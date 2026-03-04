Fuerte respuesta de Juan Daniel Oviedo a Abelardo de la Espriella por comentario calificado como homofóbico

El mensaje considerado ofensivo desató la controversia sobre los discursos y las actitudes en campaña - crédito @MauricioCard / X

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Juan Daniel Oviedo provocaron una fuerte controversia a través de las redes sociales tras un comentario realizado por el abogado que muchos de los internautas tildaron de homofóbico.

La controversia se originó durante una entrevista de De la Espriella con el canal de YouTube RichyTv. Allí, el entrevistador mencionó que se había encontrado con Oviedo y aseguró que le comentó que le parecía llamativo que el candidato de derecha nunca usara medias.

Ante esa referencia, De la Espriella imitó brevemente el acento de Oviedo, denominado “gomelo”, y respondió: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.

Las palabras, difundidas rápidamente en redes sociales, detonaron una ola de críticas y reacciones tanto de figuras políticas como de usuarios, que consideraron que la frase contenía un trasfondo discriminatorio dado que Oviedo ha manifestado públicamente su orientación sexual.

Ante la viralización del contenido, el propio Juan Daniel Oviedo respondió desde su cuenta oficial en la red social X: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”.

Por su parte, el exministro de Hacienda y actual candidato Mauricio Cárdenas, que comparte candidatura con Oviedo en La Gran Consulta por Colombia, también mostró su rechazo por las declaraciones del abogado: “Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”.

Un dato importante en medio de la discusión pública es que Oviedo ha asegurado en anteriores oportunidades que su particular forma de hablar, aunque muchos atribuyen su acento a su posición social, en realidad se debe a una lesión sufrida durante la infancia que afectó sus cuerdas vocales, determinando un modo de hablar que ha sido objeto de burlas a lo largo de su vida.

Críticas en redes sociales

El cruce de declaraciones no se limitó a los protagonistas de la situación. Además de la postura pública de Cárdenas, la activista Jerome Sanabria salió en defensa de De la Espriella. En su intervención preguntó: “Cárdenas, ¿la ‘homofobia’ en las declaraciones de Abelardo está exactamente en dónde? ¿Cuándo mencionó la sexualidad de Oviedo? Que Ud asuma que las cosas que a Abelardo no le gustan de Oviedo tengan que ver con su sexualidad, es inferencia suya. Siendo así, el homófobo es usted”. Esta reacción refleja la división existente en la opinión pública sobre lo ocurrido en la campaña rumbo a la Presidencia.

Cabe mencionar que De la Espriella es uno de los candidatos favoritos en la intención de voto, al igual que Iván Cepeda, según los sondeos, es probable que ambos deban medirse en una definición presidencial durante la segunda vuelta prevista para junio.

Discusión en las redes sociales

La particularidad de los estilos personales y discursivos de De la Espriella y Oviedo se hizo más visible a raíz de este video difundido en las diferentes plataformas, lo que evidencia la tensión entre el humor, la crítica política y el respeto por la diversidad. Así, el hecho puso la discusión sobre la homofobia y las actitudes frente a la diversidad en el centro del debate electoral, en la antesala de la definición presidencial para reemplazar a Gustavo Petro.

Estas disputas han resaltado las diferencias entre los ciudadanos por los dos candidatos, así como los retos para una campaña marcada por la confrontación directa y la sensibilidad frente a temas de identidad y derechos, que seguirán bajo el ojo público hasta la contienda electoral.