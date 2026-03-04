El Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión de Colombia Humana y Pacto Histórico: dio luz verde para las elecciones del 8 de marzo

Con el respaldo del CNE, Colombia Humana y el Pacto Histórico consolidan su identidad como una única fuerza política - crédito composición fotográfica Colprensa, @ColombiaHumana_/x

La tensión política y jurídica que rodeaba la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico llegó a su fin el 3 de marzo de 2026, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó formalmente la integración de ambos partidos.

La votación se cerró con siete votos a favor y un salvamento de voto por parte del magistrado Álvaro Hernán Prada; la togada Fabiola Márquez, por su parte, no estuvo presente en la sala plena durante la decisión. Con esta resolución, se pone fin a meses de incertidumbre jurídica, que tenían en vilo las inscripciones de varios candidatos al Congreso por las elecciones del 8 de marzo, temerosos de enfrentar demandas por doble militancia.

La aprobación significa que ahora las candidaturas que habían estado en riesgo, especialmente en Bogotá, Valle del Cauca y otros departamentos, podrán participar sin impedimentos en las elecciones del 8 de marzo.

Uno de los principales efectos de la decisión del CNE es que se desactivan completamente los procesos judiciales que se estaban llevando a cabo en contra de figuras como María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, acusadas de doble militancia.

La aprobación del CNE despeja el camino para que Colombia Humana y el Pacto Histórico enfrenten las elecciones con total legitimidad, sin amenazas legales - crédito @GloriaFlorezSI/X

Estos casos, que ponían en riesgo su participación en las elecciones, ya no tienen fundamentos legales para seguir adelante. Con la aprobación de la fusión, cualquier sanción que pudiese haberse impuesto en este contexto queda descartada.

Benjamín Ortiz, magistrado del CNE, que presentó la ponencia que respaldó la fusión, explicó que Colombia Humana cumplió con todos los ajustes requeridos en sus estatutos y que no existían sanciones pendientes que impidieran la integración. Según el togado, esto eliminó las dudas legales y permitió que la fusión se llevara a cabo sin mayores obstáculos.

Y es que la decisión del CNE llega después de meses de tensiones políticas, que no solo involucraron a los movimientos de izquierda, sino a la relación del presidente Gustavo Petro con este mismo alto tribunal.

La votación se cerró con siete votos a favor y un salvamento de voto, por lo que el CNE aprobó la fusión de Colombia Humana yel Pacto Histórico - crédito Colprensa

Durante este tiempo, sectores cercanos al Gobierno nacional mostraron su preocupación, acusaron al CNE de actuar con criterios políticos para obstaculizar la participación de la izquierda en las elecciones. Sin embargo, con este fallo, esas especulaciones pierden fuerza, al menos en el plano jurídico.

Frente a la decisión, Colombia Humana celebró el fallo por medio de su cuenta en la red social X, en la que escribió: “Hoy el CNE aprobó la fusión de la Colombia Humana con el Pacto Histórico. Un paso importante para seguir consolidando un proyecto político que represente a las mayorías y defienda el cambio en Colombia”.

Con este mensaje, se dejó claro que cualquier denuncia o acusación sobre doble militancia, es decir, la pertenencia, apoyo o inscripción simultánea en más de un partido o movimiento político, queda sin fundamento, especialmente cuando se trata de una posición obtenida por votación popular.

Colombia Humana festejó la aprobación de la fusión con el Pacto Histórico - crédito @ColombiaHumana_/X

Mafe Carrascal celebró la victoria legal para la coalición

Mafe Carrascal, actual representante a la Cámara y candidata cabeza de lista por Bogotá para la misma corporación, celebró la decisión, que también despeja cualquier duda sobre la existencia de doble militancia dentro de la coalición de Gobierno.

“Esta decisión garantiza nuestro derecho a ser elegidos y a representar a los ciudadanos y ciudadanas que se identifican con nuestro proyecto político”, expresó Carrascal en un comunicado oficial.

Carrascal resaltó que el reconocimiento oficial de la fusión despeja las acusaciones de que existían dos colectividades separadas, y reafirmó que Colombia Humana y el Pacto Histórico son una única fuerza política con una identidad común.

Mafe Carrascal destacó que la aprobación de la fusión reafirma su derecho a representar a los ciudadanos - crédito @MafeCarrascal/X

En su comunicado, la congresista escribió: “Asumí esta candidatura por mandato de nuestra militancia y electores, por eso he honrado esa responsabilidad con seriedad y coherencia. Mientras intentaban excluirnos, organismos de voluntariado; mientras nos atacaban, recorrimos los barrios; mientras buscaban desmoralizarnos, fortalecimos nuestra presencia en las calles”.

Con esta victoria legal para los de esta bancada de izquierda, la coalición se prepara para enfrentar las elecciones del 8 de marzo, un día simbólico para Carrascal y las mujeres de su colectivo, ya que son tres mujeres encabezando las listas al Congreso.