a lo dispuesto en el artículo 223 de la Constitución Política de Colombia.

La implementación de la actualización de precios se realiza a través de la red nacional de 10 almacenes comerciales de Indumil. El modelo adoptado prioriza criterios de transparencia, trazabilidad y gestión institucional, y establece que la comercialización únicamente se lleva a cabo mediante canales oficiales verificables, sin intermediarios. Este esquema refuerza la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad.

Como empresa industrial y comercial del Estado, Indumil opera bajo las disposiciones constitucionales que facultan al Estado para la producción y comercialización de medios legales destinados a la seguridad y defensa nacional, así como para la defensa personal en el marco de la ley. Las actividades de la entidad se desarrollan bajo criterios de sostenibilidad empresarial, responsabilidad pública y estricto cumplimiento de la normativa aplicable.

Según la empresa, la actualización de precios fortalece los procesos de disciplina financiera, eficiencia operativa y transparencia en la gestión, consolidando una industria sólida y moderna comprometida con el desarrollo y la seguridad nacional. Los estados financieros de Indumil reflejan indicadores sólidos y sostenibles, márgenes operativos estables y flujos de caja positivos. La entidad mantiene estabilidad institucional, garantiza la continuidad de la operación y sostiene una articulación permanente con el sector defensa.

De la misma forma, se menciona que esto se implementará en las políticas sectoriales impulsadas por el Ministerio de Defensa y busca fortalecer de forma permanente las capacidades industriales estratégicas del país.

La empresa recordó que toda la información sobre sus productos y servicios está disponible a través de los canales oficiales. Indumil invitó a los ciudadanos a consultar estos medios para acceder a datos actualizados y recibir orientación institucional fiable.