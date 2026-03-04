Colombia

¿Habrá o no ciclovía en Bogotá el domingo 8 de marzo durante la jornada electoral?: autoridades respondieron

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció que la gestión del distrito capitalino se enfocará en el desarrollo de la jornada electoral

El Idrd confirmó que la
El Idrd confirmó que la jornada de ciclovía estará suspendida para el domingo 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) emitió un comunicado para la ciudadanía capitalina, con respecto a la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, fecha de los comicios legislativos para el periodo 2026-2030.

Voceros de la entidad, a través de los canales oficiales, anunciaron que la tradicional ciclovía estará suspendida a raíz de las votaciones. La medida también incluye los puntos de actividad física como Recreovías, boxes de crossfit y los puntos itinerantes de la Escuela de la Bici en toda la ciudad.

La decisión tomada por el distrito corresponde a una práctica habitual en capitales del país durante eventos electorales de alcance nacional. Aunque en distintas oportunidades la determinación ha significado la tramitación de un decreto, esta medida no requiere la firma de una ley, sino que hace parte de una coordinación entre entidades distritales y nacionales, a fin de que toda la capacidad operativa del distrito esté orientada a garantizar el normal desarrollo de los comicios de Cámara, Senado y consultas interpartidistas.

El Idrd afirmó que no
El Idrd afirmó que no habrá ciclovía el domingo 8 de marzo de 2026 - crédito Idrd/Facebook

Solo en Bogotá están habilitadas para votar 6.101.479 personas, de acuerdo con el último censo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Idrd agradeció la comprensión de la ciudadanía y aseguró que la suspensión será temporal. “Nos reencontramos muy pronto en nuestros horarios habituales para seguir moviendo a la ciudad”, indicaron voceros de la entidad en la notificación oficial. Tanto en las redes oficiales del instituto como en los canales de información de la Alcaldía de Bogotá se actualizarán las novedades sobre el retorno de los servicios.

La ciclovía de Bogotá suele habilitar cerca de 127 kilómetros de vías en diferentes corredores estratégicos de la ciudad cada domingo. En el norte, destacan rutas como la Avenida Boyacá, la Avenida Pepe Sierra, la Avenida Córdoba y la Carrera Novena. En el centro, los tramos de la Carrera 50, la Séptima Sur y la Calle 26 (oriental y occidental), mientras que al sur se incluyen los recorridos hacia Bosa, Soacha y Yomasa, así como la ciclorruta Porvenir–Avenida Guayacanes.

Este es el método para consultar su puesto de votación

La jornada electoral del 8 de marzo se extenderá desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en todo el país.

Para que los ciudadanos no se queden sin ejercer su derecho al voto, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil recordaron que consultar el puesto y la mesa de votación con anticipación facilita la participación y evita contratiempos el día de la elección.

En el organismo indicaron que la información está disponible en su página oficial. De hecho, si se escribe en el buscador “Registraduría puesto de votación”, aparecerá en la primera opción la página direccionada a la identificación del lugar de votación.

Así aparece en la página
Así aparece en la página de la Registraduría la identificación del puesto de votación - crédito Registraduría

Ya en la plataforma, aparecerá un espacio en blanco en el que los usuarios deberán escribir su número de documento. Deberán dar clic en el botón de “consultar”. Allí aparecerán las especificaciones del puesto de votación.

El proceso electoral incluye estos pasos principales, según la entidad: ubicar el puesto de votación, llevar la cédula, ubicar la mesa asignada, marcar el tarjetón con una “X” clara dentro del recuadro correspondiente y depositar el tarjetón en la urna para recibir el certificado electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil enfatizó que una marca incorrecta podría causar la anulación del voto.

Lo que se elige en la jornada electoral legislativa

De acuerdo con la información oficial del Senado de la República de Colombia, votar en estas elecciones implica decidir sobre las personas que, durante el periodo 2026-2030, definirán leyes, ejercerán control político y abordarán temas como salud, empleo, seguridad, impuestos y educación.

Las elecciones legislativas elegirán a
Las elecciones legislativas elegirán a los funcionarios que se encargarán de la creación de leyes en el país - crédito Sergio Acero/Colprensa

La entidad detalló que “la principal función de un senador es hacer y modificar las leyes del país y ejercer control político sobre el Gobierno”. Además, estos servidores pueden presentar, debatir y aprobar proyectos, citar ministros y altos funcionarios, tramitar reformas constitucionales y elegir autoridades como el Procurador General de la Nación y magistrados de la Corte Constitucional.

El Congreso cuenta con curules especiales para comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, una medida que garantiza la representación de diversas culturas en la creación de las leyes nacionales. Estas circunscripciones permiten que la diversidad colombiana tenga voz propia en el desarrollo institucional del país.

Mientras tanto, los representantes a la Cámara no solo elaboran leyes y ejercen control político sobre el Gobierno, sino que “representan los intereses de los ciudadanos de su circunscripción territorial“.

