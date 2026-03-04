Capital Salud agiliza entrega de medicamentos: 60 % de afiliados recibe fórmulas en menos de 30 minutos

Capital Salud - crédito Colprensa

La EPS Capital Salud reportó mejoras en la entrega de medicamentos tras implementar cambios en su modelo de dispensación y eliminar un trámite de autorizaciones que antes debían realizar los usuarios, según información obtenida por El Tiempo. Con el nuevo esquema, la entidad asegura que el 60 % de sus afiliados recibe los fármacos en menos de 30 minutos después de salir de consulta.

La estrategia incluye la ampliación de la red de dispensación y la apertura de nuevos puntos de entrega en zonas como Bosa, Danubio y Sumapaz, lo que busca acercar los servicios farmacéuticos a los pacientes y reducir los desplazamientos dentro de la ciudad. Actualmente, la EPS atiende a 1.127.000 afiliados en Bogotá, Soacha y el Meta, la mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.

El cambio en el modelo de entrega se produce luego de múltiples quejas registradas durante el primer semestre de 2025 por demoras y largas filas para reclamar medicamentos, situación que motivó ajustes en la gestión del servicio farmacéutico de la entidad, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El cambio en el modelo de entrega se produce luego de múltiples quejas registradas durante el primer semestre de 2025 por demoras y largas filas para reclamar medicamento- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la gerente general de Capital Salud, Marcela Brun Vergara, uno de los principales cambios fue la eliminación de un paso dentro del proceso de autorizaciones, lo que permitió agilizar la entrega de medicamentos para una gran parte de los tratamientos prescritos a los afiliados.

“Nos propusimos hacer las cosas de manera diferente y, en ese proceso, logramos con nuestro gestor farmacéutico establecer un modelo de contratación prospectivo en el que, a través de sistemas de información y la conexión con dicho aliado, pudimos eliminar un paso de la autorización”, explicó Brun, citada por El Tiempo.

Antes de la modificación del sistema, los pacientes de Capital Salud debían realizar un trámite adicional para autorizar la entrega de medicamentos - crédito Colprensa

Antes de la modificación del sistema, los pacientes debían realizar un trámite adicional para autorizar la entrega de medicamentos. Con el nuevo esquema, el proceso se realiza de forma interna entre la EPS y el operador farmacéutico.

Esto significa que el usuario sale de la consulta con la prescripción médica y puede dirigirse directamente al punto de farmacia para reclamar su medicamento, mientras que la EPS se encarga de gestionar internamente el despacho y la verificación correspondiente.

Sin embargo, la entidad aclaró que este modelo no aplica para todos los medicamentos. Algunos tratamientos requieren controles especiales o trámites adicionales, como ocurre con sustancias controladas o medicamentos que no están financiados dentro del sistema.

“Hay medicamentos a los que debemos hacerles un seguimiento diferente, como por ejemplo los que requieren impresiones o se prescriben porque no son financiados; en ese caso, sí debemos realizar un trámite adicional, al igual que con las sustancias controladas”, señaló Brun, citada por ese medio de comunicación.

Las cifras de la entidad muestran que durante 2025 se realizaron cerca de 9,7 millones de autorizaciones de medicamentos a través de canales virtuales y presenciales, lo que evidencia el volumen de trámites que maneja la EPS dentro de su red de afiliados.

Además del cambio en el proceso de autorizaciones, Capital Salud también amplió su red de dispensación para mejorar la cobertura del servicio farmacéutico en distintas zonas de la ciudad.

Uno de los nuevos puntos de entrega se abrió en el Hospital de Bosa, mientras que la EPS avanza en la apertura de nuevas sedes en Danubio y Sumapaz. Estas instalaciones hacen parte de una estrategia de descentralización que busca acercar los medicamentos a los usuarios.

Según explicó la gerente de la entidad, actualmente existen cerca de 13 puntos de dispensación en toda Bogotá, varios de ellos integrados a las subredes del sistema distrital de salud.

“Tenemos hoy en día cerca de 13 puntos en toda la ciudad. Específicamente en esos puntos de las Subredes, ya abrimos uno en el Hospital de Bosa, que es público-privado, y estamos en proceso de apertura de un centro en Danubio, en el nodo resolutivo, que debería quedar inaugurado en los próximos días”, indicó Brun, citada por El Tiempo.

Entrega de medicamentos por parte de Capital Salud | crédito: Gobernación del Valle

En el caso de Sumapaz, la EPS proyecta inaugurar un nuevo punto de dispensación en abril, mientras se adelantan adecuaciones en la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Además de los nuevos centros de entrega, la estrategia incluye otras medidas para mejorar la atención, como el refuerzo de personal en sedes con alta demanda, orientadores permanentes en farmacias y la entrega domiciliaria de medicamentos en horarios específicos.

Estas acciones se articulan con el modelo distrital denominado ‘Más Bienestar’, que busca acercar los servicios de salud a los ciudadanos para evitar desplazamientos extensos dentro de la ciudad.

Según la gerente de la EPS, uno de los problemas detectados en el sistema era precisamente el tiempo y el costo que asumían los pacientes al tener que trasladarse entre hospitales, oficinas administrativas y centros de dispensación para obtener sus medicamentos.

“Sabíamos que el tema del transporte era uno de los puntos más delicados, no solamente por las demoras, sino también por el gasto de los ciudadanos al tener que desplazarse desde el hospital hasta una oficina de atención y luego hacia un centro de entrega de fármacos”, explicó Brun, citada por ese medio de comunicación.

Con los cambios implementados, la EPS también reportó mejoras en los tiempos de atención en los puntos de servicio al afiliado.

Según datos de la entidad, el tiempo promedio de atención presencial se redujo de una hora a aproximadamente 20 minutos, lo que representa una disminución significativa en los tiempos de espera para los usuarios.

La EPS también afirmó que, con base en la información recopilada durante este proceso de ajuste del modelo, se han incluido nuevos indicadores en los contratos con operadores farmacéuticos.

Estos indicadores buscan medir aspectos como el número de quejas de los usuarios, los tiempos de respuesta en la entrega de medicamentos y los resultados clínicos de los tratamientos.

“Estamos incluyendo en nuestras negociaciones, específicamente en los contratos, indicadores que midan estos logros que queremos para los usuarios, bien sea en número de quejas, en tiempos de respuesta a estos pacientes y también en desenlaces clínicos”, afirmó Brun, citada por El Tiempo.

Según la entidad, los cambios implementados también se reflejan en una reducción global de las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el servicio farmacéutico, así como en niveles de satisfacción de los usuarios que alcanzan el 97 %, de acuerdo con las mediciones internas.