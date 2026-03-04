Con su participación en Anato, Pasto consolidó al sur de Colombia como destino turístico en crecimiento

Pasto fortaleció su imagen como destino turístico emergente durante la 45ª Vitrina Turística ANATO realizada en Bogotá. - (Alcaldía de Pasto)

El sur de Colombia consolidó su posicionamiento como destino turístico emergente durante la 45ª edición de ANATO, en la que Pasto presentó una oferta integral orientada a impulsar el desarrollo económico y atraer visitantes nacionales e internacionales más allá de sus festividades tradicionales.

La Vitrina Turística de ANATO, realizada del 25 al 27 de febrero en Corferias, Bogotá, registró una cifra récord de más de 56.000 asistentes en tres días. De acuerdo con la organización, este evento se ratificó como el encuentro profesional de turismo más relevante de América Latina, lo que refleja la creciente importancia del sector en la economía colombiana.

Aunque Pasto es reconocida mundialmente por el Carnaval de Negros y Blancos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la ciudad apuesta por una visión turística más amplia y diversificada.

La oferta turística de Pasto busca atraer visitantes más allá del Carnaval de Negros y Blancos, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. - (Alcaldía de Pasto)

Catalina Rosas, subsecretaria de Fomento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio, destacó: “Pasto no solamente es Carnaval. A lo largo del año tenemos muchos eventos y fechas especiales para visitarnos. Somos una tierra de patrimonios donde convergen la cultura, el arte, la gastronomía y escenarios naturales únicos”.

Rosas resaltó el reconocimiento internacional que ha recibido Pasto como Ciudad Creativa en Artes y Artesanías Populares por la UNESCO. Además, subrayó el valor de la Laguna de la Cocha, la segunda laguna de agua dulce más grande de Colombia y referente nacional de ecoturismo.

Experiencia sensorial y propuesta turística en ANATO

Durante la Vitrina Turística, el stand de Pasto fue diseñado como una experiencia sensorial y emocional para conectar con empresarios, operadores y compradores nacionales e internacionales.

La Laguna de la Cocha, uno de los principales atractivos de Pasto, destaca como referente nacional de ecoturismo y segunda laguna de agua dulce más grande de Colombia. EFE/ Juan Diego López

La propuesta integró la fuerza cultural del Carnaval de Negros y Blancos, la riqueza natural de la Laguna de la Cocha, el turismo religioso y patrimonial que une tradición, historia y espiritualidad, así como la gastronomía tradicional y la cocina de origen como expresión de identidad. Además, se presentó una oferta articulada de servicios turísticos lista para recibir visitantes de todo el país y del exterior.

Turismo y desarrollo económico en Pasto

Bajo el liderazgo del alcalde Nicolás Toro Muñoz, la Administración Municipal ha fortalecido el turismo como estrategia para el desarrollo económico, la generación de empleo y la dinamización empresarial. La participación en ANATO contó con el acompañamiento de empresarios del sector gastronómico, operadores turísticos, agencias de viajes, transporte y alojamiento, lo que evidenció la solidez de la cadena de valor local.

Esta articulación fue liderada por la Alcaldía en alianza con ACOPI, CorpoCarnaval y FONTUR Colombia, consolidando una muestra comercial competitiva para el sur del país.

Fortalecimiento estructural y formalización del sector turístico

El municipio de Pasto no solo impulsa la promoción del destino, sino que también avanza en el fortalecimiento estructural del sector turístico. La Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Fomento ofrecen acompañamiento y capacitación continua a hoteles, restaurantes, guías turísticos, transportadores y agencias de viaje.

El turismo se consolida como herramienta clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la dinamización empresarial en Pasto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Catalina, entre las acciones implementadas se destacan los cursos en atención al cliente, formación en marketing digital, capacitación en idiomas y una ruta de formalización para que los prestadores cuenten con el Registro Nacional de Turismo (RNT) y toda la documentación requerida, para ofrecer la mejor experiencia a los visitantes.

La participación de Pasto en ANATO 2024 evidenció que el sur de Colombia está preparado para posicionarse en los principales escenarios del turismo internacional. El municipio impulsa una agenda basada en identidad y sostenibilidad, definiendo una propuesta que trasciende la promoción para construir un destino estructurado y articulado, apto para recibir a visitantes globales.