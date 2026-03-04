Colombia

Con su participación en Anato, Pasto consolidó al sur de Colombia como destino turístico en crecimiento

La representación del sur del país en el evento realizado en Corferias reunió actores públicos y privados para impulsar estrategias de desarrollo económico y ampliar la oferta dirigida tanto a visitantes nacionales como internacionales

Guardar
Pasto fortaleció su imagen como destino turístico emergente durante la 45ª Vitrina Turística ANATO realizada en Bogotá. - (Alcaldía de Pasto)

El sur de Colombia consolidó su posicionamiento como destino turístico emergente durante la 45ª edición de ANATO, en la que Pasto presentó una oferta integral orientada a impulsar el desarrollo económico y atraer visitantes nacionales e internacionales más allá de sus festividades tradicionales.

La Vitrina Turística de ANATO, realizada del 25 al 27 de febrero en Corferias, Bogotá, registró una cifra récord de más de 56.000 asistentes en tres días. De acuerdo con la organización, este evento se ratificó como el encuentro profesional de turismo más relevante de América Latina, lo que refleja la creciente importancia del sector en la economía colombiana.

Aunque Pasto es reconocida mundialmente por el Carnaval de Negros y Blancos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la ciudad apuesta por una visión turística más amplia y diversificada.

La oferta turística de Pasto
La oferta turística de Pasto busca atraer visitantes más allá del Carnaval de Negros y Blancos, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. - (Alcaldía de Pasto)

Catalina Rosas, subsecretaria de Fomento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio, destacó: “Pasto no solamente es Carnaval. A lo largo del año tenemos muchos eventos y fechas especiales para visitarnos. Somos una tierra de patrimonios donde convergen la cultura, el arte, la gastronomía y escenarios naturales únicos”.

Rosas resaltó el reconocimiento internacional que ha recibido Pasto como Ciudad Creativa en Artes y Artesanías Populares por la UNESCO. Además, subrayó el valor de la Laguna de la Cocha, la segunda laguna de agua dulce más grande de Colombia y referente nacional de ecoturismo.

Experiencia sensorial y propuesta turística en ANATO

Durante la Vitrina Turística, el stand de Pasto fue diseñado como una experiencia sensorial y emocional para conectar con empresarios, operadores y compradores nacionales e internacionales.

La Laguna de la Cocha,
La Laguna de la Cocha, uno de los principales atractivos de Pasto, destaca como referente nacional de ecoturismo y segunda laguna de agua dulce más grande de Colombia. EFE/ Juan Diego López

La propuesta integró la fuerza cultural del Carnaval de Negros y Blancos, la riqueza natural de la Laguna de la Cocha, el turismo religioso y patrimonial que une tradición, historia y espiritualidad, así como la gastronomía tradicional y la cocina de origen como expresión de identidad. Además, se presentó una oferta articulada de servicios turísticos lista para recibir visitantes de todo el país y del exterior.

Turismo y desarrollo económico en Pasto

Bajo el liderazgo del alcalde Nicolás Toro Muñoz, la Administración Municipal ha fortalecido el turismo como estrategia para el desarrollo económico, la generación de empleo y la dinamización empresarial. La participación en ANATO contó con el acompañamiento de empresarios del sector gastronómico, operadores turísticos, agencias de viajes, transporte y alojamiento, lo que evidenció la solidez de la cadena de valor local.

Esta articulación fue liderada por la Alcaldía en alianza con ACOPI, CorpoCarnaval y FONTUR Colombia, consolidando una muestra comercial competitiva para el sur del país.

Fortalecimiento estructural y formalización del sector turístico

El municipio de Pasto no solo impulsa la promoción del destino, sino que también avanza en el fortalecimiento estructural del sector turístico. La Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Fomento ofrecen acompañamiento y capacitación continua a hoteles, restaurantes, guías turísticos, transportadores y agencias de viaje.

El turismo se consolida como
El turismo se consolida como herramienta clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la dinamización empresarial en Pasto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Catalina, entre las acciones implementadas se destacan los cursos en atención al cliente, formación en marketing digital, capacitación en idiomas y una ruta de formalización para que los prestadores cuenten con el Registro Nacional de Turismo (RNT) y toda la documentación requerida, para ofrecer la mejor experiencia a los visitantes.

La participación de Pasto en ANATO 2024 evidenció que el sur de Colombia está preparado para posicionarse en los principales escenarios del turismo internacional. El municipio impulsa una agenda basada en identidad y sostenibilidad, definiendo una propuesta que trasciende la promoción para construir un destino estructurado y articulado, apto para recibir a visitantes globales.

Temas Relacionados

ANATOPastoUNESCOTurismo SostenibleDesarrollo EconómicoTurismoColombia-Noticias

Más Noticias

Tomás Ángel quedó fuera del debut de América en la Copa Sudamericana: el motivo detrás de la decisión

El refuerzo Escarlata tendrá que aplazar su estreno en competencias internacionales, mientras el equipo vallecaucano afronta un duelo determinante por el paso a la fase de grupos

Tomás Ángel quedó fuera del

Fiscalía advierte sobre compra de votos y refuerza la vigilancia en las elecciones legislativas en Colombia

Desde el organismo judicial aseguraron que toda denuncia de irregularidades será atendida de inmediato y recuerdó que ofrecer dinero, presionar o coaccionar a votantes constituye un delito

Fiscalía advierte sobre compra de

Resultados Sinuano Día 4 de marzo de 2026

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día 4 de

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

Aunque está en la cuerda floja, Petro se defendió de la sanción del CNE: “Mi campaña no violó topes electorales”

El presidente negó haber violado los límites de financiación y criticó a la oposición por utilizar el organismo electoral como un medio de ataque político

Aunque está en la cuerda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro les pidió perdón

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

Johanna Fadul criticó ‘La casa de los famosos Colombia’ y a algunos de los participantes: “No pertenezco a ese lugar en lo absoluto”

Deportes

Tomás Ángel quedó fuera del

Tomás Ángel quedó fuera del debut de América en la Copa Sudamericana: el motivo detrás de la decisión

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El árbitro Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores