Colombia

Carlos Fernando Galán convocó reunión extraordinaria de seguridad tras hechos violentos en Santa Fe y otras zonas de Bogotá

La capital colombiana ha sido escenario de recientes ataques con arma blanca, hechos que causaron la muerte de varias personas, entre ellas el estudiante Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años

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Los recientes ataques con arma blanca en Bogotá han generado conmoción y rechazo en la capital colombiana - crédito @CarlosFGalan/X

Bogotá ha registrado recientemente ataques con arma blanca, hechos que han provocado varias muertes, entre las víctimas se encuentra el joven estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Minuto de Dios, Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, así como tres personas fallecidas en el caso relacionado con la producción de Sin senos sí hay paraíso 4.

Por estos hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocó una reunión extraordinaria de seguridad para este lunes 20 de abril de 2026. El mandatario de la capital colombiana aseguró que la reunión se realizará a primera hora.

“He citado una reunión extraordinaria de seguridad para evaluar el terrible caso de ayer en Santa Fe y otros hechos de violencia en Bogotá”, expresó Galán.

Carlos Fernanda Galán - crédito @CarlosFGalan/X
Carlos Fernanda Galán convocó un consejo de seguridad extraordinario para este lunes 20 de abril de 2026 - crédito @CarlosFGalan/X

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