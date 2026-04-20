Colombia

Nuevos detalles del agresor que mató a dos miembros de la producción de ‘Sin senos si hay paraíso’: comandante de Policía dijo que tenía problemas mentales

Las autoridades informaron sobre un incidente violento ocurrido durante la filmación de la serie televisiva, donde un hombre atacó a varias personas con arma blanca, resultando en varias víctimas fatales y una hospitalización

Guardar
Tres personas murieron y una resultó gravemente herida en el barrio Los Laches, según informes de la Policía de Bogotá - crédito Policía/Redes sociales
Tres personas murieron y una resultó gravemente herida en el barrio Los Laches, según informes de la Policía de Bogotá - crédito Policía/Redes sociales

Dos integrantes del equipo de la serie 'Sin senos sí hay paraíso 4′ murieron y una persona permanece hospitalizada después de un violento ataque con arma blanca ocurrido durante la grabación en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

El incidente se produjo la tarde del 18 de abril de 2026, a escasos metros de la avenida Circunvalar, donde la producción había instalado un set especial para la filmación.

Las versiones por parte de las autoridades apuntan a que Josué Cubillos García, de 24 años, se aproximó al equipo y atacó de manera directa a una persona que descansaba junto a una reja, propinándole una herida en el cuello.

Durante el altercado, la intervención de otros miembros de la producción derivó en una pelea en la que Cubillos García hirió mortalmente a otra persona y lesionó gravemente a una más. El propio agresor perdió la vida en medio de la disputa.

Las víctimas fatales del equipo fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de camión de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción de 18 años. La persona herida permanece en estado delicado en el Hospital San Ignacio.

Según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el incidente se originó por una disputa relacionada con el estacionamiento de una motocicleta - crédito Freepik
Entre las víctimas del ataque se encuentran Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción de 18 años- crédito Freepik

Agresor tenía problemas mentales

La Secretaría de Integración Social de Bogotá revisó sus registros y confirmó que el agresor no figuraba como beneficiario de servicios sociales para población vulnerable, ni estaba inscrito en bases de datos de habitantes de calle o residentes en inquilinatos.

Además, las autoridades informaron que el joven estaba afiliado al régimen contributivo de salud y había cursado estudios superiores como tecnólogo.

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá descartaron que el incidente fuera un robo fallido. Tras analizar más de 35 horas de grabaciones y declaraciones, concluyeron que el ataque estuvo vinculado al estado mental del agresor, identificado como José Cubillos.

El joven, según la reconstrucción oficial, no buscó ingresar al set ni tenía como objetivo a la producción televisiva. “No trató ni de entrar al set”, señaló en la mañana del lunes 20 de abril el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, en entrevista a Blu Radio, desmintiendo versiones iniciales sobre un posible intento de asalto.

Josué Cubillos García, de 24 años, es el presunto atacante que falleció en la escena tras la confrontación - crédito Captura video Noticias RCN
Josué Cubillos García, de 24 años, es el presunto atacante que falleció en la escena tras la confrontación - crédito Captura video Noticias RCN

Según el oficial, la primera víctima se encontraba en la vía pública, recostada a una reja, cuando el agresor pasó a su lado, se devolvió y lo atacó por la espalda con un arma cortopunzante. El hecho fue sorpresivo y sin intercambio previo de palabras.

Líneas de investigación

La línea de investigación principal apunta a una confusión: las autoridades creen que Cubillos confundió a la víctima con personal de seguridad de un instituto cercano, donde el día anterior había protagonizado un altercado.

“Creemos que como vio en la puerta a su primera víctima, pensó que hacían parte de la seguridad”, explicó Cristancho al medio radial, para quien ese antecedente es, hasta ahora, la única hipótesis lógica del ataque.

La policía confirmó que el agresor tenía un diagnóstico de trastorno psicótico, asociado al consumo de sustancias y episodios de desorganización del pensamiento. “Era un tipo violento”, puntualizó el oficial, confrimando que el joven ya había sido hospitalizado anteriormente y tenía antecedentes por amenazas.

Un ataque ocurrido durante una jornada de grabación en Bogotá dejó tres personas muertas y una más herida, lo que alteró por completo el desarrollo de la producción “Sin senos sí hay paraíso 4” - crédito @beautiful.majii/Instagram
La Secretaría de Integración Social confirmó que Cubillos García no recibió atención social ni figura como habitante de calle en Bogotá- crédito @beautiful.majii/Instagram

Después del primer ataque, integrantes del equipo de producción trataron de reducirlo. Durante el forcejeo, Cubillos causó la muerte de una segunda persona y dejó a otra gravemente herida, antes de ser finalmente neutralizado por quienes intentaban detenerlo.

El agresor falleció poco después, producto de las heridas recibidas en ese intento de contención.

El violento episodio provocó la detención de cuatro personas, presentadas ante la Fiscalía, aunque recuperaron su libertad mientras se adelanta el proceso judicial. “Los defensores han alegado la legítima defensa y será el proceso el que determine el alcance de esta actuación”, aclaró el comandante Cristancho.

¿Qué dijo la productora?

La productora audiovisual TIS Studios confirmó que dos miembros de su equipo murieron en un hecho violento ajeno al set de grabación, mientras que un tercer integrante resultó herido y está recibiendo apoyo. La empresa manifestó su solidaridad con las familias afectadas y condenó el ataque que terminó con la vida de sus colaboradores.

Según el comunicado oficial, el incidente ocurrió fuera del espacio de rodaje y fue producido por una persona ajena a la producción. Desde el primer momento, la compañía puso en marcha los protocolos de atención y acompañamiento, manteniendo contacto permanente con las autoridades encargadas de la investigación.

Ante la tragedia, TIS Studios destacó que se ha mantenido en contacto constante con las familias de los fallecidos y con el colaborador lesionado. La productora insistió en que el acompañamiento ha sido integral, tanto en el proceso de recuperación física como en el sostenimiento emocional.

En su pronunciamiento, la productora reiteró su rechazo categórico al acto violento que truncó la vida de sus empleados. “TIS Studios ha permanecido en contacto constante con las familias de los dos miembros del equipo fallecidos, así como con un miembro adicional del equipo que resultó herido, a quienes se les ha brindado acompañamiento durante este difícil momento”, subrayó la compañía.

Temas Relacionados

Rodaje Sin senos si hay paraíso 4Josué Cubillos GarcíaAgresor con problemas mentalesGrabación BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Los colombianos sorprendieron con una compilación de sus mejores éxitos musicales, haciendo que el público estallara en ovaciones cuando los dos subieron al escenario principal con la Bichota

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

El candidato presidencial instó a los medios de comunicación a crear un espacio donde los principales referentes del centro expongan sus proyectos, en un momento de alta polarización electoral

Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

En el material fílmico se observa cuando el joven de 24 años diagnosticado con enfermedad mental se acercó al conductor de 45 años y, sin mediar palabra, lo tomó por el cuello y lo hirió mortalmente con arma blanca

Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

La creadora de contenido desglosó cada gasto de su viaje al famoso festival en Estados Unidos, dejando a muchos boquiabiertos con los precios y compartiendo tips esenciales para disfrutar al máximo

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Jhorman Toloza confirmó el final de su historia con Alexa Torrex y se refirió a lo ocurrido en ‘La casa de los famosos’: “Nadie te va a obligar”

Karol G sacude Coachella 2026: anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’ en pleno show y grita “Nos vamos de tour”

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Deportes

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América venció 3-1 a Millonarios y dio un paso clave hacia las finales de la Liga BetPlay