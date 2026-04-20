Nuevos detalles del agresor que mató a dos miembros de la producción de ‘Sin senos si hay paraíso’: comandante de Policía dijo que tenía problemas mentales

Tres personas murieron y una resultó gravemente herida en el barrio Los Laches, según informes de la Policía de Bogotá - crédito Policía/Redes sociales

Dos integrantes del equipo de la serie 'Sin senos sí hay paraíso 4′ murieron y una persona permanece hospitalizada después de un violento ataque con arma blanca ocurrido durante la grabación en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

El incidente se produjo la tarde del 18 de abril de 2026, a escasos metros de la avenida Circunvalar, donde la producción había instalado un set especial para la filmación.

Las versiones por parte de las autoridades apuntan a que Josué Cubillos García, de 24 años, se aproximó al equipo y atacó de manera directa a una persona que descansaba junto a una reja, propinándole una herida en el cuello.

Durante el altercado, la intervención de otros miembros de la producción derivó en una pelea en la que Cubillos García hirió mortalmente a otra persona y lesionó gravemente a una más. El propio agresor perdió la vida en medio de la disputa.

Las víctimas fatales del equipo fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de camión de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción de 18 años. La persona herida permanece en estado delicado en el Hospital San Ignacio.

Entre las víctimas del ataque se encuentran Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción de 18 años- crédito Freepik

Agresor tenía problemas mentales

La Secretaría de Integración Social de Bogotá revisó sus registros y confirmó que el agresor no figuraba como beneficiario de servicios sociales para población vulnerable, ni estaba inscrito en bases de datos de habitantes de calle o residentes en inquilinatos.

Además, las autoridades informaron que el joven estaba afiliado al régimen contributivo de salud y había cursado estudios superiores como tecnólogo.

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá descartaron que el incidente fuera un robo fallido. Tras analizar más de 35 horas de grabaciones y declaraciones, concluyeron que el ataque estuvo vinculado al estado mental del agresor, identificado como José Cubillos.

El joven, según la reconstrucción oficial, no buscó ingresar al set ni tenía como objetivo a la producción televisiva. “No trató ni de entrar al set”, señaló en la mañana del lunes 20 de abril el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, en entrevista a Blu Radio, desmintiendo versiones iniciales sobre un posible intento de asalto.

Josué Cubillos García, de 24 años, es el presunto atacante que falleció en la escena tras la confrontación - crédito Captura video Noticias RCN

Según el oficial, la primera víctima se encontraba en la vía pública, recostada a una reja, cuando el agresor pasó a su lado, se devolvió y lo atacó por la espalda con un arma cortopunzante. El hecho fue sorpresivo y sin intercambio previo de palabras.

Líneas de investigación

La línea de investigación principal apunta a una confusión: las autoridades creen que Cubillos confundió a la víctima con personal de seguridad de un instituto cercano, donde el día anterior había protagonizado un altercado.

“Creemos que como vio en la puerta a su primera víctima, pensó que hacían parte de la seguridad”, explicó Cristancho al medio radial, para quien ese antecedente es, hasta ahora, la única hipótesis lógica del ataque.

La policía confirmó que el agresor tenía un diagnóstico de trastorno psicótico, asociado al consumo de sustancias y episodios de desorganización del pensamiento. “Era un tipo violento”, puntualizó el oficial, confrimando que el joven ya había sido hospitalizado anteriormente y tenía antecedentes por amenazas.

La Secretaría de Integración Social confirmó que Cubillos García no recibió atención social ni figura como habitante de calle en Bogotá- crédito @beautiful.majii/Instagram

Después del primer ataque, integrantes del equipo de producción trataron de reducirlo. Durante el forcejeo, Cubillos causó la muerte de una segunda persona y dejó a otra gravemente herida, antes de ser finalmente neutralizado por quienes intentaban detenerlo.

El agresor falleció poco después, producto de las heridas recibidas en ese intento de contención.

El violento episodio provocó la detención de cuatro personas, presentadas ante la Fiscalía, aunque recuperaron su libertad mientras se adelanta el proceso judicial. “Los defensores han alegado la legítima defensa y será el proceso el que determine el alcance de esta actuación”, aclaró el comandante Cristancho.

¿Qué dijo la productora?

La productora audiovisual TIS Studios confirmó que dos miembros de su equipo murieron en un hecho violento ajeno al set de grabación, mientras que un tercer integrante resultó herido y está recibiendo apoyo. La empresa manifestó su solidaridad con las familias afectadas y condenó el ataque que terminó con la vida de sus colaboradores.

Según el comunicado oficial, el incidente ocurrió fuera del espacio de rodaje y fue producido por una persona ajena a la producción. Desde el primer momento, la compañía puso en marcha los protocolos de atención y acompañamiento, manteniendo contacto permanente con las autoridades encargadas de la investigación.

Ante la tragedia, TIS Studios destacó que se ha mantenido en contacto constante con las familias de los fallecidos y con el colaborador lesionado. La productora insistió en que el acompañamiento ha sido integral, tanto en el proceso de recuperación física como en el sostenimiento emocional.

En su pronunciamiento, la productora reiteró su rechazo categórico al acto violento que truncó la vida de sus empleados. “TIS Studios ha permanecido en contacto constante con las familias de los dos miembros del equipo fallecidos, así como con un miembro adicional del equipo que resultó herido, a quienes se les ha brindado acompañamiento durante este difícil momento”, subrayó la compañía.