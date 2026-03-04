Habrá lluvias hasta mayo y luego calor hasta fin de año en Colombia, según informe de la Universidad de Columbia

Las proyecciones climáticas para 2026 en Colombia anticipan una intensa temporada de calor desde mayo, influida por el fenómeno de El Niño - crédito Camila Díaz/Colprensa

Colombia experimentará un ciclo climático marcado en 2026: tras una temporada de lluvias moderadas hasta mayo, el país afrontará un periodo de calor intenso que, según las proyecciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, podría extenderse hasta finales de año.

Esta transición prevista entre ambos fenómenos tendrá impacto directo sobre el sistema energético nacional, particularmente en el precio de la energía y la generación hidroeléctrica, un aspecto central para la economía y los hogares colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad señala que la probabilidad de La Niña para el trimestre entre febrero y abril es del 4 %, frente a un escenario neutral del 96 % en ese mismo periodo. Aunque esta probabilidad es baja, las lluvias continuarán dispersamente hasta finales de mayo.

Durante los primeros meses del año, la presencia de lluvias disminuirá de forma paulatina. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) también indicó que, aunque seguirán ocurriendo precipitaciones intermitentes, la tendencia señala un clima más seco a partir de abril.

Lluvias intensas y cielos nublados han afectado en 2026 las regiones Caribe, Pacífica, Andina e Insular, con un frente frío que incrementó las precipitaciones en varios departamentos - crédito Idiger

A partir del trimestre de mayo a julio, las probabilidades de un fenómeno de El Niño superan a las condiciones neutrales, situándose entre el 58% y el 61%. Estos eventos, según el Instituto, suelen desarrollarse entre abril y junio, alcanzan su máxima intensidad entre octubre y febrero y pueden extenderse entre nueve y doce meses, prolongándose hasta dos años en ocasiones.

El impacto de El Niño llevará a un aumento gradual de las temperaturas a partir de abril o mayo, con un punto máximo previsto hacia el final de 2026.

La alteración del clima cada año en Colombia afecta de manera directa el sistema de energía. Cuando las lluvias elevan los niveles de los embalses, la generación hidroeléctrica aumenta y el precio en bolsa de la energía disminuye, con lo cual se estabilizan las tarifas para los usuarios. Este efecto ha beneficiado tanto a la economía nacional como a los consumidores en temporadas húmedas.

En contraparte, los periodos secos disminuyen el nivel de los embalses y ejercen presión sobre los precios energéticos. Frente a este escenario, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) dispuso un mecanismo para atenuar la volatilidad de los precios en bolsa.

El sistema energético colombiano sufrirá alzas en los precios de la energía y menor generación hidroeléctrica por los efectos del calor intenso y la sequía - crédito Contraloría General de la República

El sistema permitirá que la compra y venta de energía en el mercado mayorista ocurra de forma anónima. La medida entrará en vigor en el primer trimestre de 2026, aunque hasta ese momento las variables climáticas seguirán influyendo en el comportamiento del sector energético.

La temporada de lluvias con cielos densamente nublados y bajas temperaturas ha sido notoria durante los primeros meses del año, sobre todo en las regiones Caribe, Pacífica, Andina e Insular, según informó el Ideam.

Hacia finales de febrero, el Instituto registró un descenso de la nubosidad en Orinoquía y Amazonía, así como en sectores del Caribe central y oriental y el bajo Magdalena. En la Amazonía y en el oriente y sur de la Orinoquía, los altos niveles de humedad han incrementado la sensación térmica, lo que eleva la percepción local de calor.

La probabilidad del fenómeno de El Niño supera el 58 % desde mayo, con potencial de prolongar el calor y las altas temperaturas durante 9 a 12 meses o más - crédito Colprensa

Estos cambios de nubosidad y temperatura podrían extenderse al centro y norte de la región Andina. Los modelos del Ideam consideran variables como humedad, nubosidad y temperatura para esta previsión.

El Ideam también advirtió sobre el paso de un frente frío que produce incrementos de precipitaciones en varios departamentos: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

En particular, el Ideam señaló que este fenómeno impactó especialmente el Golfo de Urabá. Aunque habrá más lluvias, la entidad estimó que la intensidad será menor que la registrada a comienzos de febrero.

La reducción de la nubosidad y el aumento de la humedad en ciertas áreas anticipan una transición acelerada hacia periodos de calor, en línea con los pronósticos que prevén el aumento de las temperaturas hasta finales de 2026.